В деле о трагедии МН17 завершены выступления родственников погибших. Судебные заседания продолжатся 1 ноября

В судебном комплексе "Схипхол" города Гааги в Нидерландах закончился 9 блок слушаний по делу о трагедии МН17.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, сегодня слово в суде высказали 11 родственников погибших.

Сегодня после выступления родственников погибших слово в суде имела сторона обвинения, адвокаты родственников погибших и представители одного из четырех обвиняемых Олега Пулатова, который изъявил желание присоединиться к процессу.

"В марте 2020 года стартовал процесс. Были названы имена всех погибших. Сегодня родственники погибших могут выступить. Они говорят о своей боли, как их ранит дезинформация и не признание своей причастности и ответственности виновными. Нас поразило каждое выступление, что ещё больше побуждает нас к поиску правды", - сказал нидерландский прокурор.

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Представители родственников погибших подчеркнули, что выступление родственников в суде - это уникальный случай в истории Нидерландов. В свою очередь защита одного из четырех обвиняемых Олега Пулатова сказала, что выступления родственников погибших их также очень поразили.

Председательствующий судья поблагодарил родственников погибших за их открытость и то, что они решились поделиться личным.

Следующий блок слушаний должен начаться 1 ноября 2021 года в 10:00, по местному времени. Родственники погибших рейса МН17 продолжат выступать в суде. В общей сложности в суде выступят 93 родственника погибших рейса МН17.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

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19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.