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Новости Борьба с коронавирусом
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В Украине за сутки сделали почти 160 тыс. прививок от COVID-19, с начала вакцинации полностью иммунизированы 5,4 млн человек

В Украине за сутки сделали почти 160 тыс. прививок от COVID-19, с начала вакцинации полностью иммунизированы 5,4 млн человек

За минувшие сутки, пятницу, 24 сентября, в Украине иммунизировано 159 004 человека.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения Украины.

"159 004 человека вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 24 сентября 2021. Одну дозу получили 96 885 человек, полностью иммунизированы – 62 112 человек", – сказано в сообщении.

Отмечается, что в течение суток работало 966 мобильных бригад, 2 977 пунктов прививки, 345 центров вакцинации.

В Минздраве отметили, что с начала прививочной кампании привито 6 783 032 человек, из них получили одну дозу – 6 720 913 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 418 078 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

"Всего проведено 12 138 989 прививок", - подытожили в пресс-службе ведомства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 80% медиков и 62% педагогов вакцинированы от коронавируса по крайней мере одной дозой, - Кузин

Автор: 

вакцина (3815) COVID-19 (18608)


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Від дельта штаму всерівно немає вакцини і даром ви міліони людей проколюєте
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25.09.2021 09:29 Ответить
Порівняння смертності від ковіду в Англії з 26 по 36й тиждень минулого (синій) БЕЗ вакцини та цього (червоний) року ІЗ вакциною . Помирає в 10 разів більше щодня, причому смертність має тенденцію на збільшення. Вакцина "працює"!
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25.09.2021 10:42 Ответить
ти нe вiрнi висновки роbиш. нe beрeш низьку кiлькiсть вакцинованих за основу. в bританii вакциновано 60% тодi коли в Украiнi 13%.
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25.09.2021 11:16 Ответить
 
 