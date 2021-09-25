Грузия в 2024 году намерена подать заявку на вступление в ЕС, - Гарибашвили в ООН

Грузия намерена принять комплекс реформ, модернизировать всю страну, чтобы в 2024 году подать заявку на вступление в Европейский Союз.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил премьер-министр Грузии Гарибашвили, выступая в пятницу на семьдесят шестой сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Мы подготовили всеобъемлющий план действий, в котором содержится много инициатив и реформ, которые приведут к представлению нашей заявки на членство в ЕС в 2024 году", - сказал он.

По его словам, подавляющее большинство населения Грузии решительно поддерживает именно такую ​​судьбу страны.

"Мы не успокоимся, пока не станем членами Европейского Союза и НАТО. Это значит, что мы и дальше будем проводить реформы, модернизировать всю нашу страну, каждый аспект нашей демократии и экономики, чтобы соответствовать самым высоким глобальным стандартам", - отметил он.

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В то же время премьер отметил, что Россия пытается препятствовать реализации этих намерений.

"Россия не только оккупировала 20 процентов территории Грузии, - сказал он, - но и пытается подорвать наше законное стремление приобщиться к европейской и евроатлантической семьи".

Гарибашвили призвал страны-члены ООН "положить конец незаконной оккупации суверенных грузинских земель Россией". По его словам, в оккупированных Абхазии и Цхинвальском регионе наблюдается гуманитарный кризис, ответственность за которую ложится исключительно на государство-оккупанта.

Напомним, в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке с 21 по 27 сентября проходит неделя высокого уровня, в котором принимают участие более сотни глав государств.

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