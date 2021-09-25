Против экс-главы Украинского культурного фонда Федив начато уголовное производство - ее обвиняют в нанесении убытков на 57 млн грн

Экс-руководитель Украинского культурного фонда Юлия Федив заявила о том, что по факту ее деятельности на посту главы УКФ начато уголовное производство.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Федив отметила: "57 млн убытков и уголовное производство - так выглядит благодарность государства за годы самоотдачи, тяжелого труда и развитие целой учреждения.

Пока не могу описать всего, что происходит, так как только вчера частично ознакомились с материалами ревизии УКФ за последние три года, поэтому напишу основное".

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Она продолжила: "За три года деятельности в основном проверяли институциональную поддержку и гранты (153 страницы акта из 210), как и просил Наблюдательный совет, члены которого знали о результатах ревизии еще до их официального обнародования. Но об этом чуть ниже.

57678 337,2 грн. всего нашли аудиторы нарушений по институциональной поддержке, за которые ответственность в акте возложена на меня лично.

Самые больше и массовые нарушения: КВЭДы заявителей. Нужные КВЭДы не стоят первые в списке в государственном реестре - значит грантополучатель не является представителем креативной индустрии, а Фонд неэффективно и нецелевым путем использовал средства".

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"Почему их аргументы так созвучны с теми, которые полгода назад хотел использовать эфемерный союз концертных индустрий. Та самая, которого нет в реестре, судя по сайту не ведет активной деятельности, однако имел большое желание отменить предоставление грантов через КВЭДы заявителей.

Интересно, что нет ни одного замечания по сути к проводимым мероприятиям грантополучателей, позиция Минкульта абсолютно пассивная, только тихо работают аудиторы, которых волновали только КВЭДы. Но мы же понимаем, что у каждого своя работа.

По мнению ГАСУ виновата во всех этих нарушениях только я - ведь я подписала договор. Договор, который прошел несколько этапов проверки Фонда, получил одобрение Наблюдательного совета и согласования Минкульта", - подчеркнула Федив..

Она продолжила: "Однако выглядит это так: Фонд допустил нарушение, но поскольку госпожа Федив подписала договор, то она совершила нарушение. Но объяснение мы у нее брать не будем - потому что она уволилась.

А еще ГАСУ направило материалы в прокуратуру для приобщения к материалам уголовного дела. Так они ответили нам вчера на адвокатский запрос, которым мы месяц назад просили дать нам документы по ревизии. Но не забыли вместе с тем выставить счет - 28 756,90 грн за 8057 страниц. Правда если мы оплатим счет не факт, что мы получим эти документы, ведь теперь только с разрешения прокуратуры. Очевидно, что такого разрешения мне не дадут, разве что скоро ждать новый процессуальный статус?"

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Федив отметила: "Вот так. Не проверили на каком месте КВЭД в ЕГР получила уголовное преследование. Видимо это надо прямо прописать в должностных обязанностях директора фонда. На будущее.

Интересно, что о выводах ревизии еще в июле знал господин Юрий Артеменко, хотя акт подписан 17.08.2021. Об этом он прямо написал в своем ответе моему адвокату, ведь такую ​​информацию ему сообщили аудиторы ГАСУ (конечно имен и фамилий не помнит). И в тот же день нам ответила ГАСУ: знать не знают откуда такая информация у господина Артеменко".

"Это только начало большого и затяжного противостояния, я не сдамся только потому, что у кого-то планы не выполняются и надо же кого-то наказать. Скажу вам больше, если бы мне три года назад сказали, что меня ждет, я бы все равно не отступила, потому что знаю чего стоили эти три года для нашей страны и на чьей стороне правда", резюмировала Федив.

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