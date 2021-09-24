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Замглавы МВД Енин: У нас уже есть словесный портрет стрелявшего в Шефира

Замглавы МВД Енин: У нас уже есть словесный портрет стрелявшего в Шефира

Рядом с местом обстрела автомобиля первого помощника президента Украины Сергея Шефира нашли вещественные доказательства. У следствия уже есть словесный портрет киллера.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил первый заместитель главы МВД Евгений Енин, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Енина, криминалисты работают сверх нормы, лес рядом с местом обстрела обыскивают в течение всего светового дня.

"Мы кое-что нашли", - сказал Енин о вещдоках. Он отметил, что доказательства уже передали на экспертизу.

"Мы имеем воображаемый портрет, рост, вес и другие следы, которые мы установили... Это все упростит нам поиски", - добавил Енин.

Замглавы МВД отметил, что киллер был профессионалом и точно действовал не один. По словам Енина, на это указывает место, откуда он стрелял, и "результаты" преступника. Так, в течение 4 секунд по авто выпущено было более 20 пуль, из которых 15 попали в цель. Две пули попали в водителя.

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Напомним, 22 сентября в 10 утра вблизи с. Лесники под Киевом был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, ранен водитель. В автомобиль было выпущено более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.

По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.

Автор: 

покушение (1033) шоу Шустера (315) Енин Евгений (328) Шефир Сергей (120)


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Топ комментарии
+35
Ищут пожарники , ищет полиция …

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24.09.2021 22:22
+32
ага, высокий рыжий афроукраинец, на одной деревянной ноге с огромной чёрной собакой!
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24.09.2021 22:14
+32
белки рассказали? ))))))))))))

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24.09.2021 22:19
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Не вірте жодному слову представникам зеленої шобли , бо все це брехня і постановка 95-го кваталу, щоби відволікти увагу від більш серйозних дій , які відбуваються в краіні !
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25.09.2021 01:02 Ответить
***, белки стуканули, неужели потапыч?!
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25.09.2021 01:05 Ответить
Бляха, как они уже задолбали с этим "библейским" персонажем - носятся с ним, как еврей с ермолкой. "Покушение" на "демократические реформы" - это какие "демократические": "сироты" стефанчуки, "квартальщики 95-го", торчки и алкаши за рулем, и прочие дубинские-бужанские "зеленые мухи"?... Превратили страну в шапито со своими "розыгрышами", чтобы лягушонок из теплой ванны не вылазил.
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25.09.2021 01:32 Ответить
Мы имеем воображаемый !!! вес -Теперь точно найдем
Воображаемо!! Для этого и водолазов привлекли
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25.09.2021 03:49 Ответить
Воображать правохранители мастера-профессионалы.
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25.09.2021 21:19 Ответить
ФОТО ПРИЛАГАЕТСЯ
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25.09.2021 06:56 Ответить
Невже схожий на Єрмака?
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25.09.2021 07:25 Ответить
Більше всього мень подобаеця оце"Замглавы МВД отметил, что киллер был профессионалом"

шифир повинен ДЯКУВАТИ такому профі!!! дякую дякую...
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25.09.2021 08:49 Ответить
Ще так нікого не шукали... Мабуть, цей позаштатний радник -- наше все ))
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25.09.2021 09:07 Ответить
У многих даже их фото имеется
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25.09.2021 09:11 Ответить
Це точно ці двоє! Я навіть сам їх бачив!!! Щоправда, не в Лісниках, а в якомусь кіно... Богом присягаюсь!
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25.09.2021 21:02 Ответить
Може Тітанік?
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27.09.2021 20:00 Ответить
ха-ха, дотепно!
а сам то на Юльку все ще піструна точиш?.. Чи на Медведчука?... Хоч насправді -- одне й те саме...
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27.09.2021 20:13 Ответить
Це був тільки єрмак.....бо йому найбільша загроза залишитись без впливу на нашого (бєніного)бідоносця!
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25.09.2021 09:27 Ответить
Під опис попаде якийсь атовець. І будуть людину судити за примарний злочин, якого насправді і не було.
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25.09.2021 09:35 Ответить
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25.09.2021 09:57 Ответить
Так выглядели Риф и Дугарь когда взрывали Шереметев и стреляли в водительскую дверь машины Шофера, по версии Зеленского.
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25.09.2021 11:05 Ответить
когда то в детстве читал книжку в стихах,как барин решил стать кузнецом.

