Посол Канады Галадза о деолигархизации: записывать категорию людей в закон может быть очень опасным

Посол Канады в Украине Лариса Галадза отмечает, что канадское законодательство по противодействию олигархии работает иначе, нежели предусматривает поддержанный Верховной Радой законопроект, и считает опасным фиксировать в законодательстве какую-либо конкретную категорию людей.

Об этом она сказала во время молодежной встречи Киевского форума "Запад-Восток, Север-Юг" во Львове, сообщает Цензор.НЕТ.

"У нас нет такого закона. У нас есть состав законов, которые говорят о лоббизме, о финансировании избирательных кампаний, о собственности стратегических индустрий, о всяких таких вещах. И этот состав вместе противодействует таким образом", - сказала Галадза.

"Я думаю, мое собственное видение, что записывать категорию людей в закон может быть очень опасным. Нужно, чтобы закон всегда был направлен на действия, либо это хорошее действие, либо нехорошее действие - не на людей. Я понимаю, что есть намерением этого закона, но у нас идет по-другому", - добавила дипломат.

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