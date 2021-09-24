Парламентская комиссия по делу ЧВК Вагнера заслушала экс-главу ГУР Минобороны Бурбу
ВСК, которая рассматривает дело "вагнеровцев", сегодня заслушала экс-главу ГУР МО Василия Бурбу.
Как информирует корреспондент Цензор.НЕТ, об этом на брифинге в кулуарах ВРУ заявил народный депутат фракции "Голос" Роман Костенко.
Нардеп рассказал, что недавно общался с Бурбой. "Он сказал, что дал показания", - подчеркнул политик.
По словам Костенко, на заседании ВСК от оппозиции присутствовал только нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмин. "От других оппозиционных фракций никого не было. Потому что нам даже не сказали, куда он едет. Мы по своим каналам пытались узнать, куда его все-таки повезли, чтоб понимать, что он в безопасности", - проинформировал депутат.
Говоря о том, почему Бурбу вывезли из комитетов ВРУ в Минобороны, он отметил: "Я сам – полковник СБУ. Для меня это выглядит, как оперативная комбинация, которая была проведена специально для того, чтобы представители оппозиции официально не услышали те показания, которые предоставляет экс-руководитель разведки".
Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.
Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.
19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.
24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.
Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля.
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там всё просто - "вовОчко - нивинаватая, операции небыло, было мираприятие а это совсем другое к тому же вы все нитак поняли, потому что было всё иначе чем вы подумали, а ен так как вам рассказывают!"
А маме Ріме, за те що народжувала стоячи на бетонній підлозі! ДОЛЖЕН ОТОМСИТЬ!
зеленые пошли по беспределу
24.09.2021 17:59
Овцы
Извишься???)))
насчет исчезновения Бурбы из ВР не волновался, как Стрелок
но ведь ЗЕльоные то беспредельщиками остались
он же однополчанин ЗЕбени четырежды-мобилизованного
если кто пьяный - расскажите завтра,
я то тверезый и не понимаю что она говорит - ну не могу ее слова связать вместе
є держтаємниця і поки ЗЕльоний при владі він легко може сісти за розголошення
верблюддогхантер, буде не так просто.
А щодо мила - то хіба на дустове.
(А на бубо-захисників вкупі з дурепо-захисниками можна плюнути і забути ).
начебто ні
от коли ЗЕбеня посадить, то тоді й з'ясується, що він вже все розсказав Белінгкету... до того как
у Вас тоже заглавная буква в начале строки нового предложения не работает ?
я просто замучалась с этой программой - у меня после точки постоянно маленькая буква с новой строки . В старой программе такого не было
хочете смійтесь, а хочете - обурюйтесь.
це я собі в голову поставив таку програмку - не писати із великої літери, бо мені просто ліньки кожет раз тиснути Шифта
у меня айпед 🍏2019 года с новой программой.
я не понимаю на чем писался новый сайт
обиделась на плакаты "зрада"
гарна зав'язка для космічного фільму жахів про неземну потвору.
щось на кшталт "ЗЄльоная слизь-1"
Шоу. Нічого розповісти не можемо. Злита операція- державна таємниця. І безумна забожиться, що зЕ-рмак не вінАват.
Дупутатів від ЄС і Голосу не пустили, а цю продажну скотину - будь ласка!!!....
А вот и признание!!!!! Это измена в чистом виде!!!!!!!! Зеленского недоноска нужно судить за предательство и измену!!!!!!!!!
Або намагались купити його свідчення, або залякати погрозами.