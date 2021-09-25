Путин утверждает, что украинцы и россияне являются одним народом из-за неполноценности его империи, - Дробович
Российское руководство в лице Владимира Путина пытается убедить всех в том, якобы украинцы и россияне один народ - через неполноценность российской империи без украинской составляющей.
Об этом заявил директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович на молодежной встречи Киевского форума "Запад-Восток, Север-Юг", основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Украинформ.
"Украина стала одной из наций, которая является ключевой для формирования Российской империи. Российская империя классическая, или Российская империя 2.0 под названием Советский Союз, - мы являемся составляющей. Нет украинской составляющей - нет полноценной российской империи, говорят специалисты", - отметил директор УИНП.
Именно этим, по его словам, объясняется угнетения Россией крымских татар, уничтожение языков коренных народов и тому подобное.
"Они их просто уничтожают, это классическая тактика ассимиляции. Запрещают политические партии, национальные организации. Они имеют чисто имперские планы, а Украина, поскольку она имеет определенную историческую и культурную близость к Московии, пытаются включить в проект "Один народ"", - пояснил Дробович.
Он отметил, что очень опасно - раствориться в одном народе с людьми, "которые только и научились, что ассимилировать и уничтожать".
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и не упоминает, что благодаря этому, он, путин, сейчас у власти...
авось проскочит, не вспомнят, заставим забыть
и этим авось напоминает избирателей молодой команды зелепукиных, которые щаз уже объясняют, почему эта власть плоха...
авось, другие не помнят что это их выбор...ведь сами они уже ,,забыли,, и, - голосовали за ,,смешка, гриценка, тимошенко и других,, и ,,второго тура не было,,
и тот и те врут осознанно и истерят, когда доходит до первопричины, до джерел - путин стреляет, убивает, газ прикрывает,
а те просто истерят
думаю ето был шанс для всех и многие им воспользовались - мы почему то нет.
почему? - а не знаю...
т.е. для шанса нет пользователей и мы не среди тех многих
хрен поумнеет....
вы Президента выбирали или студента на поучиться?
А не как прокацапленное шизоидное рыжее чмо Трамп
тот, кому был ответ всё понял
Ти "попою не верти" - якщо не знаєш історії , то хоч не "відсвічуй" своїм невіглаством!
Україна, як окрема земля, та її населення - українці , згадується десь з 13 століття А росіяни, з своєю "Рассєєю" - з 2 листопада 1721 року...
Что за специалисты? Империологи?
" Без Украины Россия перестаёт быть империей"
способ не особено интересует - интересует результат.
к сожалению пока ноль... )))
и если вы думаете шо нам тут вcем на все наплевать?
вы глубого заблуждаетесь, шановни.....
ой же ж как вы заблуждаетесь....
Одчепіться од нас, москалі. І сказіться к чорту.
Як же ви дістали до печінок і нас, і весь світ.
Фіноугорські Ординці ніколи не будуть братами слов янам, бо це неможливо