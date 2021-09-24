"Убить нельзя напугать": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят покушение на Шефира

В пятницу, 24 сентября, в 21:00 прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" обсудят покушение на помощника президента Сергея Шефира и то, как Рада принимала закон об олигархах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В прямом эфире:

• Эксклюзивный комментарий пострадавшего водителя Сергея Шефира Александра Иванько из клиники "Феофания".

• Было ли нападение на Сергея Шефира покушением на реформы Зеленского?

• Изменит ли страну Закон об олигархах?

Гости студии: