Следственная комиссия Рады по ЧВК Вагнера взяла паузу в своих заседаниях, - Безуглая

Временная следственная комиссия ВРУ, которая рассматривает дело "вагнеровцев", решила взять паузу в своих заседаниях.

Об этом, как информирует Цензор.НЕТ, на брифинге в комитетах ВРУ сказала народный депутат "Слуги народа", глава комиссии Марьяна Безуглая.

"Сегодняшнее заседание закрыто. Но это не значит, что закрыта работа ВСК. Мы продолжаем – будут дополнительные заслушивания отдельных свидетелей, обработка материалов, парламентский контроль над тем, как происходит расследование в правоохранительных органах, будет публикация материалов, которые не являются секретными, на сайте комиссии", - подчеркнула она.

По словам нардепа, следующее заседание планируют провести через неделю, так как до этого комиссия будет обрабатывать полученную информацию. Безуглая подтвердила, что сегодня ВСК заслушала экс-главу ГУР МО Василия Бурбу. "Мы взяли во внимание все те показания, которые он посчитал целесообразным предоставить Временной следственной комиссии. Они были запротоколированы и приобщены к материалам ВСК", - пояснила "слуга народа".

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Она отметила, что все детали допроса Бурбы являются закрытыми. Отвечая на вопрос, почему его допрашивали не в комитетах, глава комиссии заявила, что такие действия были сделаны из-за депутатов от оппозиции.

"Один раз приходят одни народные депутаты, в следующий раз – другие. Не будучи членами ВСК, они требуют участия. Мы же должны обеспечить безопасный режим, обезопасить себя от "сливов". Мы помним, что мы – страна фактически в войне, что есть агрессия РФ. Должно быть соответствующее помещение. А в прошлый раз из-за присутствия посторонних лиц помещение потребовало дополнительной проверки. Поэтому было принято решение найти другие технические возможности, и мы провели выездное заседание ВСК", - добавила политик.

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Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля.