Корниенко: Мы шли строить страну, в которой представителям власти не нужна охрана

Многие представители власти до сих пор не пользуются охраной.

Об этом глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы шли строить такую ​​страну, в которой не нужны чиновникам кортежи и охрана. И это вопрос безопасности, и это вопрос отношения к своему народу. Не надо перекрывать улицы, не надо там делать какую-то вокруг себя такую ​​историю. Поэтому у нас у многих нет охраны, и мы много живем до сих пор, действительно, как мы жили до того, как стать политиками", - сказал он.

Точно так же, по словам Корниенко, охраной не пользовался и первый помощник президента Украины Сергей Шефир, автомобиль которого на этой неделе обстреляли под Киевом.

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"Но по закону у нас есть ряд охраняемых лиц, которым государственная служба охраны эту охрану предоставляет. В частности, депутатам, если они чувствуют опасность. Они пишут заявление, и им дается охрана. Некоторые коллеги так уже делали, это работает", - добавил Корниенко.