Бутусов: Бурба дает показания в здании Минобороны. Это попытка надавить на него и не пустить на ВСК оппозиционеров

Экс-глава ГУР МО Василий Бурба дает показания временной следственной комиссии по делу "вагнеровцев" в здании Министерства обороны.

Об этом сообщает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По словам Бутусова, глава ВСК, нардеп "СН" Марьяна Безуглая заявила, что Бурбу нельзя продолжать заслушивать в здании парламента.

Журналист предполагает, что Бурбу вывезли из здания ВР, чтобы не допустить на заседание ВСК народных депутатов оппозиции, которые не входят в состав комиссии.

По мнению Бутусова, на Бурбу пытаются оказать давление. Журналист считает, что в здании Минобороны перед дачей показаний с экс-главой ГУР МО, возможно, будет предварительно общаться министр обороны Андрей Таран.

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Ранее нардеп "Голоса" Роман Костенко заявил, что Бурбу "забрали и куда-то увезли. И сказали, что сейчас он будет давать показания".

Временная следственная комиссия Верховной Рады уже несколько раз пыталась заслушать экс-главу ГУР МО Василия Бурбу. 14 сентября это не смогли сделать из-за отсутствия кворума. 20 сентября слушать его начали, но заседание ВСК прервалииз-за конфликта с депутатами-оппозиционерами: те хотели присутствовать на заседании, глава ВСК Безуглая заявила, что это невозможно из-за отсутствия допуска. В пятницу, 24 сентября нардпов-оппозиционеров, которые не входят в состав ВСК, опять не пустили на заседание комиссии. А самого Бурбу вывезли из здания парламента - по словам главы ВСК Безуглой, оно не соответствует требованиям секретности.