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Новости Агрессия России против Украины
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Следственная комиссия Рады по ЧВК Вагнера взяла паузу в своих заседаниях, - Безуглая

Следственная комиссия Рады по ЧВК Вагнера взяла паузу в своих заседаниях, - Безуглая

Временная следственная комиссия ВРУ, которая рассматривает дело "вагнеровцев", решила взять паузу в своих заседаниях.

Об этом, как информирует Цензор.НЕТ, на брифинге в комитетах ВРУ сказала народный депутат "Слуги народа", глава комиссии Марьяна Безуглая.

"Сегодняшнее заседание закрыто. Но это не значит, что закрыта работа ВСК. Мы продолжаем – будут дополнительные заслушивания отдельных свидетелей, обработка материалов, парламентский контроль над тем, как происходит расследование в правоохранительных органах, будет публикация материалов, которые не являются секретными, на сайте комиссии", - подчеркнула она.

По словам нардепа, следующее заседание планируют провести через неделю, так как до этого комиссия будет обрабатывать полученную информацию. Безуглая подтвердила, что сегодня ВСК заслушала экс-главу ГУР МО Василия Бурбу. "Мы взяли во внимание все те показания, которые он посчитал целесообразным предоставить Временной следственной комиссии. Они были запротоколированы и приобщены к материалам ВСК", - пояснила "слуга народа".

Также читайте: Парламентская комиссия по делу ЧВК "Вагнера" заслушала экс-главу ГУР Минобороны Бурбу

Она отметила, что все детали допроса Бурбы являются закрытыми. Отвечая на вопрос, почему его допрашивали не в комитетах, глава комиссии заявила, что такие действия были сделаны из-за депутатов от оппозиции.

"Один раз приходят одни народные депутаты, в следующий раз – другие. Не будучи членами ВСК, они требуют участия. Мы же должны обеспечить безопасный режим, обезопасить себя от "сливов". Мы помним, что мы – страна фактически в войне, что есть агрессия РФ. Должно быть соответствующее помещение. А в прошлый раз из-за присутствия посторонних лиц помещение потребовало дополнительной проверки. Поэтому было принято решение найти другие технические возможности, и мы провели выездное заседание ВСК", - добавила политик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСК по "вагнеровцам" соберется в пятницу, - Безуглая

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля.

Автор: 

ЧВК Вагнер (1332) Безуглая Марьяна (290)


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Топ комментарии
+19
У них мено-паузы будут до самого Майдана.
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24.09.2021 21:53
+15
**** драная.
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24.09.2021 21:55
+13
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24.09.2021 21:56
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У них мено-паузы будут до самого Майдана.
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24.09.2021 21:53 Ответить
Марія Мадзігон за Україну
1 ч ·
Трибуна для брифінгу голови ТСК по Вагнерівцям Мар'яни Безуглої - це перевернутий стіліз жуйками… у Верховній Раді…
Жуйки під депутатським столом Мар'яни Безуглої я не була готова побачити🤦🏻‍♀️🤢

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24.09.2021 22:16 Ответить
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24.09.2021 22:26 Ответить
А зарплата у уборщиц наверно приличная
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24.09.2021 22:44 Ответить
Цікаво, а з таким прізвищем, вони в родині всі безумні?
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24.09.2021 21:55 Ответить
**** драная.
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24.09.2021 21:55 Ответить
ти думаєш її хтось дере ?
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24.09.2021 22:27 Ответить
а почему следствие ведут не следователи а вот это...
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24.09.2021 21:56 Ответить
Не "чому", а "навіщо"
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24.09.2021 22:24 Ответить
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24.09.2021 21:56 Ответить
Сейчас всей комисси. оплатят Мальдивы , шоб не открывали рот 😀😀😀
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24.09.2021 21:56 Ответить
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24.09.2021 21:57 Ответить
Вот така х.... малята !
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24.09.2021 22:13 Ответить
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24.09.2021 22:45 Ответить
это не комиссия,а какой то катушечный магнитофон...то у них пауза,то режим записи прослушкой,то "плей"
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24.09.2021 21:59 Ответить
будут ждать шо Грозев опубликует, потому как слегка сцыкотно.
Уж очень много ляпов у этих наспехсделанных - недострелянный шифер, а про недоразумение которое называют законом против олигархов вообще...
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24.09.2021 22:14 Ответить
Санта-Вангнербара, 100500 серия.
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24.09.2021 22:05 Ответить
Мне телка безуглов напоминает кацапского лаврова, у обоих хари лошадиные!
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24.09.2021 22:05 Ответить
не у кацапов в загашнике еще имеются красавицы .новая депутутка госдуры,выгнанная из штатов за профнепригодность(работала в эскорте)

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24.09.2021 22:17 Ответить


свічка




Все зрозуміла.Спецоперація була,але її не було,бо це була російська спецоперація дезинформації,а Христо Грозєв маладєц,а держзради не було,а була помилка,а хто не вірить,того Марьянці шкода,бо ним маніпулюють вороги через дезинформаційну спецоперацію.Що складного?
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24.09.2021 22:07 Ответить
Впервые, убогое страшко Марьянка, а ля Люся Янукович в молодости, попрьоцца на Мальдивы! Заработала!
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24.09.2021 22:10 Ответить
овца тупорьілая. пля, єто же надо бьіло умудриться из 40 млн человек понаходить самьіх @банутьіх, аферистов, прип@здней-клептоманов просто разнокалиберную мразь и сволочь, собрать их в наркоманско-криминальную "партию" и дать им власть над страной
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24.09.2021 22:10 Ответить
Хотят скрыть фамилии присутствующих без допуска к гостайне ?
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24.09.2021 22:15 Ответить
Да, полковник СБУ Костенко, депутат Рады, может слить показания Бурбы, а депутату от ОПЗЖ, Кузьмину, Безуглова верит больше.
Вопрос, Бурба подписывает, запротоколированные показания, если нет, могут написать, что угодно.
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24.09.2021 22:18 Ответить
понял кого она мне напоминает - Jeep Cherokee,
старая модель, вид спереди...
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24.09.2021 22:20 Ответить
Треба перепочити і визначитись що брехати далі після свідчень Бурби. Бо він же й ще комусь може це сказати... ЦРУ, наприклад... Що тоді??? А як ВЖЕ сказав???
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24.09.2021 22:21 Ответить
уработались? ))))
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24.09.2021 22:28 Ответить
Косноязыкое страховысько упивается своей временной значимостью настолько, что обвиняет журналистов в том, что они инструмент вражеской пропаганды. Совсем с катушек слетела, ее брифинг - зеркало этой невежественной и брехливой власти. Нашли железную отмазку - кто ищет правду о вагнеровцах - рука московии и враг
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24.09.2021 22:37 Ответить
Эта ТСК выполняет задачу прямо противоположную установлению истины.
Зачем нам такая ТСК?, -задача которой отмазать гос. преступников ермака-Козыря, демченко и ЗеНикчемность?

А безумной надо готовится к худшему, на статью она уже тоже заработала.
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24.09.2021 22:42 Ответить
Понравилось! Тот кто хочет узнать правду о сливе операции, является инструментом информационной операции Москвы, по разрушению украинского государства!!! Как вам такой поворот дела? Ай да Безуглая! Под суд любопытных за содействию в разрушении Украины!
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24.09.2021 23:09 Ответить
... ишут ишо одного члена ВСК, им будет дед Стас /увы, дед Панас по объективным причинам пока не может учавствовать/... вот така "шерше ляфам", малята!
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25.09.2021 07:10 Ответить
Арестович до неї ще не залицявся?
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25.09.2021 13:50 Ответить
 
 