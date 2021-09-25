РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9530 посетителей онлайн
Новости
8 161 4

В связи с эпидемиологической обстановкой приостановлена продажа билетов на отборочный матч ЧМ-2022 Украина - Босния и Герцеговина

В связи с эпидемиологической обстановкой приостановлена продажа билетов на отборочный матч ЧМ-2022 Украина - Босния и Герцеговина
Фото: УАФ

Украинская ассоциация футбола сообщила о приостановке продажи билетов на матч Украина - Босния и Герцеговина. Причиной в УАФ назвали изменение эпидемиологической ситуации в стране.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба УАФ.

"В связи с изменением эпидемиологической ситуации в стране, связанной с ростом показателей заболеваемости COVID-19, продажа билетов на матч национальных сборных Украины и Боснии и Герцеговины приостановлена", - говорится в заявлении.

В УАФ отметили, что следят за ситуацией в стране, изучают динамику заболеваемости и в ближайшее время планируют восстановить продажу билетов на матч.

При этом все проданные ранее билеты остаются действительными. О возобновлении продажи в УАФ пообещали сообщить дополнительно.

Напомним, матч Украина - Босния и Герцеговина запланирован на 12 октября. Игра должна пройти во Львове на "Арена Львов" в 21:45.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отбор на ЧМ-2022 по футболу: Украина сыграла вничью с Францией

Автор: 

сборная по футболу (296) футбол (3586) ЧМ (67)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Завтра Усик - Джошуа.

показать весь комментарий
25.09.2021 00:38 Ответить
да.. держим !!! Джошуа - не подведи !!!!
показать весь комментарий
25.09.2021 00:56 Ответить
Який сенс повної заборони? Можна продавати квитки вакцинованим або перехворівшим. А навіщо забороняти продаж взагалі?
показать весь комментарий
25.09.2021 01:29 Ответить
Можно. Только еще на этом заработают дельцы на левых сертификатах вакцинации и переболевших.
показать весь комментарий
25.09.2021 08:35 Ответить
 
 