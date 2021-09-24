У Украины есть значительный потенциал для увеличения своей роли в формировании устойчивого снабжения пищевой продукции, - Зеленский

Одним из приоритетов Украины является развитие системы эффективного сельского хозяйства и формирования глобального доверия к стандартам безопасности продовольственных продуктов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, об этом президент Владимир Зеленский заявил в видеовыступлении на Саммите ООН по продовольственным системам.

"Украина является одним из глобальных лидеров на рынке продовольствия. Поэтому тема саммита важна для нас. Мы осознаем свою ответственность в обеспечении продовольственной безопасности. Украина - надежный партнер и даже в самые панические периоды распространения COVID-19 не создавала никаких ограничений для поставки продуктов питания", - отметил глава государства.

По словам президента, приоритетом Украины будет оставаться развитие системы эффективного сельского хозяйства и формирования глобального доверия по применению наработанных стандартов безопасности продовольственных продуктов.

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"Важным является дальнейшее устойчивое развитие национальных продовольственных систем. Имеем значительный потенциал для увеличения своей роли в формировании устойчивого снабжения пищевой продукции", - добавил Зеленский.

Президент напомнил, что Украина присоединилась к Комитету по всемирной продовольственной безопасности и возглавила Международный совет по зерну. Кроме того, с 1 июля в Украине заработал полноценный рынок земли.

Кроме того, убежден Зеленский, необходимо укреплять внутренний рынок и стимулировать экспорт.

"Наша цель на этом пути - обеспечение продовольственной безопасности, переход к устойчивым моделям производства и сбыта, а также развитие необходимых финансовых инструментов", - объяснил он..

Зеленский добавил, что Украина является проактивным участником процесса формирования повестки дня в вопросах продовольственных систем.

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