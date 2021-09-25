Путин утверждает, что украинцы и россияне являются одним народом из-за неполноценности его империи, - Дробович

Российское руководство в лице Владимира Путина пытается убедить всех в том, якобы украинцы и россияне один народ - через неполноценность российской империи без украинской составляющей.



Об этом заявил директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович на молодежной встречи Киевского форума "Запад-Восток, Север-Юг", основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Украинформ.

"Украина стала одной из наций, которая является ключевой для формирования Российской империи. Российская империя классическая, или Российская империя 2.0 под названием Советский Союз, - мы являемся составляющей. Нет украинской составляющей - нет полноценной российской империи, говорят специалисты", - отметил директор УИНП.

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Именно этим, по его словам, объясняется угнетения Россией крымских татар, уничтожение языков коренных народов и тому подобное.

"Они их просто уничтожают, это классическая тактика ассимиляции. Запрещают политические партии, национальные организации. Они имеют чисто имперские планы, а Украина, поскольку она имеет определенную историческую и культурную близость к Московии, пытаются включить в проект "Один народ"", - пояснил Дробович.

Он отметил, что очень опасно - раствориться в одном народе с людьми, "которые только и научились, что ассимилировать и уничтожать".

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