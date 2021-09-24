С начала суток российско-оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня, - штаб ООС

С начала суток российско-оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня, при этом 1 раз применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штба ООС.

В направлении Новолуганского российские наемники совершили прицельный обстрел наших позиций, используя ручные противотанковые гранатометы и запрещенные минометы калибра 82 мм и 120 мм.

Вблизи Светлодарска и Золотого-4 противник вел прицельный обстрел позиций украинских воинов из стрелкового оружия и станковых противотанковых гранатометов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ совершили прицельный обстрел наших позиций в районе Новолуганского из РПГ и крупнокалиберных минометов, - штаб ООС

Недалеко от Лебединского и Водяного противник вел многочисленные обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, возле населенных пунктов Водяное и Широкино российско-оккупационные войска применили два вражеских беспилотных летательных аппарата, с помощью которых осуществили сброс ВОГ-17.

Потерь среди украинских защитников нет.

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"Военнослужащие Объединенных сил вели ответный огонь, применяя разрешенное Минскими договоренностями вооружение. Благодаря усилиям наших воинов границы украинских подразделений остаются неизменными. Украинские защитники продолжают контролировать ситуацию и решать задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - отметили в штабе.