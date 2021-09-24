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Украина станет членом НАТО, когда будет соответствовать его критериям, - поверенная в делах США Квин

Украина станет членом НАТО, когда будет соответствовать его критериям, - поверенная в делах США Квин

Украина непременно станет членом Североатлантического альянса. Это произойдет, когда она будет соответствовать критериям членства.

Об этом временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин сказала, обращаясь к участникам первой молодежной встречи Киевского форума "Запад-Восток, Север-Юг", сообщает Цензор.НЕТ.

"Соединенные Штаты придерживаются декларации Бухарестского саммита 2008 года о том, что Украина будет членом НАТО ... США стремятся к тому, чтобы двери НАТО оставались открытыми для всех претендентов, когда они смогут выполнить обязательства и требования относительно членства", - подчеркнула дипломат.

Читайте: Некоторые страны НАТО прикрываются аргументом о реформах, чтобы сдерживать евроатлантическую интеграцию Украины, - Кулеба

Она также отметила, что обретение членства в НАТО является не признаком военной силы, а "отражением сильного демократического общества, которое верит в такие принципы, как равное правосудие для всех, уважение прав человека, прозрачность работы правительства и свободные выборы".

Автор: 

НАТО (9968) США (26506) членство в НАТО (1507) Квин Кристина (100)


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Топ комментарии
+6
Ща зе-банда опять начнет прикидываться шлангами:
"Какие-такие критерии? Мы усё выполнили! Олигархов-коррупцию-контрабанды побороли! И вАще у нас президент - самый влиятельный-честный-разумный и НЕ ЛОХ!"
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24.09.2021 21:15
+6
Коли Україна буде дійсно готова, то ві ті Сіятри та інший непотріб просто всеруться від одного погляду штатів, та зроблять так як треба. Інша справа, що постійне скиглення *********** робить цю подію все більш недосяжною...
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24.09.2021 21:23
+5
"утром стулья, вечером деньги." (с)
об етом столько раз уже говорилось, шо даже не смешно.
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24.09.2021 21:15
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Правила форума Совет форумчан
"утром стулья, вечером деньги." (с)
об етом столько раз уже говорилось, шо даже не смешно.
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24.09.2021 21:15 Ответить
Я соответствую стандартам НАТО
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24.09.2021 21:15 Ответить
Вступай! И пусть попробуют тебе отказать!
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24.09.2021 21:35 Ответить
Тебя возьмут первым.
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24.09.2021 21:38 Ответить
Думаешь?! А что, надо попробовать. Если выгорит, то Кулеба удавится.
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24.09.2021 21:47 Ответить
Пусть пробует.
Флаг ему в руки.
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24.09.2021 21:50 Ответить
Болеть будешь?
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24.09.2021 22:11 Ответить
то еще ничего, но вот то шо в НАТО принимают только когда все эти венгрии и македонии поддержат остальных, то это уже труднее. Путин грозно свистнет - Сиярто в костюм вздрыстнет))
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24.09.2021 21:15 Ответить
Коли Україна буде дійсно готова, то ві ті Сіятри та інший непотріб просто всеруться від одного погляду штатів, та зроблять так як треба. Інша справа, що постійне скиглення *********** робить цю подію все більш недосяжною...
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24.09.2021 21:23 Ответить
Туреччину як взяли? Захотіли і взяли бо треба було садити совок на пляшку - а тут - "коли буде готова" - так вангую що або ніколи, або не скоро.
формулювання просто типу: як будеш впевнений у собі - куплю тобі "Харлі"(тобто я вирушу - коли саме)
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24.09.2021 21:30 Ответить
А що їм казати...? Коли їздить по світу сопливе говеня що є головою держави, і постійно ляпає: пачєму ми єщє нє в НАТО і Єврасаюзє...? От що їм на це відповідати?
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24.09.2021 21:38 Ответить
та воно так, але в Будапешті ще раніше - то кинули Сучму(хоча йому Мітеран казав шо кидануть) і Сравчука, так що ще й зараз крутять кормою, то називається зашквар. мінімумщось типу якби здоровий бик спокійно пройшов повз алкаша шо звІздить свою сусідку дрючком.(і хто мужик після такого?)
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24.09.2021 21:51 Ответить
Ща зе-банда опять начнет прикидываться шлангами:
"Какие-такие критерии? Мы усё выполнили! Олигархов-коррупцию-контрабанды побороли! И вАще у нас президент - самый влиятельный-честный-разумный и НЕ ЛОХ!"
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24.09.2021 21:15 Ответить
самое главное шо нелох
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24.09.2021 21:24 Ответить
Очередной монолог "на отъ@бись".
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24.09.2021 21:15 Ответить
Всегда, или никогда. Зебилы, выбирайте любое, поскольку в данном контексте это то же самое. Можете бросить монетку, а еще лучше - учитесь ДУМАТЬ.
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24.09.2021 21:16 Ответить
Тобто під час каденції Зєлєнского цього не відбудеться. Так, Зєлєбоби?
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24.09.2021 21:18 Ответить
Есть очень простое НЕОБХОДИМОЕ, но НЕ ДОСТАТОЧНОЕ условие: развесить зешоблу на Крещатинских фонарях и каштанах!
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24.09.2021 21:19 Ответить
с таким колличеством агентуры Украине не видеть НАТО как своих ушей))) если они не показывают пальцем и не говорят вслух это не значит что они тупые и наивные, вывод при Зе этого не будет, точка
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24.09.2021 21:23 Ответить
Ну, для начала надо перестать избирать предателей в президенты, скажем так
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25.09.2021 00:21 Ответить
Пока будут править Украиной олигархи про Евросоюз и НАТО можно забыть.
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24.09.2021 21:23 Ответить
... ща, Владимир Алесандрыч справку выпишет
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24.09.2021 21:24 Ответить
От тільки ви в ***** забули спитати.
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24.09.2021 21:26 Ответить
Рашосвинчег в треде.
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24.09.2021 21:31 Ответить
Убей своего лысого карлика в бункере, рашен свинья. Рабу по жизни нечего делать на украинском сайте, даже когда он работает бортниковским троллем.
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24.09.2021 21:55 Ответить
что-то я сомневаюсь что Албания, Черногория, Северная Македония и та же Болгария соответствуют тем критериям, которые выдвигаются по отношению к Украине, хотя да, у них президенты не членограи, думаю это один из главных критериев...
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24.09.2021 21:29 Ответить
это уже больше на стеб похоже...переигрывают уже амеры..
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24.09.2021 21:33 Ответить
т.е. стандарты НАТО ето не только "тянуть носок на 5-10 см ниже" а еще и
"сильное демократическое общество, которое верит в такие принципы, как равное правосудие для всех, уважение прав человека, прозрачность работы правительства и свободные выборы" ?
предупреждать надо...
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24.09.2021 21:35 Ответить
Украина станет членом НАТО, когда перестанет выбирать себе в "презеденты" то промосковских донецких бандитов, то промосковскую криворожскую гопоту ...
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24.09.2021 21:43 Ответить
Когда будут деньги, тогда и станем членом и НАТО, и ЕС. И ещё подумаем, а оно нам надо будет в таком случае? Т.к. всяких Болгарий и Румыний, они взяли при ещё худшем уровни жизни, чем сейчас в Украине.
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24.09.2021 21:47 Ответить
Не знаю как до Болгарии,но до Румынии сегодня Украине ещё да-алеко
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25.09.2021 02:53 Ответить
Хотелось бы спросить у этой КвЫн, а соответствовали ли прибалтийские страны, цыгане-румыны, болгары и т.п. этим критериям когда их брали в НАТО? На мой взгляд дело не в критериях, а как известно бабло не пахне...
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24.09.2021 21:49 Ответить
Спроси.
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24.09.2021 21:52 Ответить
А как?
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24.09.2021 22:10 Ответить
може сосредоточится на особых партентских отношениях с UK и US?
хотя и там "не тырить и не клоунить" - ето требование номер раз.
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24.09.2021 21:50 Ответить
"Соединенные Штаты придерживаются декларации Бухарестского саммита 2008 года о том, что Украина будет членом НАТО ... США стремятся к тому, чтобы двери НАТО оставались открытыми для всех претендентов, - но вот с другой стороны дверей, европейские подельники оккупанта Украины немцы,французы,венгры заблокировали двери НАТО для входа Украины и пока США не даст им люлей Украина и 1000 лет ,так и не войдет в двери НАТО ,но если США не дают люлей рашистским подельникам в НАТО,то только потому,что сами не хотят портить из-за Украины свои отношения с рашистом и его подельниками.
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24.09.2021 21:50 Ответить
Как научатся в бассейне плавать - ТАК И ВОДУ НАЛЬЮТ 😀😀
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24.09.2021 21:53 Ответить
Украине раньше создаст с восточной Европой и Турцией военный блок , бо от раши надо защищаться
а старую Европу **** задушит газом - уже начал
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24.09.2021 21:54 Ответить
Например, вот ещё критерий- научиться одевать трусы через голову или пускать дым из ушей. Вот, Македония, Венгрия и Румыния умеют 😂😂😂
Боятся они рашку- вот критерий без лицемерия ,но кто ж признается в своей трусости .
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24.09.2021 21:58 Ответить
Та ну його на йух,отой НАТО задовбали із своїми умовами і "домашніми завданнями". 30 років вже бла-ба-бла,та й ще 130 буде те ж саме. Потрібно шукати інших союзників у боротьбі із козломордією і " гасити" її по-"чорному"!
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24.09.2021 22:02 Ответить
Для всех критиков: в НАТО не принимаются страны, имеющие с соседними странами территориальные претензии, а тем более открытый вооруженный конфликт. Устал уже объяснять. Для совсем непонятливых объясню: тупин напал на Украину когда на горизонте появилась возможность реального вступления Украины в НАТО. Устав НАТО под Украину никто переделывать не будет. Это не закон об олигархах под одну персону.
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24.09.2021 22:14 Ответить
Ну, вот! Молодец! Тлеющий конфликт на Донбассе для того и тлеет, чтобы НАТО и ЕС от Украины шарахались, ибо как только последуют реальные шаги по интеграции Украины в эти структуры, то конфликт сразу перестанет быть тлеющим. А воевать с Россией из-за Украины никто не хочет.
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24.09.2021 22:20 Ответить
Одна поправка: конфликт не тлеющий, а горячий, это война. Настоящая, на которой гибнут наши военные и гражданские, на нашей территории оккупационные войска, наши парни зашкваривают солдат регулярной армии противника. А зеленый говнокомандующий видит мир в глазике тупина. О каком, нафиг, НАТО может идти вопрос? Байдена союзники по НАТО критиковали что он вывел войска из Афгана. А как тогда выглядит бубочка, отводящий свои войска на своей территории?
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24.09.2021 22:49 Ответить
А як же одну частину, західну, Німеччини взяли в НАТО, коли інша її частина, східна, була окупована парашею? В Берліні й війська окупанта стояли.
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24.09.2021 22:27 Ответить
Це було дві країни.І це було давно.Там не раз вже все змінювались.
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24.09.2021 22:36 Ответить
Ну так ОРДЛО наче також незалежність оголосило і параша заявила, що Крим її. Тут не дві, а вже три країни. І що значить "все змінювалось"? Є чіткий перелік критеріїв. Чи європейці крутять ними як циган кіньми? То так і кажи. Минулого року Македонію прийняли в НАТО, у якої армія курям на сміх. А Албанія?
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24.09.2021 22:47 Ответить
Ніким не визнано це ордло.Тоді так склалася ситуація,після другої світової.Зараз ще в Грузії подібна ситуація і її також в НАТО не беруть.Македонія ні з ким не воює.

