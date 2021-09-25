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Грузия в 2024 году намерена подать заявку на вступление в ЕС, - Гарибашвили в ООН

Грузия в 2024 году намерена подать заявку на вступление в ЕС, - Гарибашвили в ООН

Грузия намерена принять комплекс реформ, модернизировать всю страну, чтобы в 2024 году подать заявку на вступление в Европейский Союз.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил премьер-министр Грузии Гарибашвили, выступая в пятницу на семьдесят шестой сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Мы подготовили всеобъемлющий план действий, в котором содержится много инициатив и реформ, которые приведут к представлению нашей заявки на членство в ЕС в 2024 году", - сказал он.

По его словам, подавляющее большинство населения Грузии решительно поддерживает именно такую ​​судьбу страны.

"Мы не успокоимся, пока не станем членами Европейского Союза и НАТО. Это значит, что мы и дальше будем проводить реформы, модернизировать всю нашу страну, каждый аспект нашей демократии и экономики, чтобы соответствовать самым высоким глобальным стандартам", - отметил он.

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В то же время премьер отметил, что Россия пытается препятствовать реализации этих намерений.

"Россия не только оккупировала 20 процентов территории Грузии, - сказал он, - но и пытается подорвать наше законное стремление приобщиться к европейской и евроатлантической семьи".

Гарибашвили призвал страны-члены ООН "положить конец незаконной оккупации суверенных грузинских земель Россией". По его словам, в оккупированных Абхазии и Цхинвальском регионе наблюдается гуманитарный кризис, ответственность за которую ложится исключительно на государство-оккупанта.

Напомним, в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке с 21 по 27 сентября проходит неделя высокого уровня, в котором принимают участие более сотни глав государств.

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Автор: 

Грузия (4499) Евросоюз (17088)


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Топ комментарии
+6
судя по развитию ситуации, мы подадим заявку на членство в совке
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25.09.2021 09:35
+2
Никто вас так же как и нас там не ждет
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25.09.2021 10:57
+2
У Грузии и Молдовы серьёзные шансы вступить и в ЕС и в НАТО. Потому что их президенты учились в ЕС и вообще европейки по своему менталитету. Нам ещё и после импичмента будет не так просто. Потому что весь навоз после шмаркли из конюшни надо убрать.
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25.09.2021 13:05
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Правила форума Совет форумчан
судя по развитию ситуации, мы подадим заявку на членство в совке
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25.09.2021 09:35 Ответить
Мы мелкими шажками идём в Таёжный Союз.
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25.09.2021 13:08 Ответить
Первый раз о вступлении Грузии в ЕС Саакашвили заявил в 2004-м году в Брюсселе.
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25.09.2021 09:42 Ответить
А ми плануємо вчергове грізно спитати, чого нас туди не беруть
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25.09.2021 10:05 Ответить
"Як уб"ють - то прошу счітати мене комуністом"
А як нє?
А як нє - то нє..."
Старий совітський анекдот...Тому Грузії в заявці до ЄС треба вказати - просимо вважати нас вашим членом якщо вас до того часу не трафить шляк...
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25.09.2021 10:15 Ответить
Не примут, стопроцентно. Оно им надо?
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25.09.2021 10:22 Ответить
и Грузия и Украина надо и ЕС НАТО,но вот рашистское куйло имеет своих купленных подельников что в ЕС ,что в НАТО,которые этим структурам и блокам не разрешают это делать.Часто и в ЕС и в НАТО-это одни и те же фрицы,жабоеды,всерияты и т.д.
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25.09.2021 10:43 Ответить
Я имел ввиду ЕС это надо? Украина коррумпирована по самое не хочу, война, оккупированные территории. У Грузии тоже оккупированные территории. У ЕС своих проблем выше крыши. Нам лучше сделать упор на балто-черноморский союз. Единственное куда нам точно нужно - НАТО. Тут без возражений.
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25.09.2021 13:39 Ответить
зачем они ес нужны?
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25.09.2021 10:24 Ответить
Никто вас так же как и нас там не ждет
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25.09.2021 10:57 Ответить
У Грузии и Молдовы серьёзные шансы вступить и в ЕС и в НАТО. Потому что их президенты учились в ЕС и вообще европейки по своему менталитету. Нам ещё и после импичмента будет не так просто. Потому что весь навоз после шмаркли из конюшни надо убрать.
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25.09.2021 13:05 Ответить
Ой, как не красиво получилось!
сявкошвили же врал, что там прокацапская власть в Грузии, а они в НАТО и ЕС собрались, да еще и реформы делают)))
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26.09.2021 00:33 Ответить
 
 