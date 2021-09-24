Главные новости 24 сентября: противоречивые правки к закону об олигархах, ВСК слушает Бурбу

В законе об олигархах обнаружили противоречащие друг другу поправки, ВСК заслушала Бурбу о Вагнергейте, в Киеве - скандал с захваченным островом на Днепре, - главные новости 24 сентября.

В законе об олигархах обнаружились противоречащие друг другу поправки

Закон вчера принимали в турборежиме - а сегодня разгребают последствия. Обнаружилось, что в нем есть три противоречащих друг другу поправки. Они касаются того, какой орган будет вносить фамилии в реестр олигархов. Разумков "троллит" остальных "слуг": его поправка предусматривает, что решать, является человек олигархом или нет, будет не СНБО, а НАПК (в НАПК заявили, что уже готовы это делать). "Слуги" думают, что теперь делать с законом: то ли его будут переголосовывать полностью, то ли - всего одну статью.

ВСК заслушала Бурбу о "вагнеровцах"

Заслушивали не без скандалов. Депутатов-оппозиционеров, которые не входят в состав ВСК, опять не пустили на заседание. Самого Бурбу вывезли из здания Верховной Рады, позднее стало известно, что заседание ВСК проходит в здании Минобороны. В итоге Бурбу все же заслушали - в закрытом режиме.

Журналисты-расследователи из Bellingcat обещают в ближайшие две недели опубликовать расследование о Вагнергейте, а еще через полгода - показать документальный фильм.

Скандал с островом в Киеве: его захватили или нет?

Украинские расследователи из "Схем" опубликовали материал о том, как столичный юрист Бойко благодаря Нацполиции завладел причалами и островом на Днепре в Киеве. КГГА утверждает, что остров по-прежнему находится в коммунальной собственности и что его никому не передавали. А экс-начальник полиции Киева Крищенко, который упоминался в сюжете, просит НАБУ проверить обвинения в его адрес.

Результаты "выборов" в Госдуму РФ

В России официально объявили результаты "выборов", которые ранее не признала Верховная Рада: "Единая Россия" и коммунисты совместно получили 85% мандатов.

Композитора Ивасюка повесили уже мертвым, - Голомша

Бывший заместитель генерального прокурора утверждает, что это установило возобновленное через много лет после гибели композитора следствие. Ивасюк погиб в 1979 году, ему было 30 лет.