Ми самі собою крутимо.Торгувати з москалями це нормально? Навіть побутову хімію купуємо. Ми повинні перестати вести лицемірну політику.
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24.09.2021 22:53 Ответить
Ну США также воюет с рашопрокси в Сирии и лицемерно торгует с ней.В чем проблема?И что мешает НАТО принять одну поправку про то что его юрисдикция не действует в оккупированном Крыму и ЛДНР?
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24.09.2021 23:46 Ответить
Вони прямо з ними не воюють.Це велика різниця.Ніхто не буде нічого приймати.
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24.09.2021 23:49 Ответить
Так мы тоже прямо с рашкой не воюем,а воюем с их ихтамнетами.
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24.09.2021 23:53 Ответить
Ми воюємо прямо.
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24.09.2021 23:57 Ответить
Прямо это если бы мы били по российской территории градами и минометами по складам,гумконвоям итд.А так нет.Пока что мы уничтожаем их прокси-войска и технику только на нашей территории.
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25.09.2021 01:30 Ответить
Вы, рашотролли, не воюете вы здесь себе на хлебушек зарабатываете. Я смотрю новую тактику начали применять: тупенькими прикидываться, лишь бы комментов побольше было за которые вам Бортников платит.
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25.09.2021 00:07 Ответить
Ты несешь какой-то бред.
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25.09.2021 01:38 Ответить
"Прямо это если бы мы били по российской территории градами и минометами по складам,гумконвоям итд."
Вот это есть бред.
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25.09.2021 08:39 Ответить
Шановний а яка стаття статуту НАТО про це каже? Можете поділитись посиланням чи зацитувати?
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24.09.2021 23:08 Ответить
Ищите и найдете, я задолбался цитировать уже.
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24.09.2021 23:22 Ответить
Бубочка, "Украина станет членом Североатлантического альянса когда она будет соответствовать критериям членства", вкотре пояснюють дорослі дяді й тьоті. Але інфантильний 43-річний підліток Янелох нє панімаєт. А як ще пояснити вередливій дитині, яка впала на підлогу, соває ніжками і кричить:"папа Байден чого ми ще не в НАТО!". Є один перевірений дідівський метод: взяти різочку спустити штанці і випороти по перше число, тоді дійде.
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24.09.2021 22:21 Ответить
_Бабайден неизменно на стороне расии ещё со времён "миротворца", так что при этой мрази продвижения в НАТО Украине не видать!
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24.09.2021 22:29 Ответить
байден виявився другим обомаю-миротворцем та сцикуном...поки що схоже на те.

