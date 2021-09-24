Во время голосования было объявлено председательствующим, что моя поправка №395 в "закон об олигархах" учтена, но в тексте закона ее нет, - нардеп "Батькивщины" Крулько

Народный депутат Украины от ВО "Батькивщина" Иван Крулько утверждает, что во время голосования за закон об олигархах были допущены грубые нарушения.

Об этом он рассказал Цензор.НЕТ.

"О чем мы вчера, как "Батькивщина", заявляли и чего хотели достичь - чтобы закон об олигархах рассматривался в соответствии с процедурой. Мы были готовы идти на компромиссы и объявить только свои самые главные поправки. Но, к сожалению, процедура была полностью нарушена. Были нарушены и Конституция, и Регламент Верховной Рады. Когда, по сути, ни одна поправка от депутатов, которые эти поправки подавали, не была в парламенте объявлена. Более того, происходил диалог между докладчиком и первым вице-спикером, которые между собой решали, какие поправки принимать во внимание, какие не принимать", - сказал Крулько.

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Он отметил: "Но, вместе с тем, во время рассмотрения законопроекта докладчиком было объявлено о том, что поправка №395, автором которой являюсь я, полностью учтена. Эта поправка очень важна, поскольку она определяет, какой орган будет решать вопрос, кто может быть отнесен к олигархам, а кто нет. Только когда мы работали над этим законопроектом, то мы считали, что его нужно наполнить реальным содержанием. И усилить антимонопольное законодательство, в первую очередь. Так вот, по тому предложению, как раз Антимонопольный комитет должен был подавать представление в НАПК. И НАПК уже своим решением должно определять включение того или иного лица в список олигархов. И эта поправка, как видно из сравнительной таблицы, учтена, но, когда мы берем сам текст самого законопроекта, там этой поправки в этом виде нет, поскольку, по задумке авторов или тех, кто готовил законопроект ко второму чтению, это должно быть СНБО".

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Крулько продолжил: "Мы имеем ситуацию с тем, что было три поправки, которые противоречили друг другу по содежанию. Они были учтены одновременно комитетом. И были проголосованы, более того, в зале уважаемыми "слугами народа". Но в тексте законопроекта их просто нет. И, насколько мне известно, этот законопроект уже подписан в комитете и передан на подпись спикеру парламента".

Говоря о возможном решении ситуации, Крулько заявил: "Были ли из этого регламентные выходы? Были! Но регламент и процедура используются тогда, когда есть желание все сделать конституционным образом. Но когда есть ощущение полной власти, тотальной, тогда можно делать с законом все, что угодно. Мы сейчас имеем как раз тот пример, когда они сами себя обманули".

Нардеп предложил: "Давайте дождемся, что будет дальше. Я все-таки надеюсь, что, во всяком случае, спикер парламента одумается (или, если спикера не будет, то первый заместитель), и в таком виде законопроект на подпись президенту подавать не будут, поскольку они реально подставят сами себя и подставят президента. Есть уже не одно решение Конституционного суда, который на основании нарушения процедуры принятия законов признавал законы неконституционными. Тут есть все признаки того, что закон принят с нарушениями Конституции".

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