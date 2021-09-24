"Убить нельзя напугать": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят покушение на Шефира
В пятницу, 24 сентября, в 21:00 прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" обсудят покушение на помощника президента Сергея Шефира и то, как Рада принимала закон об олигархах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В прямом эфире:
• Эксклюзивный комментарий пострадавшего водителя Сергея Шефира Александра Иванько из клиники "Феофания".
• Было ли нападение на Сергея Шефира покушением на реформы Зеленского?
• Изменит ли страну Закон об олигархах?
Гости студии:
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Денис Монастырский, министр внутренних дел Украины;
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Дмитрий Разумков, председатель Верховной Рады Украины;
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Руслан Стефанчук, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины;
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Александр Корниенко, председатель партии "Слуга народа";
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Михеил Саакашвили, председатель исполнительного комитета реформ, президент Грузии (2004-2013);
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Юлия Тимошенко, лидер партии ВО "Батькивщина";
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Руслан Рябошапка, генеральный прокурор украины (2019-2020);
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Алексей Гончаренко, народный депутат, "Европейская Солидарность";
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Дмитрий Гордон, основатель интернет-издания "Гордон";
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Александр Мартыненко, генеральный директор "Интерфакс-Украина".
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Днём и ночью от Карпат и до Курил
Свищут ветры, зазывая и маня.
Кеды я себе отличные купил,
Ты пойми и не удерживай меня.
https://nv.ua/world/geopolitics/sryv-operacii-po-zaderzhaniyu-vagnerovcev-i-fsb-v-ukraine-intervyu-s-hristo-grozevym-na-radio-nv-50185155.html
Економічно обґрунтований розмір податкового збору для громадян України, які мають доступ до інтернету, завдяки ******** гаджетам, розрахували економісти Київської школи економіки (КШЕ). Йдеться про потенційне копіювання аудіо-відео контенту, яке може привести до збитків для власників авторських прав.
Методологія розрахунку від експертів КШЕ бере до уваги ВВП всієї країни і середній рівень доходів громадян, а також споживчі переваги в музиці, тематиці переглядаються, вітчизняну і світову вартість контенту.
Податковий збір на справедливу компенсацію авторам за приватне копіювання їх творів (аудіо, відео та друкованої продукції), який традиційно включений у вартість гаджетів, пропонують підвищити в 3-5 разів. Однак в КШЕ вважають, що забезпечити відрахування авторам за потенційне копіювання їх контенту можна і без значного підвищення вартості смартфонів, ноутбуків, телевізорів з функцією запису і ПК.
"Оскільки в Україні ніколи не проводилося економічне дослідження реального копіювання контенту українцями і шкоди авторам від приватного копіювання - учасники переговорів зайшли в глухий кут. Вирішити цю кризу мають економісти, надавши рекомендації по вибору таких тарифів, які, по-перше, повинні враховувати збитки авторам від можливого копіювання творів за допомогою техніки, по-друге, ризики для конкурентності легальних імпортерів, ринок яких на 30% знаходиться в тіні, і, по-третє, повинні бути справедливими до споживачів і враховувати їх реальну поведінку при скачуванні контенту", - зазначила керівник Європейської бізнес асоціації Вікторія Куликова.
Так, згідно з розрахунками експертів Київської школи економіки, ставка збору на смартфони, телевізори з функцією запису, ноутбуки і т.п. не повинна перевищувати 0,3%, податок на флешки і карти пам'яті - 1,3%.
Економісти вважають, що така ставка податкового збору на потенційне копіювання контенту дозволить відшкодувати можливі збитки авторам медіа продукції, але не завдасть серйозного збитку ринку електроніки в Україні, де чергове зростання цін може вплинути на зниження попиту серед споживачів.
https://biz.today.ua/russkij-v-ukraine-vvedut-nalog-na-smartfony-televizory-i-kompyutery/
Шифер взял бабло, проблему не решил, пошел в отказ и прилетела ответка - караул, покушение на порхатого кидалу....
Вот такие приоритеты у зелёных!
П.С. Погибших и раненных в ООС у слуг с огорода нет желания обсуждать !
падали пархатые
Шефір гірше ніж олігарх- він на службі держави на посаді ПЕРШОГО ПОМІЧНИКА президента є довіренною юридичною особою його бізнесу , й займається ТІЛЬКИ ЦИМ ,з його слів. . Отримає бабло від бюджету а служить ОЛІГАРХУ ВОВІ у його бізнесі .
Історія про Ліпецьку фабрику тихо курить в старонкє.
Еще вчера так пел нам Стефанчук
Еще вчера, на Кресло были виды
Ну а сегодня - лишь одни обиды
И срока тени появились вдруг...
Еще вчера ходил он в ресторан
А утром посмотрел и испугался
Какого ... мы напринимали там?
Труханіні, блеать!
А там льготы: бесплатное зубопротезирование, скидки на услуги ЖКХ, бесплатный проезд общественным транспортом.......
П.С. ездил бы в последнем и всё было бы чики-пуки !
САВІК КРИСА !