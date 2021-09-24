Во время голосования было объявлено председательствующим, что моя поправка №395 в "закон об олигархах" учтена, но в тексте закона ее нет, - нардеп "Батькивщины" Крулько
Народный депутат Украины от ВО "Батькивщина" Иван Крулько утверждает, что во время голосования за закон об олигархах были допущены грубые нарушения.
Об этом он рассказал Цензор.НЕТ.
"О чем мы вчера, как "Батькивщина", заявляли и чего хотели достичь - чтобы закон об олигархах рассматривался в соответствии с процедурой. Мы были готовы идти на компромиссы и объявить только свои самые главные поправки. Но, к сожалению, процедура была полностью нарушена. Были нарушены и Конституция, и Регламент Верховной Рады. Когда, по сути, ни одна поправка от депутатов, которые эти поправки подавали, не была в парламенте объявлена. Более того, происходил диалог между докладчиком и первым вице-спикером, которые между собой решали, какие поправки принимать во внимание, какие не принимать", - сказал Крулько.
Он отметил: "Но, вместе с тем, во время рассмотрения законопроекта докладчиком было объявлено о том, что поправка №395, автором которой являюсь я, полностью учтена. Эта поправка очень важна, поскольку она определяет, какой орган будет решать вопрос, кто может быть отнесен к олигархам, а кто нет. Только когда мы работали над этим законопроектом, то мы считали, что его нужно наполнить реальным содержанием. И усилить антимонопольное законодательство, в первую очередь. Так вот, по тому предложению, как раз Антимонопольный комитет должен был подавать представление в НАПК. И НАПК уже своим решением должно определять включение того или иного лица в список олигархов. И эта поправка, как видно из сравнительной таблицы, учтена, но, когда мы берем сам текст самого законопроекта, там этой поправки в этом виде нет, поскольку, по задумке авторов или тех, кто готовил законопроект ко второму чтению, это должно быть СНБО".
Крулько продолжил: "Мы имеем ситуацию с тем, что было три поправки, которые противоречили друг другу по содежанию. Они были учтены одновременно комитетом. И были проголосованы, более того, в зале уважаемыми "слугами народа". Но в тексте законопроекта их просто нет. И, насколько мне известно, этот законопроект уже подписан в комитете и передан на подпись спикеру парламента".
Говоря о возможном решении ситуации, Крулько заявил: "Были ли из этого регламентные выходы? Были! Но регламент и процедура используются тогда, когда есть желание все сделать конституционным образом. Но когда есть ощущение полной власти, тотальной, тогда можно делать с законом все, что угодно. Мы сейчас имеем как раз тот пример, когда они сами себя обманули".
Нардеп предложил: "Давайте дождемся, что будет дальше. Я все-таки надеюсь, что, во всяком случае, спикер парламента одумается (или, если спикера не будет, то первый заместитель), и в таком виде законопроект на подпись президенту подавать не будут, поскольку они реально подставят сами себя и подставят президента. Есть уже не одно решение Конституционного суда, который на основании нарушения процедуры принятия законов признавал законы неконституционными. Тут есть все признаки того, что закон принят с нарушениями Конституции".
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а чего ж тогда их слуги пропихивают этот "закон" с нарушениями и зашкварами... шоб поржать над идиотизмом зебилов, верно?
зеленский подпадает под категорию олигарха, закон против которых приняли в парламенте. В частности, он использует политическую власть для обогащения, контролирует СМИ, имеет значительный экономический вес, финансирует партию "Слуга народа" и влияет на монополии.
Оценка № 1. Зеленский использует политическую власть для увеличения капиталов своего окружения. В легенду о бедном царе, у которого богатые слуги, я не верю.
Конечно, лично гражданин олигарх Зеленский денег в руки не берет. Зато люди президента контролируют массу государственных предприятий, министерств и ведомств. А в этих предприятиях, министерствах и ведомствах, по информации СМИ, процветает коррупция.По тайным слухам, с этой коррупции как будто даже платят надбавки депутатам, конечно, не официально, а в конвертах. Конечно, это предмет для расследования НАПК, НАБУ и других квалифицированных сотрудников. Возможно, в один прекрасный день они что-то накопают.
Оценка № 2. Гражданин олигарх Зеленский - контролер СМИ. Это стопроцентный факт.
Он контролирует средства массовой информации. Так, гражданин Зеленский - не собственник. Но, как говорил один мудрый человек, главное не владеть, а пользоваться. Зеленский влияет на СМИ и контролирует их с выгодой для себя и своего окружения.
