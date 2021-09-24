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Новости Агрессия России против Украины
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Мы определяем роль России и Беларуси в этом деле, - Безуглая о расследовании дела ЧВК Вагнера

Мы определяем роль России и Беларуси в этом деле, - Безуглая о расследовании дела ЧВК Вагнера

Временная следственная комиссия ВРУ, которая рассматривает дело "вагнеровцев", еще не определила, какая роль России и Беларуси в этой истории.

Об этом, как информирует корреспондент Цензор.НЕТ, на брифинге в комитетах ВРУ сказала народный депутат "Слуги народа", глава комиссии Марьяна Безуглая.

По ее словам, эти данные еще уточняются. "Но сейчас мы можем уже констатировать: не только имела место, но и имеет место так называемая спецоперация Российской Федерации по дезинформации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следственная комиссия Рады по ЧВК "Вагнера" взяла паузу в своих заседаниях, - Безуглая

Вот тут как раз термины "спецоперация" и "дезинформация" очень актуальны. Мы уделили этому внимание. Первичное исследование СБУ, о котором не единожды упоминалось, будет опубликовано на сайте ВСК", - отметила она.

Глава ВСК подчеркнула, что эта спецоперация России по дезинформации содержит "многочисленные компоненты".

"Она задействует украинские и иностранные субъекты, и то, каким образом проводится, на что сориентирована, кто и как принимает в ней участие… Этому ВСК тоже уделяет внимание и будет продолжать это делать", - объяснила депутат и добавила: "Это часть большой картины по дискредитации Украины, как государства".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парламентская комиссия по делу ЧВК "Вагнера" заслушала экс-главу ГУР Минобороны Бурбу

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля.

Автор: 

ЧВК Вагнер (1332) Безуглая Марьяна (290)


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Топ комментарии
+10
Зачем вам Беларуссия и Великоруссия ? Вы смотрите что шмаркля и козырь натворили!
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24.09.2021 22:11
+7
шо Єрмака не можна опитувати а Лука приїде? Й сам уХйло? Марянка піди до психіатра , захворій , менше дадуть потім...
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24.09.2021 22:13
+6
Вангую: раша і лука будуть ні при чому, а при чому буде Порошенко і наші спецслужби.
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24.09.2021 22:11
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Правила форума Совет форумчан
Она что эксперт по разведке???
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24.09.2021 22:09 Ответить
иксперд
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24.09.2021 22:20 Ответить
+ей на ушко сам х..ло насоветовал..рыжая бестия ей бы в публичный дом имела бы потрясный успех и спрос а так рядовая сосенка ....
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24.09.2021 22:36 Ответить
..не , она по електрике
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25.09.2021 06:48 Ответить
ну понятно. ждёте вказивки с Кремля.
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24.09.2021 22:11 Ответить
Зачем вам Беларуссия и Великоруссия ? Вы смотрите что шмаркля и козырь натворили!
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24.09.2021 22:11 Ответить
На выходе получим, что Зеля в белом. Виноваты кацапы.
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24.09.2021 22:11 Ответить
Вангую: раша і лука будуть ні при чому, а при чому буде Порошенко і наші спецслужби.
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24.09.2021 22:11 Ответить
кошарика бы не доверил етой "опредяющей"
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24.09.2021 22:12 Ответить
Слово « РОЛЬ» меня смущает ?
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24.09.2021 22:12 Ответить
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24.09.2021 22:13 Ответить
шо Єрмака не можна опитувати а Лука приїде? Й сам уХйло? Марянка піди до психіатра , захворій , менше дадуть потім...
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24.09.2021 22:13 Ответить
зможеш відсудитсь що примусили з ОПУ, тебе ще можна врятувати...
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24.09.2021 22:15 Ответить
та тьі только свой язьік в жопе у зельоного наркоши определить можешь. но и єто не точно
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24.09.2021 22:14 Ответить
про твою роль в цій справі розкаже наступний генпрокурор ...
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24.09.2021 22:17 Ответить
Була така руденька, білолця зі щічками, говорила хоча й дурню але складненько , не читаючи пургу несла... А зараз - ти себе бачила ? Страх Божий - що на вигляд, що в промовах...
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24.09.2021 22:18 Ответить
вы блин себя самих найти не способны!
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24.09.2021 22:20 Ответить
какая роль?поставщики живого пушечного мяса

Гуго Пекторалис ™

Путь ихтамнета: Сначала ты лезешь со своей "помощью" в страны, которые тебя об этом не просили, а потом побираешься эсэмэсками на протез.

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24.09.2021 22:23 Ответить
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24.09.2021 22:47 Ответить
от тепер покажіть мені хто за оце ...******** голосував !
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24.09.2021 22:24 Ответить
А роль главного фигуранта, который сам, публично во всём сознался, почему не рассматриваете?
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24.09.2021 22:27 Ответить
еще не определила, какая роль России и Беларуси в этой истории,а нужно то определять"слуг" рашистского оккупанта - предателелей и изменников Украины
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24.09.2021 22:31 Ответить
правильно . разобраться нужно . пройтись по атласу . может и Камбоджа с Мозамбиком как то замешаны
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24.09.2021 22:33 Ответить
короче, "кінці в воду". Якщо Бурба не ризикне оприлюднити правду - так і будуть мокнути.
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24.09.2021 22:34 Ответить
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24.09.2021 22:46 Ответить
Ну а роль в цій історії нинішньої президентської адміністрації мабуть вже вивчатиме нова слідча комісія після зміни нинішньої влади. Потерпимо. Вже не так довго залишилось.
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24.09.2021 22:47 Ответить
я би не був настільки впевненим, що недовго...
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24.09.2021 22:52 Ответить
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24.09.2021 22:51 Ответить
А роль Єрмака і президента його офісу - зелі-х#йло???
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24.09.2021 23:29 Ответить
"Это часть большой картины по дискредитации Украины, как государства"--м.безмозглая.

ВЫ--зеленый моносброд во главе с оманским ДИСКРИДИТИРУЕТЕ Украину--кацапам за вами не угнаться!
Вы переплюнули овоща в РАЗЫ!!!!
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25.09.2021 01:17 Ответить
Налякана куриця,яка дізналась щось дуже страшне,легко маніпулювати такими істотами,лізуть у прзиденти різні віслюкоподібні хрипаті недомірки,потім розгрібати це все лайно наступним поколінням,кулакіта буржуї вже були,чим закінчилось мабуть забули,тепервигадали олігархів,яких при бажанні можливо розірвати на шмаття за один день,потім будуть врагі народа(ісраїлевого),фошизди,націсти,каториє мішают нам жіть і тваріть свою жидівську *****,банда жида *****-шаломова знов править в Україні.
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25.09.2021 01:42 Ответить
Що таке "ми" ? Хто вони взагалі такі? Вчорашні клоуни, гвалтівники, таксисти фотографи?
Дебіли, ви зробили це РАЗОМ!
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25.09.2021 10:56 Ответить
Сколько безуглая получила в конверте от охметки?
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25.09.2021 11:02 Ответить
Тролів пристойних у зелених нема, користуються послугами ольгінських.
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25.09.2021 13:48 Ответить
 
 