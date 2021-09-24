Разумков о голосовании за закон об олигархах: Вчера в Раде было "вольное творчество" коллег
Процедура при голосовании за закон об олигархах была нарушена. Это сделали, чтобы свести народных депутатов с правильного пути.
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщает Цензор.НЕТ.
"Такая так называемая "процедура" применялась в первый раз в стенах Верховной Рады Украины. Я не могу ее назвать нормальным подходом к работе Верховной Рады. ... Это не сокращена процедура, такой процедуры нет... Это была "вольная деятельность" коллег, которые запустили этот процесс", - сказал Разумков.
Председатель ВР "глубоко убежден", что целью нарушений было "свести народных депутатов с правильного пути, ввести их в заблуждение". "И подтверждением моих слов является то, что и те, кто организовывал этот процесс, и те, кто докладывал по нему, не поддержали такую процедуру. Ни господин Стефанчук за нее не проголосовал, ни господин Вениславский. Потому что они все понимают, что рано или поздно надо отвечать", - подчеркнул Разумков.
Спикер говорит, что подготовил сводную таблицу допущенных при рассмотрении закона нарушений.
"То, что было сделано с теми торопливыми движениями в последнюю ночь, если не приглашались даже авторы поправок на заседание комитетов - это и привело к тому, что мы сегодня после того, как этот важный закон был проголосован в стенах ВР, должны проговаривать как процедуру", - добавил он.
Как сообщалось, 23 сентября Рада приняла закон об олигархах.
"Слуга народа" решила рассматривать законопроект об олигархах "быстрым путем" и отказалась рассматривать подданные к законопроекту правки: "Как говорится, терпение лопнуло". В ответ оппозиция заявила о нарушении Регламента ВР, заблокировала трибуну ВР и потребовала отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента. В итоге Рада отказалась отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента и продолжила постатейное голосование за законопроект о деолигархизации под крики оппозиционеров: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".
24 сентября Разумков поблагодарил Раду за поддержку его правки к закону об олигархах: "Теперь НАПК по обращению спецкомиссии будет вносить лицо в реестр олигархов". Однако выяснилось, что закон об олигархах будут переголосовывать, так как при его принятии учли три правки (396, 398, 406), в том числе и правку Разумкова (398), которые противоречат друг другу.
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Разумков стартовал как независимый политик.
этот хитрый жук уже въехал в большую политику на твоем горбу в 2019-м, руководя твоей избирательной компанией.
ЗЕля, ты слышал об осах-наездниках ?
нет ?
зря !
Разумков это оса-наездник
От обыкновенных https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%8B ос наездники отличаются отсутствием жала как такового, его заменяет https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4 яйцеклад . С помощью яйцеклада наездники откладывают яйца в тело личинок (гусениц) или в яйца своих жертв. Жертвами служат в основном более крупные https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5 насекомые
вам незрозуміло та смішно ?
мені теж.
тому що у цієї т.н. партії НЕМАЄ ІДЕОЛОГІЇ
і Разумков це чудово знає - його звернення адресовані "зельоному" виборцю:
"дивіться, я зельоний, ваш слуга, але не ЗЄленський і не гопник як інші у цій партії ! Гайда разом зі мною, а не з цим невдахою не-ЛОХОМ !"
в лучших традициях Ермака ?
а Разумков не подпишет этот закон, потому что он Разумков, а не лох
вчера они думали что была хуцпа, но сегодня оказалось, что это банальный кипеш
Синонимы
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BA крик , https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB скандал ; частичн.: https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8C ругань , https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%82 бунт , https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B5 безобразие , https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0 разборка (https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C:%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F жарг. )
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%88%D1%83%D0%BC шум , https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%85 переполох ; частичн.: https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8F беготня , https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8F толкотня , https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0 паника
мені здається він прорахував своє призначення спікером та відстаку ще напочатку передвичої кампанії
2.5 года етот цирк под его председательством его не возмущал, а тут такой прорыв сознания?
ждем ответа покемона, тот не деда на мопеде, врубит зеленую правду матку по самый китай.... )))
сейчас пришло время сделать Вове ручкой, начать свой политический проект и скушать перезревшего ЗЕльоного
подмяв под себя его "партию" и, главное, электорат
Як що сьогодні приберуть Разумкова, завтра навіть ніхто не згадає що такий був.
Прикладів "перспектив" таких "спикерів" купа - Мороз, Литвин, Парубій
Но есть такое слово жоппа - по камикадЗЕвски - судьба!
А для мене вони однакові. Разумков допоміг пролізти ЗЕ в президенти. Крім того Разумков, як всі слуги, проголосував за дерибан землі. Між ними нема значної різниці.