в общем взялся он за дело рьяно и начал ковать мужику лемех...
лемех не получился,решил выковать топор...

в общем после долгих попыток сотворить хоть что то,решил сделать мужику пшик.

нагрел железяку и в воду-П_Ш_Ш_Ш-ик))

вот так у нас и с клопом на банковой...

-----------------------
а вы заметили,что все недомерки,коих рок возвёл на престол,одинаковы в своём инфантилизме?

Макрон,Хуйло...Зе...
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25.09.2021 10:14 Ответить
чет песня вспомнилась аж, Кузьма и барин.
а анекдот тоже прикольный, выкрутился - с топора перешел на пшик. адский кузнец
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25.09.2021 17:53 Ответить
Чому 20 куль випущено, а не 30 (повний магазин). Клинонув ?! Ех кільер-кільер ружжо то правьерять пьеред делом надо і патрони такієто-такіє нісвьежіє. А впрочем КАКАЯ РАЗНІЦА, хоть паржом.
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25.09.2021 10:38 Ответить
Выпустил то он весь рожок, просто через 1-2 патрона боевых шел холостой. У актеров 95-го в реквизите есть свои ограничения.
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25.09.2021 11:02 Ответить
Через 20 холостых шел 1 боевой, но до него очередь не дошла.
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25.09.2021 13:33 Ответить
шифер прочитав, как его обожают-удвоит,не утроит охрану и пересядет в.... БТР
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25.09.2021 10:43 Ответить
Воображаемый портрет покажут сразу после фильма про вагнеров.
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25.09.2021 10:50 Ответить
Словесный портрет это весомо: две руки, две ноги, ещё у него голова и туловище. Рост выше среднего или не очень высокий, цвет кожи обычный с загаром как в Скадовске, одежда спортивный костюм и калоши.
Осталось только поймать.
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25.09.2021 10:59 Ответить
Еще с автоматом с глушителем наперевес и специфическими патронами.
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25.09.2021 13:32 Ответить
Ичо, неужеле без маски был? Аяяй
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25.09.2021 11:19 Ответить
Істерія навколо замаху на Шефіра навмисно підігрівається і роздмухується. Інформація не коштує паперу, на якому вона написана.
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25.09.2021 12:41 Ответить
Снова Рифмайстер или Порошенко ?
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25.09.2021 12:47 Ответить
Может Надька с баржи, минометом 7,62 мм?
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25.09.2021 13:30 Ответить
Скорострельность АК 47 = 100 выстрелов в минуту или 0.6 в сек.

4 секунды х 0.6 = 2.4 выстрела.

В одиночном режиме скорострельность 40 выстрелов в мин. или 1.5 в сек.

20 выстрелов х0.6= 12 сек. или 20 х 1.5 =30 сек.

При скорости 50 км. в час . авто за 12 сек .уйдет на расстояние =204 метра. это чуть больше 2 футбольных поля.

