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Бутусов: Бурба дает показания в здании Минобороны. Это попытка надавить на него и не пустить на ВСК оппозиционеров

Бутусов: Бурба дает показания в здании Минобороны. Это попытка надавить на него и не пустить на ВСК оппозиционеров

Экс-глава ГУР МО Василий Бурба дает показания временной следственной комиссии по делу "вагнеровцев" в здании Министерства обороны.

Об этом сообщает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По словам Бутусова, глава ВСК, нардеп "СН" Марьяна Безуглая заявила, что Бурбу нельзя продолжать заслушивать в здании парламента.

Журналист предполагает, что Бурбу вывезли из здания ВР, чтобы не допустить на заседание ВСК народных депутатов оппозиции, которые не входят в состав комиссии.

По мнению Бутусова, на Бурбу пытаются оказать давление. Журналист считает, что в здании Минобороны перед дачей показаний с экс-главой ГУР МО, возможно, будет предварительно общаться министр обороны Андрей Таран.

Читайте: Bellingcat в течение двух недель обнародует текст расследования о "вагнеровцах"

Ранее нардеп "Голоса" Роман Костенко заявил, что Бурбу "забрали и куда-то увезли. И сказали, что сейчас он будет давать показания".

Временная следственная комиссия Верховной Рады уже несколько раз пыталась заслушать экс-главу ГУР МО Василия Бурбу. 14 сентября это не смогли сделать из-за отсутствия кворума. 20 сентября слушать его начали, но заседание ВСК прервалииз-за конфликта с депутатами-оппозиционерами: те хотели присутствовать на заседании, глава ВСК Безуглая заявила, что это невозможно из-за отсутствия допуска. В пятницу, 24 сентября нардпов-оппозиционеров, которые не входят в состав ВСК, опять не пустили на заседание комиссии. А самого Бурбу вывезли из здания парламента - по словам главы ВСК Безуглой, оно не соответствует требованиям секретности.

Автор: 

ВСК (458) Бутусов Юрий (4349) ЧВК Вагнер (1332) Бурба Василий (81)


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Топ комментарии
+61
Фактически, у власти - организованная преступная группа, к тому же работающая на врага
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24.09.2021 19:44
+60
уже не стесняясь
вырастили из мальчика монстра? ненавижу быдло голосовавшее за зеленую плесень
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24.09.2021 19:45
+52
Уроди
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24.09.2021 19:40
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Уроди
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24.09.2021 19:40 Ответить
Слуги урода.
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24.09.2021 19:47 Ответить
НАДАВИТЬ это как?? Бурбу можно убить..НО..
у него давно и этот вариант проработан думаю Бурба давно дал показания и причем под присягой в каком то Посольстве Турции США Британии да где угодно и в присутствии ФБР МИ-6 АНБ заготовил копии собственноручных показаний заверенных не только мокрой подписью -но и печатью нотариуса.. а также оставил пару комплектов видео-рассказов кто как когда зачем кому и как именно... эта безуглая пацанка дура дурой и это ошибка зеленой власти Ермака /Бубочки и прочих...
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24.09.2021 19:53 Ответить
Побільше інформаційного розшарення цієї події!!! На фоні бл дського крику про "Шефір вже майже жертва, як Кенеді" , вовоЄрмаківщина затикає рота свідку , котрий знає скількох справжніх жертв ОПУщений страхом офіс зрадив !!!
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24.09.2021 20:00 Ответить
А у самой Безмозглой есть допуск к гостайне? Глубоко сомневаюсь. Я уже вообще о Дерьмаке молчу...
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24.09.2021 19:43 Ответить
Да всем дали! Иначе не работает.
Причем не сомневаюсь,что с другом - летёхой их даже не проверяли!
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24.09.2021 19:46 Ответить
На получение допуска надо психиатра проходить. Бездумную там же и закрыли бы сразу)))
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24.09.2021 19:54 Ответить
Не царское это дело. Помощник-референт прогуляется...
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24.09.2021 20:23 Ответить
Свита делает короля, с помощником та же история случилась бы.
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24.09.2021 20:34 Ответить
А она вообще,вменяема?
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24.09.2021 20:13 Ответить
Фактически, у власти - организованная преступная группа, к тому же работающая на врага
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24.09.2021 19:44 Ответить
уже не стесняясь
вырастили из мальчика монстра? ненавижу быдло голосовавшее за зеленую плесень
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24.09.2021 19:45 Ответить
и еще больше тех, кто никогда не признает своих ошибок !!!
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24.09.2021 19:54 Ответить
О, да... Это особая категория наглухо ипанутых!
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24.09.2021 21:59 Ответить
Чем пояснить парадокс, что сегодня , опросы показывают, что Зеленский опережает всех кандидатов.
Кстати, с помощью закона об олигархах, Власть может устранить (как в России) , от участия в выборах, любого соперника: Порошенко, Кличко, Тимошенко, Бойко, ...
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24.09.2021 21:40 Ответить
причины две
1. люди больше любят шоу бени хила чем передачу "как устроена вселенная" бени хил простой и под пиво заходит, а просматривая фильм от NG надо думать.
2. опросы всегда кто то финансирует. и в 90% случаев вопросы в таких опросах составляются таким образом чтобы заказчик получил то что хочет видеть
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24.09.2021 21:51 Ответить
друже, назови фамилию, кого ты хочешь видеть президентом после Зеленского?
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25.09.2021 00:06 Ответить
с каких пор ты мне другом стал?
а если ты про мои предпочтения - любой из первой десятки ЕС. в идеале - Забродский
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25.09.2021 00:18 Ответить
т.е. Порошенко тоже подходит?
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25.09.2021 01:29 Ответить
Может реального политика Порошенко можно сравнивать с дурноватым и сцыкливым криворожским ушлёпком?
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25.09.2021 03:43 Ответить
это два разных полюса компаса... но для Украины это два не хороших человека! ни один, ни второй - не те люди, которые по настоящему любят Украину
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25.09.2021 09:34 Ответить
конечно. причем Забродский "да" если порох решит не идти в президенты
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25.09.2021 08:47 Ответить
ты значит за сывочолого) набирай чупа чупсов - они вам пригодятся... не знаешь, почему твоего кумира прокатили на выборах? вопрос не в том, какой зелебоб, вопрос в том, какой потрох
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25.09.2021 09:35 Ответить
время покажет кто где срал
тебе же я посоветую набирать лекарств
потому что всю ненависть на вазелиновую власть люди будут вымещать на вас быдляках тупоголовых
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25.09.2021 09:54 Ответить
А мне вот интересно, ежедневное бурление так и останется на страницах цензоровского форума?
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24.09.2021 20:14 Ответить
року так з 1654...з невеликими перервами.
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24.09.2021 20:28 Ответить
Всеми путями и способами пытаются отмазать Зелю, так опрометчиво проговорившегося о своем предательстве.
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24.09.2021 19:45 Ответить
Зачем ему говорить?! Операцию отложили - факт.
Кто мог отдать приказ на отсрочку начала (посадку в подготовленный борт)? Только главком (т.е. Зеленский).
Что еще надо для провала? Только звонок,который мог осуществить кто угодно от имени и по поручению. Хотя сама отсрочка УЖЕ достаточна для провала.
Что еще надо для выводов?
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24.09.2021 19:52 Ответить
да, я тоже не понимаю всей этой возни сейчас, уже после того, как в газетах Штатов все распиано.Какие выводы будут сделаны в Украине - уже никому не интересно.Выводы уже сделаны амерами, турками, европейцами.
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24.09.2021 19:57 Ответить
Есть еще уголовный кодекс и не желание одного тупого шута сесть потом пожизненно.
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24.09.2021 20:00 Ответить
Думаєте , його не встигнуть евакуювати? Сумніваюсь... Майже впевнений, що в нього теж ж документи прикриття на інші прізвища
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24.09.2021 22:05 Ответить
Так кому він потрібен?! Та й "дурний він що сало без хліба" - і сховаться правильно не зможе! Йому ж публічність естрадна потрібна! Так що рано чи пізно його знайдуть і притягнуть до слідчгого А воно ж "бздикливе" і "здасть всіх і все!!! А воно тим, хто ним "рулить" треба? Йому приготували вже "золотий приход"! Ще з часу виборів про "Блазня" говорять, як про кокаїнового наркомана Сипнуть "слонячу дозу" і все! "Нет человека - нет проблемы... "
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25.09.2021 03:49 Ответить
Зеля в звонке, предупредившем Луку, признался сам. Его никто за язык не тянул.
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24.09.2021 20:02 Ответить
при чем не под какими-то пытками )) а чисто из бахвальства, мании величия и самолюбования ))))
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24.09.2021 19:53 Ответить
У Зе есть 100% аргументы почему он свернул. Ему особенно масштабного боятся нечего, но проблемы будут. И минус процентов 5- вполне.
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24.09.2021 19:55 Ответить
Эти все "аргументы" называются кратко так -- "государственная измена". И все.
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24.09.2021 19:58 Ответить
Бузуглой то ничего не будет. Она полностью безумна. А вот остальная братия будет сидеть. Не всех в Ростове примут.
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24.09.2021 19:49 Ответить
Думаю, хотят скорректировать его показания для парламента. Верней, даже не то, чтобы "думаю", а это очевидно. Он должен сказать всё, что знает- без купюр. Так будет лучше для всех, особенно для ОП.
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24.09.2021 19:50 Ответить
дурдом... а разве имеют право допрашивать (???) и вывозить (???) в минобороны (???) по просьбе (???) депутатской временной безухой и ее ВСК ???? это шо за беспредел?... а чего не в ОП ??? или у дерьмака за дачей в лесу??? есть какие-то правила, которые эта срань зеленая не нарушила ???
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24.09.2021 19:52 Ответить
А надо было делегировать своих депутатов в вск,а не сидеть и сковчать сейчас,хитрожопое депутантское племя.
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24.09.2021 20:03 Ответить
А с какого зекретины не делегировались ,когда люди хотели создать нормальную комиссию,а чтоб себя обезопасить огласили свой шабаш?никто не будет мараться с зесранью -они даже вчерашний принятый фейковый закончик сумели на ноль помножить)))
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24.09.2021 20:12 Ответить
Если там был "шабаш",то чего туда было ломиться,а потом стонать?
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24.09.2021 21:09 Ответить
Да что бы хоть как то помешать беззаконию и отмыванию зекрысы)зекретины настолько тупы,что у оппозиции это вышло в лёгкую
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24.09.2021 21:23 Ответить
куда делегировать??? чтоб стать соучастниками кордебалета безухой???

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля.
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24.09.2021 20:12 Ответить
Что значит участник кордеболета,у тебя нет собственного мнения в комиссии или тебе не дают выступить в раде и высказать своё частное мнение по поводу какой- то несправедливости или ложной подаче фактов.
Просто политические игрища,тут мы хотим,а вот тут нам нах не нужно присутствовать.Этим грешат все политики и полит партиии,тут вы чёрную кошку не найдёте.
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24.09.2021 21:17 Ответить
Не дают выступить в раде-вчера мы это наглядно увидели ...но и это оказалось на руку оппозиции -зекретины все сами себе и испортили своей тупорылостью)
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24.09.2021 21:28 Ответить
выступать Вам (мне) в раде возможно только от имени комиссии... Ваше (мое) личное мнение им пофиг... политические игрища были и будут ...но между клоунами и политиками (которых меньшинство) это все равно выглядит цирком... с кордебалетом )))
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24.09.2021 21:34 Ответить
"у тебя" ,да нет, я не о нас.Я о тех кому можно выступать и нужно.
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24.09.2021 22:08 Ответить
ну так и я (вроде Вас) фигурально высказался ))))
цитата:
.....у тебя нет собственного мнения в комиссии или тебе не дают выступить в раде и высказать своё частное мнение по поводу какой- то несправедливости или ложной подаче фактов....
......
(а жаль что не о нас... мы бы высказались )))))))))))
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24.09.2021 22:12 Ответить
А смысл,мы же в виртуальной политике,а они в реальной "экономике"))))))) .
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24.09.2021 22:21 Ответить
та да.. )))))) хотя диджитализация уже наступает на пятки ))) хто знает... кто из нас реальнее)))
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24.09.2021 22:25 Ответить
сподіваюсь, Бурба додатково озвучить нетаємну частину своїх показів на Прямому, 5-му та Еспресо.
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24.09.2021 19:52 Ответить
В мене важливіше питання є, коли повернеться стара версія Цензору?
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24.09.2021 19:54 Ответить
безумолку Безумная девица кричала вижу Трою павшей в ад ... Бурбу не можно заслуховувати в Раді !
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24.09.2021 20:04 Ответить
https://racurs.ua/ua/n160694-fsb-nichogo-ne-znala-bellingcat-rozpovily-pro-spravu-vagnerivciv.html
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24.09.2021 19:54 Ответить
Менше ніж за три роки з України, неймовірної, гордої, сильної, рішучой, гідної поваги, держави- воїна, чістапАпріколу перетворились на поліцейську державу-ізгоя, терпілу, аналог Білорусі та мордора, під керівництвом гопників- колаборантів.
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24.09.2021 19:58 Ответить

Що завадило, за 2,5 років відмінити "мінські", ну, якщо вони такі погані? Замінити їх "геніальною" формулою? Йо-мАйо, замінили. Формулою фуйла, яку для лохів іменують "Штайнмаєра" в кінці ... 2019 року. І хто ж це зробив? Маленький, хрипатий, "нарідний".
Кришування бізнесу на війні і т.п.? Правда? І факти приведете? А то у пліснвої влади з фактами, якось так і не склалось.
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24.09.2021 20:54 Ответить
За 2,5 рокИ, вибачайте.
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24.09.2021 21:06 Ответить
А як ''надавити''???
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24.09.2021 20:04 Ответить
Надіюсь, ще є справжні офіцери в спецслужбах, які мають не допустити сповзання України до диктатури. Бо ще один Майдан може завершитись розпадом Держави.
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24.09.2021 20:07 Ответить
Кацапстан тільки того й чекає.
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24.09.2021 20:22 Ответить
Тут самое главное все подробности московитам сообщить.А как иначе?
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24.09.2021 20:09 Ответить
Такого навіть при дебільному Янеку собі не дозволяли.

