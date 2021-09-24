Мы определяем роль России и Беларуси в этом деле, - Безуглая о расследовании дела ЧВК Вагнера

Временная следственная комиссия ВРУ, которая рассматривает дело "вагнеровцев", еще не определила, какая роль России и Беларуси в этой истории.

Об этом, как информирует корреспондент Цензор.НЕТ, на брифинге в комитетах ВРУ сказала народный депутат "Слуги народа", глава комиссии Марьяна Безуглая.

По ее словам, эти данные еще уточняются. "Но сейчас мы можем уже констатировать: не только имела место, но и имеет место так называемая спецоперация Российской Федерации по дезинформации.

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Вот тут как раз термины "спецоперация" и "дезинформация" очень актуальны. Мы уделили этому внимание. Первичное исследование СБУ, о котором не единожды упоминалось, будет опубликовано на сайте ВСК", - отметила она.

Глава ВСК подчеркнула, что эта спецоперация России по дезинформации содержит "многочисленные компоненты".

"Она задействует украинские и иностранные субъекты, и то, каким образом проводится, на что сориентирована, кто и как принимает в ней участие… Этому ВСК тоже уделяет внимание и будет продолжать это делать", - объяснила депутат и добавила: "Это часть большой картины по дискредитации Украины, как государства".

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Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля.