Корниенко: Мы шли строить страну, в которой представителям власти не нужна охрана
Многие представители власти до сих пор не пользуются охраной.
Об этом глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы шли строить такую страну, в которой не нужны чиновникам кортежи и охрана. И это вопрос безопасности, и это вопрос отношения к своему народу. Не надо перекрывать улицы, не надо там делать какую-то вокруг себя такую историю. Поэтому у нас у многих нет охраны, и мы много живем до сих пор, действительно, как мы жили до того, как стать политиками", - сказал он.
Точно так же, по словам Корниенко, охраной не пользовался и первый помощник президента Украины Сергей Шефир, автомобиль которого на этой неделе обстреляли под Киевом.
"Но по закону у нас есть ряд охраняемых лиц, которым государственная служба охраны эту охрану предоставляет. В частности, депутатам, если они чувствуют опасность. Они пишут заявление, и им дается охрана. Некоторые коллеги так уже делали, это работает", - добавил Корниенко.
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ми смєтрті смотрєлі в ліцо,
впєрьод продвігалісь отряди
Зєлєнскаго смєлих бойцов!
не говоря уже о перекрывании СОСЕДНИХ параллельных улиц, когда клоун соизволяет поехать на "работу"
Збережу це собі.
Ми пам'ятаємо...
«Я буду точно стоять в пробках. Я не собираюсь перекрывать дороги.»©
🤔
***
он шел на Одессу, а вышел к Херсону ))))
https://www.youtube.com/watch?v=8CbGHxrtd7A
Угу, "шлі строіть". Тоді ви ще тільки рвалися до влади. Тому й
розповідали виборцямрозвішували локшину на вуха лохам про поїздки на роботу на велосипеді без охорони, роздачу держдач дітям, зниження тарифів удвічі, долар по 8 та інші винаходи сценаристів Кварталу. А тільки-но прийшли до влади, то одразу виявилось, що то все вам абсолютно POHUY™. Як і вся Україна з її проблемами та потребами. І що вас насправді цікавить лише бабло, анал (без табу), айкоси, корабельні сосни і "Жерти, срати, спати!"®
-Мы строили, строили и никуя не построили
с Зе-леным крокодилом.Только хапаем и жрем-жрем и хапаем