Кто то явно не знает ТТД АК-47 . или гонит ..дезу..
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25.09.2021 13:08 Ответить
Енин мусорок, ему нужны погоны и деньги, а лохи схавают
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25.09.2021 13:29 Ответить
Скорострельность АК 600 вьістрелов в минуту
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25.09.2021 23:40 Ответить
И 4 на 0.6 необходи о разделить а не умножить...
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26.09.2021 02:08 Ответить
Вы что то не правильно поделили))) Но логика верная)
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26.09.2021 09:01 Ответить
Какой идиот согласится бесплатно быть свидетелем у мусоров? таскаться по допросам, судам, тратить своё время?
Другое дело, когда есть сценарий, тут и десятиствольный калашников залпового огня, и свидетели, и херой за рулём, с раздробленной бедренной костью колесящий по сёлам,
Зеленский БРЕХЛО
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25.09.2021 13:33 Ответить
МВС Монастирського цілком зайнятий політичною діяльністю, а зелені тролі не добрим словом згадують Авакова.
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25.09.2021 13:49 Ответить
Так, в течение 4 секунд по авто выпущено было более 20 пуль, из которых 15 попали в цель. Источник: \\\\\\\\\\

То есть одиночными??? как говорили недавно?
Так это Моссад или кто то обосрался?
Есть поговорка - Молчи, за умного сойдешь.
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25.09.2021 15:02 Ответить
Та плювати всі хотіли на вашого Кефіра та цей цирк.
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25.09.2021 18:17 Ответить
...А звали його Себастьян Перейра, торговець чорним золотом...
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25.09.2021 18:38 Ответить
Про него мне шептали кусты из которых стреляли менты....
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25.09.2021 20:08 Ответить
рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран... и агентов Марса и АльфыЦентавра...
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25.09.2021 20:11 Ответить
І навіщо дипломату позоритися в цій структурі, міг би "передати слово" облизувачу тарілок".
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25.09.2021 21:25 Ответить
Ура, киллер оставил селфи.
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25.09.2021 22:10 Ответить
Ура, киллер оставил селфи.
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25.09.2021 22:11 Ответить
Фігня. Ось що потрібно знати:
https://youtu.be/MddAOV1rRiw
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25.09.2021 22:20 Ответить
порошенко???...100 пудов гетьман
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25.09.2021 23:28 Ответить

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/


25 вересня 2021, 11:08 am

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3682302.html Каскадери на службі у клоунів

Водій Шефіра - довірена особа Ані Лорак та професійний каскадер.
...Знаєте, хто був за кермом в момент «замаху» на Шефіра?
Олександр Іванько.
А знаєте, ХТО він?
По-перше, він довірена особа АНІ ЛОРАК, з якою у Шефіра прекрасні відносини.
А по-друге, він професійний КАСКАДЕР, і навіть знімався у кіно.
Себто, ще раз: в момент «замаху», ледь не вперше в житті, за кермом був не Шефір, а водій, який:
а) професійний каскадер
б) взагалі не водій Шефіра, а довірена особа та охоронець Лорак.

Ну хіба бувають такі співпадіння...?
Ну і головне: автівка Шефіра не була повністю броньованою! Вона була підсилена в області дверей та кузова, себто там, куди і стріляли.
По вікнах - ЖОДНОГО пострілу.
З цього випливає - це інсценування заради воплів «Сплотимся! У нас сильная команда и лидер)
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25.09.2021 23:31 Ответить
Видимо, я пропустил: где доказательство, что Шефир сидел в этом автомобиле и фото раненного водителя, которого врачи , вытаскивали из автомобиля?
Странно, что до сих пор, не было интервью с лечащим врачом раненного или врачом скорой ...
Настораживают слова Енина, что ФБР поможет в расследовании - этим Енин хочет доказать, что , действительно, было нападение. Зачем доказывать?
Кстати, в расследовании убийства Шеремета, никто не заикался о помощи ФБР - это была реальность.
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26.09.2021 06:40 Ответить
Кого будем назначать в подозреваемые??? Судя по логике это будет кто-то из патриотов...
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26.09.2021 11:52 Ответить
Да, да, да, я сам видел как из леса вышел хромой грек, разговаривал с финским акцентом
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11.10.2021 09:17 Ответить
За бабло хотели убить а не за страх нагнать, высокого мнения об окружении зеленского
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11.10.2021 09:18 Ответить
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