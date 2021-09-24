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Новости Агрессия России против Украины
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Россия несет полную ответственность за закрытие Миссии ОБСЕ на границе с оккупированным Донбассом, - посольство США

Россия несет полную ответственность за закрытие Миссии ОБСЕ на границе с оккупированным Донбассом, - посольство США

Россия несет полную ответственность за закрытие Миссии ОБСЕ на границе с оккупированным Донбассом, поскольку ее возражения против продления мандата этой миссии являются единственной причиной ее закрытия.

Об этом говорится в сообщении посольства США в Киеве, информирует Цензор.НЕТ.

"Россия несет полную ответственность за закрытие Миссии СММ ОБСЕ, поскольку ее возражения против продления мандата этой миссии являются единственной причиной ее закрытия", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия отказалась продлить миссию ОБСЕ на границе с оккупированным Донбассом

В посольстве США также отметили, что не уверены в намерениях России по выполнению международных обязательств и конструктивного сотрудничества с Украиной.

Как сообщалось, 2 сентября Россия объявила, что не поддержит продление после 30 сентября миссии пограничников и наблюдателей ОБСЕ на двух контрольно-пропускных пунктах ("Донецк" и "Гуково") на российско-украинской границе.

В МИД РФ заявили, что размещение наблюдателей ОБСЕ на линии разграничения было "жестом доброй воли" Москвы, к которому Украина "не отнеслась с должным уважением".

ОБСЕ (4875) посольство (1079) США (26489) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
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Рашка на все чхать теперь хотела - она сейчас пытает ЕС газом
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24.09.2021 18:24
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Несе, несе, курка яйця також несе.
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24.09.2021 18:16 Ответить
Да изначально та страна никогда не несла никакой ответственности особо по международным договорам! Там даже всегда нравилось так делать сразу на другой день, как только что то подписали и пообещали!
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24.09.2021 18:20 Ответить
Рашка на все чхать теперь хотела - она сейчас пытает ЕС газом
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24.09.2021 18:24 Ответить
Газпром намагається створити в Європі дефіцит газу, як це робив у 2015-16 роках.
Біржові ціни на газ у Європі б'ють рекорди - вони впритул наблизилися до небаченої позначки в 1000 доларів за 1000 кубометрів.
В українських підземних сховищах накопичено в півтора раза менше газу, ніж торік. На цьому тлі українська влада заявляє: ціна газу для населення не зросте, так само як і тарифи на опалення. А як таке може бути взагалі? Це і з'ясували ТЕКСТИ. - https://texty.org.ua/articles/104508/gazoanalizator-pro-sytuaciyu-z-hazom-u-holodnyj-sezon-2021-22-rokiv-poyasnennya-zrozumiloyu-movoyu/?src=main https://texty.org.ua/articles/104508/gazoanalizator-pro-sytuaciyu-z-hazom-u-holodnyj-sezon-2021-22-rokiv-poyasnennya-zrozumiloyu-movoyu/?src=main

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24.09.2021 18:28 Ответить
И что очередное бла бла бла. Или отключите их от свифт, или меньше триндите там
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24.09.2021 18:29 Ответить
ну а толку? как от вашей озабоченности
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24.09.2021 18:30 Ответить
надоели эти бесполезные наты,ес и *****
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24.09.2021 18:31 Ответить
Польша пролучила право от имени ЕС сертифицировать Мавзолейное дерьмо типа Северный потоп....Анджей Дуда красава...
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24.09.2021 18:37 Ответить
Цена на газ упала на 10 %....Норвегия рулит...492 бакса
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24.09.2021 18:40 Ответить
а можно поподробнее по поводу ответственности, что конкретно с последствиями ?
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24.09.2021 18:42 Ответить
Довыделываются однажды, отпинают обезьян всей планетой))
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24.09.2021 19:29 Ответить
 
 