Шефир не работает в Офисе Президента, хоть и является первым помощником Зеленского. ДОКУМЕНТ

Первый помощник президента Украины Сергей Шефир не находится в трудовых отношениях с Офисом Президента.

Об этом говорится в ответе ОП на запрос "Українських новин", сообщает Цензор.НЕТ.

"На Ваш запрос от 16 сентября 2021 года о предоставлении копии графика учета рабочего времени первого помощника Президента Украины С. Шефира в 2021 году сообщаем, что С. Шефир в трудовых отношениях с Офисом Президента Украины не находится", - сказано в документе.

Также отмечается, что на внештатных работников Офиса Президента Украины табелирование учета рабочего времени не производится.

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