Не обязательно влиять финансово. А вот влиять административно, через лояльный Нацсовет по ТВ - это 100% о нашем Зе. Или вы думаете, другие олигархи просто так хвалят гражданина олигарха Зеленского в эфирах ТВ?
С принятием этого закона, гражданин олигарх Зеленский будет контролировать СМИ через закон "об олигархах". Опосредованно, через СНБО, но это все будет он. Если, конечно, СНБО не признает очевидный факт - он олигарх.
Оценка № 3. Зеленский имеет значительный экономический и политический вес. Кто поспорит? Одна "Большая стройка" чего стоит.Так, он тратит не свои деньги, а государственные. Но вес его от этого не меньше. Любой олигарх мечтает прокручивать государственные миллиарды и влиять на формирование бюджета. Итак опять все сходится.
Оценка №4. Зеленский финансирует партию "Слуга народа". Официально - через бюджетные выплаты в пользу партии. Да, это не его деньги. Но нигде в законе не написано, что финансировать должен "за свои". Там написано просто "финансирует". А если верить СМИ, то финансирует еще и неофициально - через распределение "рыбных" должностей (в том числе в наблюдательных советах), конверты, потоки. Из-за сохранения неприкосновенности разного рода схем.
Оценка № 5. Олигарх (по закону) - не только тот, кто обладает монополией. А еще и тот, кто осуществляет контроль над руководством монополий и получает из этого выгоду.
И здесь у нас есть сразу несколько примеров, как гражданин олигарх Зеленский влияет на "Укравтодор", НАК "Нафтогаз", "Укрзализныцю". А если копать глубже, то и на "Энергоатом", "Центрэнерго", и еще многих.
А если копать очень глубоко, самая большая монополия - это власть. Монополия на назначение и на расследование (или их отсутствие).
Монополия на Антимонопольный комитет и его бездействие. На СБУ, Генпрокуратуру и МВД. На ДАБИ. На все те структуры, которые десятилетиями приносили коррупционный доход. Этого дохода вроде как не существует. Но он - конечно же, существует", - написал он.
"Одних этих аргументов достаточно, чтобы называть Владимира Зеленского олигархом.
Особенно иронично то, что эти критерии прописаны в его собственном законе.
Значит, он просто обязан получить статус олигарха. К тому же, первым! Все же гражданин Зеленский еще является и Президентом страны. А это, как минимум, нужно уважать! Следующим шагом олигархоборца Зеленского должно быть ограничение своего влияния на государство. Победить гидру олигархии в зародыше!"
Олігарх - особа, належна до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%8F олігархії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85#cite_note-2 [2] , що володіє великою власністю у країні, та має вагомий вплив на державні органи влади й може використовувати його для власного збагачення. З політологічної точки зору олігархи - це можновладці, які використовують https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F монополізовані ними https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8 сектори економіки для зосередження у своїх руках https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0 політичної влади , а політичну владу - для збільшення власних капіталів. ******* олігархи можуть володіти багатоманітними суспільними ресурсами: економічними (промислові та фінансові підприємства й установи), інформаційними (друковані та електронні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%9C%D0%86 ЗМІ ), політичними (партії, парламентські групи й фракції, важливі державні посади, вплив на перших осіб у державі). Олігарх - це не просто багата людина, а один із небагатьох можновладців, що правлять у власних приватно-групових інтересах, причому в основному або винятково, силовими методами.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85#cite_note-3 [3] Олігарх може безпосередньо обіймати політичні посади в органах влади, а може фінансувати чи підкупляти політиків, утримувати або спонсорувати політичні партії, які беруть безпосередню участь у виборах та політичній діяльності країни. У ЗМІ та побуті: представник великого капіталу, який контролює частину ЗМІ і впливає на діяльність державних органів, зокрема судів, для забезпечення власного бізнесу - що становить значну загрозу для стабільності та успіху державиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85#cite_note-gorbulin-4 [4] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85#cite_note-Korzhov-5 [5] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85#cite_note-chattam-6 [6]
Там действительно у спикера есть право поставить на переголосование неточности...Но именно право и никаких обязанностей. И ему решать когда это делать
Тепер мене цікавить: а хто ж для цих "поважних бізнесменів" стане "інвестиційною нянею"? Для Бєні стане Коломойський, для Гудка - Ахмєтов, для Новінського - РПЦ, для Мертветчука - Путлєр?
Ну і звісно, що іноземні медіа, які скуплять вітчізняні ЗМІ, не будуть називатися НТВ, РТР, ОРТ, РТ...
ПЕРЕМОГА! мать його їтіть!
У него хуцпа.