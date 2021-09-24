Замглавы МВД Енин: У нас уже есть словесный портрет стрелявшего в Шефира

Рядом с местом обстрела автомобиля первого помощника президента Украины Сергея Шефира нашли вещественные доказательства. У следствия уже есть словесный портрет киллера.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил первый заместитель главы МВД Евгений Енин, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Енина, криминалисты работают сверх нормы, лес рядом с местом обстрела обыскивают в течение всего светового дня.

"Мы кое-что нашли", - сказал Енин о вещдоках. Он отметил, что доказательства уже передали на экспертизу.

"Мы имеем воображаемый портрет, рост, вес и другие следы, которые мы установили... Это все упростит нам поиски", - добавил Енин.

Замглавы МВД отметил, что киллер был профессионалом и точно действовал не один. По словам Енина, на это указывает место, откуда он стрелял, и "результаты" преступника. Так, в течение 4 секунд по авто выпущено было более 20 пуль, из которых 15 попали в цель. Две пули попали в водителя.

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Напомним, 22 сентября в 10 утра вблизи с. Лесники под Киевом был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, ранен водитель. В автомобиль было выпущено более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.

По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.