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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 133 человека, зафиксировано 8 267 новых случаев заражения, выздоровел 2 821 человек

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 133 человека, зафиксировано 8 267 новых случаев заражения, выздоровел 2 821 человек

В Украине по состоянию на утро субботы, 25 сентября 2021 года, зафиксировано 8 267 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 2 821 человек, 133 умерло.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении  пресс-службы Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 24 сентября 2021 в Украине зафиксировано 8 267 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 715, медработников - 157). Также за минувшие сутки: госпитализировано – 2 035 человек; летальных случаев - 133; выздоровели – 2 821 человек", – сообщил Минздрав.

Днем ранее, 24 сентября зафиксировано 9 058 новых случаев заболевания СOVID-19, 23 сентября зафиксировано 7 866 новых случаев заболевания СOVID-19, 22 сентября зафиксировано 6 754 новых случая заболевания СOVID-19, 21 сентября зафиксировано 5 159 новых случаев заболевания, 20 сентября было 2 265 новых случаев заболевания СOVID-19, 19 сентября сообщалось о 3 983 новых инфицированных коронавирусом, 18 сентября зафиксировано 6 234 новых случая заболевания, 17 сентября зафиксировано 6 624 новых случая заболевания СOVID-19, 16 сентября 2021 сообщалось о 5 744 новых инфицированных.

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Всего за период пандемии в Украине заболело 2 387 550 человек, выздоровело 2 243 209 человек, летальных случаев - 55 557.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (929), Днепропетровской (751), Львовской (677), Запорожской (556) и Донецкой (503) областях.

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Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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лучше бы минздрав рассказал сколько за прошедшие сутки забеременело и сколько из них мужчин (у нас равенство)
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25.09.2021 08:37 Ответить
Юниор, штоле ?
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25.09.2021 08:56 Ответить
Судя по приведенным цифрам резерв брехни исчерпывается.
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25.09.2021 09:00 Ответить
Десять тисяч вже є! Як діти пішли в школи, так одразу спалах...
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25.09.2021 09:15 Ответить
100 %
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25.09.2021 09:20 Ответить
Кожного року спалахи "як діти ідуть в школу". Це називається осінь, початок сезону ГРВІ у зв'язку з похолоданням.
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25.09.2021 10:39 Ответить
І що, кожного року смертність від всіх причин вища за смертність в попередньому році? І що, кожного року антиваксери пропонують використовувати засіб від глистів для боротьби зі "звичайним ГРВІ"?
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25.09.2021 13:52 Ответить
Шмыгать сказал, что теперь 80% мало, надо 100% вакцинацию и по 2 дозы. Шантаж педагогов продолжается. Интересно, чем будет оправдывать, пейсатыйлокдаун? А он будет 100%
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25.09.2021 10:58 Ответить
 
 