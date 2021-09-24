Замглавы МВД Енин: У нас уже есть словесный портрет стрелявшего в Шефира
Рядом с местом обстрела автомобиля первого помощника президента Украины Сергея Шефира нашли вещественные доказательства. У следствия уже есть словесный портрет киллера.
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил первый заместитель главы МВД Евгений Енин, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Енина, криминалисты работают сверх нормы, лес рядом с местом обстрела обыскивают в течение всего светового дня.
"Мы кое-что нашли", - сказал Енин о вещдоках. Он отметил, что доказательства уже передали на экспертизу.
"Мы имеем воображаемый портрет, рост, вес и другие следы, которые мы установили... Это все упростит нам поиски", - добавил Енин.
Замглавы МВД отметил, что киллер был профессионалом и точно действовал не один. По словам Енина, на это указывает место, откуда он стрелял, и "результаты" преступника. Так, в течение 4 секунд по авто выпущено было более 20 пуль, из которых 15 попали в цель. Две пули попали в водителя.
Напомним, 22 сентября в 10 утра вблизи с. Лесники под Киевом был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, ранен водитель. В автомобиль было выпущено более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.
По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.
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Воображаемо!! Для этого и водолазов привлекли
шифир повинен ДЯКУВАТИ такому профі!!! дякую дякую...
а сам то на Юльку все ще піструна точиш?.. Чи на Медведчука?... Хоч насправді -- одне й те саме...
в общем взялся он за дело рьяно и начал ковать мужику лемех...
лемех не получился,решил выковать топор...
в общем после долгих попыток сотворить хоть что то,решил сделать мужику пшик.
нагрел железяку и в воду-П_Ш_Ш_Ш-ик))
вот так у нас и с клопом на банковой...
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а вы заметили,что все недомерки,коих рок возвёл на престол,одинаковы в своём инфантилизме?
Макрон,Хуйло...Зе...
а анекдот тоже прикольный, выкрутился - с топора перешел на пшик. адский кузнец
Осталось только поймать.
4 секунды х 0.6 = 2.4 выстрела.
В одиночном режиме скорострельность 40 выстрелов в мин. или 1.5 в сек.
20 выстрелов х0.6= 12 сек. или 20 х 1.5 =30 сек.
При скорости 50 км. в час . авто за 12 сек .уйдет на расстояние =204 метра. это чуть больше 2 футбольных поля.
Кто то явно не знает ТТД АК-47 . или гонит ..дезу..
Другое дело, когда есть сценарий, тут и десятиствольный калашников залпового огня, и свидетели, и херой за рулём, с раздробленной бедренной костью колесящий по сёлам,
Зеленский БРЕХЛО
То есть одиночными??? как говорили недавно?
Так это Моссад или кто то обосрался?
Есть поговорка - Молчи, за умного сойдешь.
https://youtu.be/MddAOV1rRiw
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/
25 вересня 2021, 11:08 am
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3682302.html Каскадери на службі у клоунів
Водій Шефіра - довірена особа Ані Лорак та професійний каскадер.
...Знаєте, хто був за кермом в момент «замаху» на Шефіра?
Олександр Іванько.
А знаєте, ХТО він?
По-перше, він довірена особа АНІ ЛОРАК, з якою у Шефіра прекрасні відносини.
А по-друге, він професійний КАСКАДЕР, і навіть знімався у кіно.
Себто, ще раз: в момент «замаху», ледь не вперше в житті, за кермом був не Шефір, а водій, який:
а) професійний каскадер
б) взагалі не водій Шефіра, а довірена особа та охоронець Лорак.
Ну хіба бувають такі співпадіння...?
Ну і головне: автівка Шефіра не була повністю броньованою! Вона була підсилена в області дверей та кузова, себто там, куди і стріляли.
По вікнах - ЖОДНОГО пострілу.
З цього випливає - це інсценування заради воплів «Сплотимся! У нас сильная команда и лидер)
Странно, что до сих пор, не было интервью с лечащим врачом раненного или врачом скорой ...
Настораживают слова Енина, что ФБР поможет в расследовании - этим Енин хочет доказать, что , действительно, было нападение. Зачем доказывать?
Кстати, в расследовании убийства Шеремета, никто не заикался о помощи ФБР - это была реальность.