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Шефир не работает в Офисе Президента, хоть и является первым помощником Зеленского. ДОКУМЕНТ

Шефир не работает в Офисе Президента, хоть и является первым помощником Зеленского. ДОКУМЕНТ

Первый помощник президента Украины Сергей Шефир не находится в трудовых отношениях с Офисом Президента.

Об этом говорится в ответе ОП на запрос "Українських новин", сообщает Цензор.НЕТ.

"На Ваш запрос от 16 сентября 2021 года о предоставлении копии графика учета рабочего времени первого помощника Президента Украины С. Шефира в 2021 году сообщаем, что С. Шефир в трудовых отношениях с Офисом Президента Украины не находится", - сказано в документе.

Также отмечается, что на внештатных работников Офиса Президента Украины табелирование учета рабочего времени не производится.

Читайте: ФБР поможет с расследованием покушения на Шефира, - Енин

Шефир не работает в Офисе Президента, хоть и является первым помощником Зеленского 01

Автор: 

Шефир Сергей (120) Офис Президента (1796)


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Топ комментарии
+26
то есть на "раскрытие преступления века" бросают силы государства, а на обстрелы Авдеевки ....тишина...
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24.09.2021 16:55
+25
Он допущен к ГосБюджету
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24.09.2021 17:01
+24
внештатный, то есть просто друг зе
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24.09.2021 16:55
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Є. Українці, які обрали їх до влади і тепер у всьому звинувачують.
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24.09.2021 18:53 Ответить
Сорок відсотків малоросів їх обрало
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24.09.2021 19:14 Ответить
https://apostrophe.ua/ua/news/politics/2021-09-23/eto-deshevyiy-spektakl-95-go-kvartala-general-moskal-ob-obstrele-avtomobilya-shefira/244701 Це дешевий спектакль "95-го кварталу": генерал Москаль про обстріл автомобіля Шефіра

Як там знизу можна було стріляти, щоб кулі не пішли на виліт або не вперлися в обшивку. Дурниці. Чому не стріляли по вікнах? Єнін каже, що були одиночні постріли. Як на ходу, навіть зменшивши швидкість на повороті, можна випустити 20 одиночних пострілів по машині? Окрім того, журналісти з'ясували, що в кожній машині була пластина з титану, яка не давала кулям потрапити в салон. Водій десь за два дні на ТО залишив її на станції техобслуговування, бо не міг відкрити скло. І про це він Шефіру не сказав.

Одразу і Шефір сказав, що це "привіт". Вже заготовки були з Офісу президента розіслані, що це привіт Зеленському тощо. Відповідь буде жорсткою. То знайдіть, хто це зробив. Ваш генеральний прокурор, Баканов - ваш друг, товариш і брат по бізнесу, Шефір - ваш друг, товариш і брат по бізнесу. Знайдіть, якщо це привіт. Або підіть усі у відставку і дайте іншим людям - нехай знайдуть, хто це зробив. Уже Венедіктова каже, що це треба дуже довго шукати, підготовлений сценарій. Та який сценарій, не смішіть людей".

Я поки 50 на 50. 50 - це особисто з Шефіром хтось мав неприязні стосунки, а більше схиляюся до того, що це була чергова постановка "95-го кварталу.

Ще раз кажу: не вписується абсолютно ні в які криміналістичні та оперативно-розшукові заходи. Треба зробити експеримент, і ви побачите, що не можуть так кулі потрапити. Видно, що стріляли рівно, а лежанка (стрілка. - Ред.) нижче знаходиться, траса на висоті. Повірте мені, чудес не буває. Я весь час займався вбивствами на замовлення і тому подібним. Це дуже дешевий спектакль.
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24.09.2021 19:05 Ответить
По моему, Шериф всегда был начальником клоуна.
Так что заказчик очевиден.
Выбрал подходящее время чтобы обеспечить себе алиби.
Версия о политическом убийстве не выдерживает критики.
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24.09.2021 19:09 Ответить







tZE inform


@tZEinform

·
https://twitter.com/tZEinform/status/1441408461082877953 1 ч



По делу покушения на шофера Шефира, выяснилось, что это шофер Ермака, а в ОПУ не знают кто такой Шефир ибо в ОПУ он не работает
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24.09.2021 19:11 Ответить
Подейкують,що Шефір часто їздив сам за кермом- можливо,тому і цілили у водія.
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24.09.2021 19:23 Ответить
В сраку цілили жиду
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24.09.2021 20:17 Ответить
...и при этом рулил лёжа на полу. Поэтому не стреляли в окна!
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24.09.2021 20:43 Ответить
Друг семьи
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24.09.2021 20:29 Ответить
Массажист.
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25.09.2021 11:26 Ответить
Многие депутаты оппозиции , положительно характеризуют Шефира: он, Аваков и Разумков , неоднократно не соглашались с мнением Президента.
Кстати, Шефир, как и Разумков возражали против законопроекта об олигархах.
Авакова уволили, Разумкова собираются уволить, если верить депутатам, Ермак и Шефир враждовали, победил Ермак.
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24.09.2021 22:05 Ответить
Тобто він діє незаконно , бо якийсь вилупок призначив його своїм смотрящим.
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24.09.2021 22:13 Ответить
Так какого йуха?
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25.09.2021 00:42 Ответить
А де тоді штраф за неоформленого працівника?
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25.09.2021 07:20 Ответить
Это получается что ради простого нештатного работника, даже нигде официально не трудоустроенного, такие прочесы местности с привлечением водолазов и генпрокурора устраивали?
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25.09.2021 08:29 Ответить
Він же «друг»! А бубочка казав, що не буде брати друзів до себе на роботу! Янелох сказав - зробив!
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25.09.2021 10:26 Ответить
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