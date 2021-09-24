Разумков о голосовании за закон об олигархах: Вчера в Раде было "вольное творчество" коллег

Процедура при голосовании за закон об олигархах была нарушена. Это сделали, чтобы свести народных депутатов с правильного пути.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщает Цензор.НЕТ.

"Такая так называемая "процедура" применялась в первый раз в стенах Верховной Рады Украины. Я не могу ее назвать нормальным подходом к работе Верховной Рады. ... Это не сокращена процедура, такой процедуры нет... Это была "вольная деятельность" коллег, которые запустили этот процесс", - сказал Разумков.

Председатель ВР "глубоко убежден", что целью нарушений было "свести народных депутатов с правильного пути, ввести их в заблуждение". "И подтверждением моих слов является то, что и те, кто организовывал этот процесс, и те, кто докладывал по нему, не поддержали такую ​​процедуру. Ни господин Стефанчук за нее не проголосовал, ни господин Вениславский. Потому что они все понимают, что рано или поздно надо отвечать", - подчеркнул Разумков.

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Спикер говорит, что подготовил сводную таблицу допущенных при рассмотрении закона нарушений.

"То, что было сделано с теми торопливыми движениями в последнюю ночь, если не приглашались даже авторы поправок на заседание комитетов - это и привело к тому, что мы сегодня после того, как этот важный закон был проголосован в стенах ВР, должны проговаривать как процедуру", - добавил он.

Как сообщалось, 23 сентября Рада приняла закон об олигархах.

"Слуга народа" решила рассматривать законопроект об олигархах "быстрым путем" и отказалась рассматривать подданные к законопроекту правки: "Как говорится, терпение лопнуло". В ответ оппозиция заявила о нарушении Регламента ВР, заблокировала трибуну ВР и потребовала отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента. В итоге Рада отказалась отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента и продолжила постатейное голосование за законопроект о деолигархизации под крики оппозиционеров: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".

24 сентября Разумков поблагодарил Раду за поддержку его правки к закону об олигархах: "Теперь НАПК по обращению спецкомиссии будет вносить лицо в реестр олигархов". Однако выяснилось, что закон об олигархах будут переголосовывать, так как при его принятии учли три правки (396, 398, 406), в том числе и правку Разумкова (398), которые противоречат друг другу.