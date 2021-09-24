Украина станет членом НАТО, когда будет соответствовать его критериям, - поверенная в делах США Квин

Украина непременно станет членом Североатлантического альянса. Это произойдет, когда она будет соответствовать критериям членства.

Об этом временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин сказала, обращаясь к участникам первой молодежной встречи Киевского форума "Запад-Восток, Север-Юг", сообщает Цензор.НЕТ.

"Соединенные Штаты придерживаются декларации Бухарестского саммита 2008 года о том, что Украина будет членом НАТО ... США стремятся к тому, чтобы двери НАТО оставались открытыми для всех претендентов, когда они смогут выполнить обязательства и требования относительно членства", - подчеркнула дипломат.

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Она также отметила, что обретение членства в НАТО является не признаком военной силы, а "отражением сильного демократического общества, которое верит в такие принципы, как равное правосудие для всех, уважение прав человека, прозрачность работы правительства и свободные выборы".