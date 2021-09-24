Россия несет полную ответственность за закрытие Миссии ОБСЕ на границе с оккупированным Донбассом, - посольство США

Россия несет полную ответственность за закрытие Миссии ОБСЕ на границе с оккупированным Донбассом, поскольку ее возражения против продления мандата этой миссии являются единственной причиной ее закрытия.

Об этом говорится в сообщении посольства США в Киеве, информирует Цензор.НЕТ.

"Россия несет полную ответственность за закрытие Миссии СММ ОБСЕ, поскольку ее возражения против продления мандата этой миссии являются единственной причиной ее закрытия", - сказано в сообщении.

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В посольстве США также отметили, что не уверены в намерениях России по выполнению международных обязательств и конструктивного сотрудничества с Украиной.

Как сообщалось, 2 сентября Россия объявила, что не поддержит продление после 30 сентября миссии пограничников и наблюдателей ОБСЕ на двух контрольно-пропускных пунктах ("Донецк" и "Гуково") на российско-украинской границе.

В МИД РФ заявили, что размещение наблюдателей ОБСЕ на линии разграничения было "жестом доброй воли" Москвы, к которому Украина "не отнеслась с должным уважением".