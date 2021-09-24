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Посол Канады Галадза о деолигархизации: записывать категорию людей в закон может быть очень опасным

Посол Канады Галадза о деолигархизации: записывать категорию людей в закон может быть очень опасным

Посол Канады в Украине Лариса Галадза отмечает, что канадское законодательство по противодействию олигархии работает иначе, нежели предусматривает поддержанный Верховной Радой законопроект, и считает опасным фиксировать в законодательстве какую-либо конкретную категорию людей.

Об этом она сказала во время молодежной встречи Киевского форума "Запад-Восток, Север-Юг" во Львове, сообщает Цензор.НЕТ.

"У нас нет такого закона. У нас есть состав законов, которые говорят о лоббизме, о финансировании избирательных кампаний, о собственности стратегических индустрий, о всяких таких вещах. И этот состав вместе противодействует таким образом", - сказала Галадза.

"Я думаю, мое собственное видение, что записывать категорию людей в закон может быть очень опасным. Нужно, чтобы закон всегда был направлен на действия, либо это хорошее действие, либо нехорошее действие - не на людей. Я понимаю, что есть намерением этого закона, но у нас идет по-другому", - добавила дипломат.

Читайте: НАПК будет выполнять закон об олигархах, вопреки его противоречивости, - Новиков

Автор: 

закон (3176) Канада (2076) олигарх (1027) посол (1796) Галадза Лариса (18)


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Топ комментарии
+11
Что и требовалось доказать. Речь идет о захвате власти в стране определенной группой олигархов и их холуев под видом борьбы с олигархами. Существующих законов и антимонопольных механизмов вполне хватает чтобы бороться с влиянием олигархов. Кто еще верит что кукла Бени, Пинчука и Ахметки хочет реальной борьбы с олигархами?
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24.09.2021 20:34
+9
нічаво, лішбе Ігор Валєріч з Рінат Лєонідичєм билі давольни!
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24.09.2021 20:32
+3
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24.09.2021 20:43
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А послу Британії сподобалось... Як так?
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24.09.2021 20:30 Ответить
Олігарх це бандит, вор в законі, кримінальний елемент, мафія, таких потрібно вписувати відразу в кримінальний кодекс і саджати з конфіскацією!
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24.09.2021 22:08 Ответить
Ілона Маск олігарх. І що
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24.09.2021 22:23 Ответить
Ілон
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24.09.2021 22:23 Ответить
нічаво, лішбе Ігор Валєріч з Рінат Лєонідичєм билі давольни!
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24.09.2021 20:32 Ответить
Что и требовалось доказать. Речь идет о захвате власти в стране определенной группой олигархов и их холуев под видом борьбы с олигархами. Существующих законов и антимонопольных механизмов вполне хватает чтобы бороться с влиянием олигархов. Кто еще верит что кукла Бени, Пинчука и Ахметки хочет реальной борьбы с олигархами?
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24.09.2021 20:34 Ответить
Посол, а не порохоботка ли ты?
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24.09.2021 20:39 Ответить
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24.09.2021 20:43 Ответить
"У нас нет такого закона. У нас есть состав законов, которые говорят о лоббизме, о финансировании избирательных кампаний, о собственности стратегических индустрий, о всяких таких вещах. И этот состав вместе противодействует таким образом", - сказала Галадза. Источник:
Повністю погоджуюся із послом Канади,саме так і повинно бути в нормальних країнах,а не те, що зліпили нашвидкоруч для псевдоперемоги Зе.
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24.09.2021 20:41 Ответить
Она скромно не упомянула нацистов. Они выделили определённую группу людей и обьявили их виновными в бедах немцев. Потом это назвали холокостом. Кажется Шикельгрубер был с еврейской кровью.
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24.09.2021 20:44 Ответить
... главное чтобы костюмчик сидел (с)
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24.09.2021 20:50 Ответить
Да, все докатилось до такого дна, все страны развивались, а наша , кормушка для держиморд только.
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24.09.2021 20:55 Ответить
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24.09.2021 21:24 Ответить
 
 