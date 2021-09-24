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Новости Агрессия России против Украины
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Парламентская комиссия по делу ЧВК Вагнера заслушала экс-главу ГУР Минобороны Бурбу

Парламентская комиссия по делу ЧВК Вагнера заслушала экс-главу ГУР Минобороны Бурбу

ВСК, которая рассматривает дело "вагнеровцев", сегодня заслушала экс-главу ГУР МО Василия Бурбу.

Как информирует корреспондент Цензор.НЕТ, об этом на брифинге в кулуарах ВРУ заявил народный депутат фракции "Голос" Роман Костенко.

Нардеп рассказал, что недавно общался с Бурбой. "Он сказал, что дал показания", - подчеркнул политик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСК не пустила депутатов от оппозиции на заседание по делу "вагнеровцев", на котором должны заслушать Бурбу, - нардеп "Голоса" Костенко

По словам Костенко, на заседании ВСК от оппозиции присутствовал только нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмин. "От других оппозиционных фракций никого не было. Потому что нам даже не сказали, куда он едет. Мы по своим каналам пытались узнать, куда его все-таки повезли, чтоб понимать, что он в безопасности", - проинформировал депутат.

Говоря о том, почему Бурбу вывезли из комитетов ВРУ в Минобороны, он отметил: "Я сам – полковник СБУ. Для меня это выглядит, как оперативная комбинация, которая была проведена специально для того, чтобы представители оппозиции официально не услышали те показания, которые предоставляет экс-руководитель разведки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бутусов: Бурба дает показания в здании Минобороны. Это попытка надавить на него и не пустить на ВСК оппозиционеров

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля.

Автор: 

ЧВК Вагнер (1332) Бурба Василий (81) Костенко Роман (167)


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Топ комментарии
+14
заслушат - заслушали, только вот протокол "слушанья" написали задолго до самого слушанья.. безуглая третий день тренируется его оглашать на брифинге.
там всё просто - "вовОчко - нивинаватая, операции небыло, было мираприятие а это совсем другое к тому же вы все нитак поняли, потому что было всё иначе чем вы подумали, а ен так как вам рассказывают!"
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24.09.2021 20:59
+11
матимемо надію, ********* або Соловйов розкажуть. Їм вову топить аби ОПЗЖ виграло на виборах...
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24.09.2021 20:54
+11
та я вам нічєво нє должен! я должен тока мамє і папє!
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24.09.2021 20:54
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Правила форума Совет форумчан
матимемо надію, ********* або Соловйов розкажуть. Їм вову топить аби ОПЗЖ виграло на виборах...
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24.09.2021 20:54 Ответить
заслушат - заслушали, только вот протокол "слушанья" написали задолго до самого слушанья.. безуглая третий день тренируется его оглашать на брифинге.
там всё просто - "вовОчко - нивинаватая, операции небыло, было мираприятие а это совсем другое к тому же вы все нитак поняли, потому что было всё иначе чем вы подумали, а ен так как вам рассказывают!"
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24.09.2021 20:59 Ответить
це все рівно що протокол допиту судді в трусах без адвокатів
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24.09.2021 21:20 Ответить
во ва и опзж одно и то же
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24.09.2021 20:59 Ответить
У вас на них вся надежда.
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24.09.2021 21:09 Ответить
та я вам нічєво нє должен! я должен тока мамє і папє!
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24.09.2021 20:54 Ответить
-...папе за те, що економив на кондомах!
А маме Ріме, за те що народжувала стоячи на бетонній підлозі! ДОЛЖЕН ОТОМСИТЬ!
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24.09.2021 21:18 Ответить
Во, блін, маневрують!
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24.09.2021 20:55 Ответить
ua Стрелок

зеленые пошли по беспределу

24.09.2021 17:59

Овцы

Извишься???)))
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24.09.2021 20:56 Ответить
я за "Стрелка":

насчет исчезновения Бурбы из ВР не волновался, как Стрелок
но ведь ЗЕльоные то беспредельщиками остались
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24.09.2021 20:58 Ответить
могу нагадить тебе в каску. устроит?
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24.09.2021 21:05 Ответить
Стрелок, откуда у него каска ?
он же однополчанин ЗЕбени четырежды-мобилизованного
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24.09.2021 21:18 Ответить
а теперь начнется вечер <******.. удивительных сказок от Безуглой.

