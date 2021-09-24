Шефир не работает в Офисе Президента, хоть и является первым помощником Зеленского. ДОКУМЕНТ
Первый помощник президента Украины Сергей Шефир не находится в трудовых отношениях с Офисом Президента.
Об этом говорится в ответе ОП на запрос "Українських новин", сообщает Цензор.НЕТ.
"На Ваш запрос от 16 сентября 2021 года о предоставлении копии графика учета рабочего времени первого помощника Президента Украины С. Шефира в 2021 году сообщаем, что С. Шефир в трудовых отношениях с Офисом Президента Украины не находится", - сказано в документе.
Также отмечается, что на внештатных работников Офиса Президента Украины табелирование учета рабочего времени не производится.
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Як там знизу можна було стріляти, щоб кулі не пішли на виліт або не вперлися в обшивку. Дурниці. Чому не стріляли по вікнах? Єнін каже, що були одиночні постріли. Як на ходу, навіть зменшивши швидкість на повороті, можна випустити 20 одиночних пострілів по машині? Окрім того, журналісти з'ясували, що в кожній машині була пластина з титану, яка не давала кулям потрапити в салон. Водій десь за два дні на ТО залишив її на станції техобслуговування, бо не міг відкрити скло. І про це він Шефіру не сказав.
Одразу і Шефір сказав, що це "привіт". Вже заготовки були з Офісу президента розіслані, що це привіт Зеленському тощо. Відповідь буде жорсткою. То знайдіть, хто це зробив. Ваш генеральний прокурор, Баканов - ваш друг, товариш і брат по бізнесу, Шефір - ваш друг, товариш і брат по бізнесу. Знайдіть, якщо це привіт. Або підіть усі у відставку і дайте іншим людям - нехай знайдуть, хто це зробив. Уже Венедіктова каже, що це треба дуже довго шукати, підготовлений сценарій. Та який сценарій, не смішіть людей".
Я поки 50 на 50. 50 - це особисто з Шефіром хтось мав неприязні стосунки, а більше схиляюся до того, що це була чергова постановка "95-го кварталу.
Ще раз кажу: не вписується абсолютно ні в які криміналістичні та оперативно-розшукові заходи. Треба зробити експеримент, і ви побачите, що не можуть так кулі потрапити. Видно, що стріляли рівно, а лежанка (стрілка. - Ред.) нижче знаходиться, траса на висоті. Повірте мені, чудес не буває. Я весь час займався вбивствами на замовлення і тому подібним. Це дуже дешевий спектакль.
Так что заказчик очевиден.
Выбрал подходящее время чтобы обеспечить себе алиби.
Версия о политическом убийстве не выдерживает критики.
tZE inform
@tZEinform
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https://twitter.com/tZEinform/status/1441408461082877953 1 ч
По делу покушения на шофера Шефира, выяснилось, что это шофер Ермака, а в ОПУ не знают кто такой Шефир ибо в ОПУ он не работает
Кстати, Шефир, как и Разумков возражали против законопроекта об олигархах.
Авакова уволили, Разумкова собираются уволить, если верить депутатам, Ермак и Шефир враждовали, победил Ермак.