За минувшие сутки зафиксировано 14 российских обстрелов, оккупанты прицельно обстреляли позиции ВСУ под Светлодарском

С начала текущих суток, субботы, 25 сентября, российские наемники на Донбассе не нарушали режим тишины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба Операции объединенных сил в субботу утром.

За минувшие сутки вооруженные формирования РФ 14 раз нарушили режим прекращения огня, 2 раза применив запрещенные Минскими договоренностями вооружения.

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В частности, в направлении Новолуганского российские наемники дважды осуществили прицельный обстрел украинских позиций, используя ручные противотанковые гранатометы и запрещены минометы калибра 82 мм и 120 мм. Второй раз минометы калибра 120 мм. были задействованы вблизи Верхнеторецкого, при этом оккупанты выпустили 17 снарядов. Неподалеку Светлодарска противник вел прицельный обстрел позиций украинских воинов из станковых противотанковых гранатометов. В сторону Лебединского и Новозвановки враг вел многочисленные обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Водяного и четыре раза вблизи Золотого-4.

Кроме того, у населенных пунктов Водяное и Широкино российско-оккупационные войска применили два вражеских беспилотных летательных аппарата, с помощью которых сбросили ВОГ-17.

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Также в направлении населенного пункта Нью-Йорк осуществили дистанционное минирование участка местности противопехотными минами ПОМ-2.

Военнослужащие Объединенных сил открывали ответный огонь, применяя разрешенные Минскими договоренностями вооружения.

В штабе отметили, что потерь среди украинских воинов нет.

"В течение текущих суток, 25 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - указано в сводке штаба ООС.