если кто пьяный - расскажите завтра,
я то тверезый и не понимаю что она говорит - ну не могу ее слова связать вместе
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24.09.2021 20:56 Ответить
На то і ставку зроблено: щоб тверезі не зрозуміли, а нетверезим - байдуже.
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24.09.2021 21:10 Ответить
....ну и чаво носиться с этим вапросом? Лучше бы Безкутова разбиралась с Чаусочародейством . Потом бы передала материалы в Академию Наук, как случай с необъяснимыми природными явлениями, может даже Новую Церковь Св. Чауса открыли бы
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24.09.2021 20:58 Ответить
может Чаус, прости Господи, и есть тот непонятный Святой Дух
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24.09.2021 21:00 Ответить
А от до Костенка та й до Бурби питання - чи вартує збереження честі та вірнотсі присязі військового, коли це прикриває ЗРАДУ НА ТАКОМУ РІВНІ, як вище керівництво країни?
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24.09.2021 20:58 Ответить
до Бурби питань немає.
є держтаємниця і поки ЗЕльоний при владі він легко може сісти за розголошення
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24.09.2021 21:02 Ответить
На жаль, це так.
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24.09.2021 21:06 Ответить
То Мар"яна сидітиме вже при вові?
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24.09.2021 21:08 Ответить
Обязательно.
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24.09.2021 21:11 Ответить
Ставлю свою пенсію проти ґудзика, що ніц не буде тій рудій дурепі.
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24.09.2021 21:12 Ответить
нажаль цей вовкин тузік настільки дурний, що і в тюрму не годиться, хіба що на мило
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24.09.2021 21:21 Ответить
Вам ай-ай-ай за сексизм - зараз ліберали як набіжать, як накинуться... мало нікому не здасться : не Тузік, а Жучка, во. Тут, головно, не дати лібералам спровокувати на агресію ще й зоозахисників: жорстоке поводження з жучками-тузиками - штука паршива. Через їхній сумісний крик довести, що Ви - не верблюд догхантер, буде не так просто.
А щодо мила - то хіба на дустове.
(А на бубо-захисників вкупі з дурепо-захисниками можна плюнути і забути ).
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24.09.2021 21:54 Ответить
вибачте , він був за кордоном , лікував дитину, а тут вийде все у Грозєва, й вова засудить Бурбу за сфабрикованою підозрою... Подонкам ні закон, ні прясяга нідочого, було б за що причепитись. Вони он з постанови з шефіром розкрутили сценарій на сцені ООН...
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24.09.2021 21:11 Ответить
а хіба Бурба щось розсказував Белінгкету ?
начебто ні
от коли ЗЕбеня посадить, то тоді й з'ясується, що він вже все розсказав Белінгкету... до того как
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24.09.2021 21:25 Ответить
повтрю -було б за що причепитись.
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24.09.2021 21:36 Ответить
Алекс , у меня к Вам вопрос не по теме .
у Вас тоже заглавная буква в начале строки нового предложения не работает ?

я просто замучалась с этой программой - у меня после точки постоянно маленькая буква с новой строки . В старой программе такого не было
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24.09.2021 21:50 Ответить
відповідаю:
хочете смійтесь, а хочете - обурюйтесь.

це я собі в голову поставив таку програмку - не писати із великої літери, бо мені просто ліньки кожет раз тиснути Шифта
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24.09.2021 22:14 Ответить
У меня раньше в Цензоре после точки следующая буква была заглавная .

у меня айпед 🍏2019 года с новой программой.

я не понимаю на чем писался новый сайт
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24.09.2021 22:18 Ответить
как же я вас понимаю...
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24.09.2021 22:26 Ответить
Військові присягають не президенту, а народові...
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24.09.2021 21:03 Ответить
значить народ й повинен вимагати правди ... Ну як можна зраду головнокомандючого рівняти з розкриттям таємниці про провалену операцію . Факт, що була вже підтверджено. Хто сидів у той момент разом з вовою - ЦЕ ТАЄМНИЦЯ ПІД ПРСЯГОЮ??? ЯКЩО ТАМ СИДІВ ЗРАДНИК НАРОДУ КРАЇНИ?
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24.09.2021 21:16 Ответить
Так це нормольні війскові...
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24.09.2021 21:52 Ответить
навіть у США підполковник, який оприлюднив зміст переговорів Трампа із ЗЕбенею, вилетів із служби, дарма що США котроль над владними структурами не такий як у нас.
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24.09.2021 22:18 Ответить
безмозглая убежала от журналистов
обиделась на плакаты "зрада"
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24.09.2021 21:07 Ответить
Взяли с собой ватника Рената Кузьмина, в 2014-2015 прятался в России.
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24.09.2021 21:09 Ответить
так дежтаємниця ж
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24.09.2021 21:29 Ответить
Добре хоч не в Донецьку "ізоляцію". А в МО України. Хоч тут слуги не спалились!
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24.09.2021 21:12 Ответить
Ринат Кузьмин... Как он пролез на это закрытое секретное заседание? Мертвечук и бубочка работают под управлением бункерфюрера? Или слезливый Ринатик в качестве шпиона кума путина на посиделках у конкурентов?
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24.09.2021 21:15 Ответить
Він, як справжній мокшанський патріот, зам безумної.
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24.09.2021 21:30 Ответить
Всі кому належить - покази почули. Хитродупі, що відкликали своїх представників із ТСК, тепер волають, що їх не пускають. Хотілось заполошним балаболам і рибки з'їсти і ...сісти. Вийшло тільки останнє.
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24.09.2021 21:16 Ответить
от тех кто отбрехивался что никакой операции нет...потом что это не операция а мероприятие... потом хвалился тем, что САМО позвонило лукашенко...потом брехало что позвонило но потом когда-тогда-никогда.... ждать можно всего.. но только не правды !
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24.09.2021 21:17 Ответить
Бурба -красівий!" Мужик! А буба -дебіл убогій, поведений на ненависті до Пороха!
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24.09.2021 21:17 Ответить
Буба-вавочка - завистливе убоге щуреня.
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24.09.2021 21:20 Ответить
Сердючка зірку на голові носить,коли хоче ... Ау цього з дєтстсва, можна скзати, вона замість мізків . Підкормка аплодисментами відключена , вона там мутує у теплій ванні Єрмака , вугли зірки розпирать бошку. Страх за розкриття всього, що натворив усугубляє й без того підірвану психіку... Оцей закон останній- це його фіговий листок прикриття від Пороха на виборах, на котрих воно дурне думає ще врятуватись...
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24.09.2021 21:34 Ответить
Підкормка аплодисментами відключена , вона там мутує у теплій ванні Єрмака , вугли зірки розпирать бошку.