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24.09.2021 20:21 Ответить
Для ЗЕбанди Ростов стає все ближчим...

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24.09.2021 20:24 Ответить
«Чем дальше, тем страньше» (Алиса в стране чудес)
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24.09.2021 20:27 Ответить
Партія регіонів/Слуга народу; Янукович/Зеленський. Легка порівняльна характеристика двох команд, яку зробив журналіст Сергій Руденко.
Докладно:
1. Чечетов/Арахамія - тотожні. Руки і язик - їхня зброя. У залі та поза ним - випадковий набір слів. Головне завдання - служіння офісу президента і контроль фракції при голосуванні у Раді.
2. Герман/Арестович (Подоляк, Мендель) - тотожні. Всі коментарі викликають у публіки блювотний рефлекс. "Янукович як Африка", "Зеленський - лідер світового масштабу, якому немає рівних". "Зеленський - више всєх". Навповнювачі президентської ванної.
3. Тадеєв/Тищенко - тотожні. Президентські "бики" у депутатському залі. Свої навички, отримані в угрупуванні Савлохова готові застосовувати у сесійній залі.
4. Азаров/Гетманцев - тотожні. Бездумні фіскали. Готові роздягнути до трусів усіх. Мені здається, ще мить і Гетманцев почне говорити словами Азарова: "Досіть скігліти. Беріть лапати і капайте!".
5. Пшонка/Венедіктова - тотожні. Вся служба - в угоду президентові і його оточенню.
6. Татаров/Татаров - той самий…Татаров епохи Януковича дуже добре інкорпорований у систему епохи Зеленського. У Офісі Шостого навіть не потрібно було знаходити йому дублера.
7. Ахметов/Ахметов !! Кому при радянській владі добре жилося, тому і при "німцях" добре живеться. Рінат він і при Зеленському Рінат.
8. Колесніченко / Бужанський - тотожні. Ватники й борці з українською мовою. Риторика ідентична. Як і їхні законодавчі ініціативи.
9. Повалій/Монатік (Потап) - «акакаяразніца»? У Зеленського, як і у Януковича є свої улюблені співаки. Поки що Монатік і Потап - не в парламенті, як Повалій. Але це - справа часу.
10. Тимошенко/Порошенко - чимось віддалено схожі. В 2011-му Януковичу говорили: "Не сади за ґрати Тимошенко". Утім, ВФ не зміг себе стримати і посадив Юлю.
2019 року Зеленський пообіцяв посадити Порошенка. І ось вже два останніх роки Зеленський намагається довести, що саме він - президент України. І щоразу опонує Порошенку. І щоразу говорить, хто йому заважає бути гарним президентом", - завершує журналіст.
Висновок: взимку 2014-го минуло чотири роки з моменту заходу Януковича на Банкову з булавою. Три роки заходу Зеленського минає весною 2023-го.
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24.09.2021 20:36 Ответить
Ростов все ближе и ближе.... Но гаденыш не успеет....
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24.09.2021 20:38 Ответить
"Попытка надавить" ? Цей явно не та людина, на кого можна "надавить" Не з того тіста людина, що пішла супротив ********** псі війни.
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24.09.2021 20:40 Ответить
Господи, одному мне Безуглу хочется переименовать в Безглузду?
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24.09.2021 20:51 Ответить
Прямо заграва від палаючих пердаків порохоботів. З чого питається?
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24.09.2021 21:10 Ответить
Зебіли а чого ти від радощів дупу свою рвеш ?
Подобається жити в державі без законів, окрім слова президента ? Ти ж в курсі, що один з трійки найвпливовіших людей президента навіть офіційно не зареєстрований. Іменем чого він діє, надає накази, ділить державне майно ??? Сматрящий вор президента.
Нехайно ще якийсь зебіл заікнеться про правову державу...
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24.09.2021 22:17 Ответить
...спокійно. Не варто так нервувати. Все буде добре. Мародер сяде. Барига заплатить.
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24.09.2021 22:55 Ответить
Таран за одно с ермаком-Козырем?
Как армия победит руSSню с таким министром обороны?
Оба будут сидеть!
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24.09.2021 23:56 Ответить
тому його й не чіпають як Татарова... Труханя.. й інших
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25.09.2021 19:28 Ответить
Дивна історія з каналом Ахметова- Шустер й Влащенко ТАК ЗНИЩУЮТЬ ЗЕЛЕНИХ!!! у них Москаль, Гончаренко, Гройсам -просто наповал!!!
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25.09.2021 19:30 Ответить
У Шустера Юля його любима вчора просто вбивчо виступила проти влади!
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25.09.2021 19:33 Ответить
 
 