обама-чмо, кажуть, не вилазить з Бiлого дому...консультує...
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24.09.2021 23:14 Ответить
До чого вона знову каже цю маячню? Вже ж представники НАТО навіть пояснили, що вступ до альянсу це перш за все політичне рішення!
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24.09.2021 23:09 Ответить
політичне рішення буде при нормальному керiвництву в країнi, яка поки що по вуха в агентурi з паРашi...

чистка СБУ, змiна шобли з прорашистських зкацаплених блазнiв на нормальне керiвництво...
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24.09.2021 23:17 Ответить
https://www.dsnews.ua/ukr/world/gazovaya-kombinaciya-kak-ssha-zagonyayut-germaniyu-v-ugol-24092021-437948 Оборонний бюджет СШАна 2022 рік: Україні військова допомога. Росії жорсткіші санкції. Особливо дістанеться Німеччині. В нинішньому вигляді санкції проти СП-2 ставлять хрест не лише на планах Москви ввести його в експлуатацію, але і на надії Берліна "сидіти" на російському газі.

Палата представників США 23 вересня 316 голосами "за" підтримала https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/4350 проєкт оборонного бюджету на 2022-й фінансовий рік (починається з 1 жовтня) з недавно включеними поправками, що стосуються як України, так і Росії.

Україні збільшують військову допомогу на $25 млн - до $275 млн, і містять пропозицію передати або продати Києву системи ПРО.

Жорсткіші санкції щодо Росії і її проєктів: а) заборонити громадянам США проводити операції з російськими держоблігаціями і на вторинному ринку; б) ввести санкції у відношенні 35 росіян, серед яких прем'єр-міністр Михайло Мішустін, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, головний редактор телеканалу RT Маргарита Симоньян, відомий пропагандист Володимир Соловйов, олігархи Роман Абрамович і Алішер Усманов; в) нові санкції проти всіх осіб і компаній, що причетні до діяльності і будівництва "Північного потоку-2".

Особливо дістанеться Німеччині. По-перше, за її непохитну любов до "Північного потоку-2". У разі прийняття оборонного бюджету США в нинішньому вигляді санкції проти СП-2 ставлять хрест не лише на планах Москви ввести його в експлуатацію (взагалі), але і на надії Берліна "сидіти" на російському газі, поки країна переходить на "зелену" енергетику.

Німецькі аналітики і ЗМІ більше уваги приділяли ходу передвиборчої кампанії, але тепер, як зазначає https://www.dw.com/ru/deficit-gaza-v-evrope-kogda-nemcy-nachnut-merznut/a-59281861 Deutsche Welle раптом з'ясувалося, що найбільше в Німеччині та Євросоюзі сховище газу Rehden, що належить "Газпрому", заповнене лише на 5%. Газ російський монополіст міг викачувати все літо, підбиваючи ЄС до дефіциту.
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25.09.2021 01:01 Ответить
 
 