гарна зав'язка для космічного фільму жахів про неземну потвору.
щось на кшталт "ЗЄльоная слизь-1"
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24.09.2021 22:23 Ответить
У-у-у!!! Класне "м'ясо"! Перечитав Ваш комент під акомпанемент Arch Enemy (у теці Death Metal вони зверху) - вийшло дуже навіть симпатично!
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24.09.2021 22:47 Ответить
І це було очевидним.
Шоу. Нічого розповісти не можемо. Злита операція- державна таємниця. І безумна забожиться, що зЕ-рмак не вінАват.
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24.09.2021 21:28 Ответить
ще гірше, вона каже, шо Єрмак з вовою не той рівень посадовців, яких може комісія розпитувати.А шефір той рівень посадовця, котрий став героєм інформаційного простору...Друг вови на садєржніі бюджету України потрапив у мафіозну історію...
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24.09.2021 21:56 Ответить
''За словами Костенка, на засіданні ТСК від опозиції був присутній тільки нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмін. Джерело:
Дупутатів від ЄС і Голосу не пустили, а цю продажну скотину - будь ласка!!!....
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24.09.2021 21:32 Ответить
Брифинг Безумной бабы, - это что-то с чем-то... Бестолковка у нее пустая, как решето
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24.09.2021 21:33 Ответить
Зато наглости у неё предостаточно
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24.09.2021 21:48 Ответить
Это не наглость, - это глупость. Она просто не понимает, что при неизбежной смене власти она обязательно сядет. Ну или в окно выйдет, как еще один такой болтун... Уже забыл как того дурака звали... А Чечетов)
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24.09.2021 22:56 Ответить
И так может произойти.
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24.09.2021 23:06 Ответить
24 июня Владимир и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что . Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": .
А вот и признание!!!!! Это измена в чистом виде!!!!!!!! Зеленского недоноска нужно судить за предательство и измену!!!!!!!!!
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24.09.2021 21:33 Ответить
А Рената Кузьміна пустили, щоб х...ло проконтролював ''роботу'' феесбешної агентури в Україні!...
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24.09.2021 21:34 Ответить
для ЗЕленых предателей нардеп от кремлевской ОПЗЖ Кузьмин, это оказывается "оппозиция"... которой можно присутствовать на заседании ТСК по "вагнеровцам", а вот оппозиции от ЕС ,Голоса и Батькивщины нельзя, потому что "секретно"... это все, что нужно знать про эту антиукраинскую зеленую шоблу предателей, которая реально уже потеряла берега, нужно выносить этих промосковских тварей на народный суд за госизмену и за издевательство над страной...
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24.09.2021 21:40 Ответить
ОТО ПАЛЯТЬСЯ - полковнику СБУ Костенко не можна бути присутнім, а от Кузьміну можна... А чому не Медведчуку? Один хрін скучає там сидить у свої хоромах- - напряму б Путіну доповів ... ААА путін вже все рівно знає, йому це не таємниця...
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24.09.2021 21:46 Ответить
Яка там вже держтаємниця, коли сам Кузьмін там був???????!!!!!!......
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24.09.2021 21:46 Ответить
у них зараз у сук одна надія- на олігархічних шоу та новинах крутити тему Недовбитого шефіра, потім ще винайдуть, потім з разумковим скандал , так два з половиною ріочки й протягнуть . Вони порахували глядачів Еспресо, Прямого, та 5-го - й хтось їм підказав що цей усі їм ворги..... А зима йде , разом з ковідом...
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24.09.2021 21:51 Ответить
зезрада.
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24.09.2021 22:06 Ответить
Так довго тягнули з тими слуханнями.
Або намагались купити його свідчення, або залякати погрозами.
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24.09.2021 22:08 Ответить
Це вже не важливо, бо цими діями підтвердили свою вину.
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24.09.2021 22:43 Ответить
Бурба хитрий дядько. В перші дні він розглядав можливість ортимати від зелених відступного. Та коли пішов розголос, одразу відійшов у бік. А наразі дав такі покази, що ті, хто їх чув, ризикують опинитись фігурантами справи за приховування особливо тяжкого злочину.
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25.09.2021 21:40 Ответить
 
 