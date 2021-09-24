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Мы не знаем, где сейчас находится Бурба. Его куда-то увезли и сказали, что он будет давать показания, - нардеп "Голоса" Костенко

Мы не знаем, где сейчас находится Бурба. Его куда-то увезли и сказали, что он будет давать показания, - нардеп

Депутаты от оппозиции не знают, где сейчас находится экс-глава Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба.

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом сообщил нардеп "Голоса" Роман Костенко.

"Нам сказали, что, возможно, он в ГУР, а мы же понимаем, что такое ГУР - это много объектов, а возможно в каком-то другом помещении. Мы, как люди, которые были непосредственно причастны к тому, чтобы он имел возможность дать показания на ВСК, точно не знаем, где он. Его просто забрали и куда-то увезли. И сказали, что сейчас он будет давать показания. Вопрос в том, что это будут за показания и каким образом они будут взяты. И где он вообще, находится ли он в безопасности", - отметил нардеп.

По словам Костенко, депутаты имеют право присутствовать на заседании комиссии, однако от них скрыли информацию относительно допроса Бурбы.

Нардеп добавил, что о возможном нахождении экс-главы ГУР МО на допросе они узнали от своих источников. 

Костенко называет выдумками заявления главы ВСК Марьяны Безуглой о том, что нардепы не могут присутствовать на закрытых заседаниях ВСК.

Парламентарий также рассказал, что депутаты от оппозиции подождут брифинга главы комиссии который должен состояться в 20:00, после чего будут принимать решения о своих дальнейших действяих.

Также читайте: ВСК не пустила депутатов от оппозиции на заседание по делу "вагнеровцев", на котором должны заслушать Бурбу, - нардеп "Голоса" Костенко

Автор: 

ВСК (458) ЧВК Вагнер (1332) Бурба Василий (81) Костенко Роман (167)


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Топ комментарии
+47
зеленые пошли по беспределу
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24.09.2021 17:59
+31
Повезли на розмову с "вяЛичЯйшим". Зараз скажуть, що будеш першим "олігархом", або кажи що то все Порошенко зіпсував, а не бубочка і дерьмачіліо.
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24.09.2021 18:02
+30
интересно, а шефира будут перестреливать?
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24.09.2021 18:07
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А Міноборони де будуть допитувати?
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24.09.2021 19:55 Ответить
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