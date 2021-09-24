Парламентская комиссия по делу ЧВК Вагнера заслушала экс-главу ГУР Минобороны Бурбу

ВСК, которая рассматривает дело "вагнеровцев", сегодня заслушала экс-главу ГУР МО Василия Бурбу.

Как информирует корреспондент Цензор.НЕТ, об этом на брифинге в кулуарах ВРУ заявил народный депутат фракции "Голос" Роман Костенко.

Нардеп рассказал, что недавно общался с Бурбой. "Он сказал, что дал показания", - подчеркнул политик.

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По словам Костенко, на заседании ВСК от оппозиции присутствовал только нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмин. "От других оппозиционных фракций никого не было. Потому что нам даже не сказали, куда он едет. Мы по своим каналам пытались узнать, куда его все-таки повезли, чтоб понимать, что он в безопасности", - проинформировал депутат.

Говоря о том, почему Бурбу вывезли из комитетов ВРУ в Минобороны, он отметил: "Я сам – полковник СБУ. Для меня это выглядит, как оперативная комбинация, которая была проведена специально для того, чтобы представители оппозиции официально не услышали те показания, которые предоставляет экс-руководитель разведки".

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Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля.