Украина станет членом НАТО, когда будет соответствовать его критериям, - поверенная в делах США Квин
Украина непременно станет членом Североатлантического альянса. Это произойдет, когда она будет соответствовать критериям членства.
Об этом временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин сказала, обращаясь к участникам первой молодежной встречи Киевского форума "Запад-Восток, Север-Юг", сообщает Цензор.НЕТ.
"Соединенные Штаты придерживаются декларации Бухарестского саммита 2008 года о том, что Украина будет членом НАТО ... США стремятся к тому, чтобы двери НАТО оставались открытыми для всех претендентов, когда они смогут выполнить обязательства и требования относительно членства", - подчеркнула дипломат.
Она также отметила, что обретение членства в НАТО является не признаком военной силы, а "отражением сильного демократического общества, которое верит в такие принципы, как равное правосудие для всех, уважение прав человека, прозрачность работы правительства и свободные выборы".
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об етом столько раз уже говорилось, шо даже не смешно.
Флаг ему в руки.
формулювання просто типу: як будеш впевнений у собі - куплю тобі "Харлі"(тобто я вирушу - коли саме)
"Какие-такие критерии? Мы усё выполнили! Олигархов-коррупцию-контрабанды побороли! И вАще у нас президент - самый влиятельный-честный-разумный и НЕ ЛОХ!"
"сильное демократическое общество, которое верит в такие принципы, как равное правосудие для всех, уважение прав человека, прозрачность работы правительства и свободные выборы" ?
предупреждать надо...
хотя и там "не тырить и не клоунить" - ето требование номер раз.
а старую Европу **** задушит газом - уже начал
Боятся они рашку- вот критерий без лицемерия ,но кто ж признается в своей трусости .
Ми самі собою крутимо.Торгувати з москалями це нормально? Навіть побутову хімію купуємо. Ми повинні перестати вести лицемірну політику.
Вот это есть бред.
папаБайден чого ми ще не в НАТО!". Є один перевірений дідівський метод: взяти різочку спустити штанці і випороти по перше число, тоді дійде.
обама-чмо, кажуть, не вилазить з Бiлого дому...консультує...
чистка СБУ, змiна шобли з прорашистських зкацаплених блазнiв на нормальне керiвництво...
Палата представників США 23 вересня 316 голосами "за" підтримала https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/4350 проєкт оборонного бюджету на 2022-й фінансовий рік (починається з 1 жовтня) з недавно включеними поправками, що стосуються як України, так і Росії.
Україні збільшують військову допомогу на $25 млн - до $275 млн, і містять пропозицію передати або продати Києву системи ПРО.
Жорсткіші санкції щодо Росії і її проєктів: а) заборонити громадянам США проводити операції з російськими держоблігаціями і на вторинному ринку; б) ввести санкції у відношенні 35 росіян, серед яких прем'єр-міністр Михайло Мішустін, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, головний редактор телеканалу RT Маргарита Симоньян, відомий пропагандист Володимир Соловйов, олігархи Роман Абрамович і Алішер Усманов; в) нові санкції проти всіх осіб і компаній, що причетні до діяльності і будівництва "Північного потоку-2".
Особливо дістанеться Німеччині. По-перше, за її непохитну любов до "Північного потоку-2". У разі прийняття оборонного бюджету США в нинішньому вигляді санкції проти СП-2 ставлять хрест не лише на планах Москви ввести його в експлуатацію (взагалі), але і на надії Берліна "сидіти" на російському газі, поки країна переходить на "зелену" енергетику.
Німецькі аналітики і ЗМІ більше уваги приділяли ходу передвиборчої кампанії, але тепер, як зазначає https://www.dw.com/ru/deficit-gaza-v-evrope-kogda-nemcy-nachnut-merznut/a-59281861 Deutsche Welle раптом з'ясувалося, що найбільше в Німеччині та Євросоюзі сховище газу Rehden, що належить "Газпрому", заповнене лише на 5%. Газ російський монополіст міг викачувати все літо, підбиваючи ЄС до дефіциту.