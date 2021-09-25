Дело на 1,5 млрд: Суд арестовал с залогом в 500 млн советника экс-министра энергетики Кузяру за организацию поставок угля из ОРДЛО
Печерский районный суд Киева арестовал украинца, участвовавшего в преступной схеме поставок угля с ОРДЛО за счет государственных предприятий Украины на общую сумму около 1,5 млрд грн. По данным СМИ, это советник экс-министра энергетики Украины Сергей Кузяра.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.
Она заявила, что суд удовлетворил ходатайство прокурора об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 500 млн грн залога.
По ее словам, незаконные поставки угля происходили в конце 2014 — начале 2015 годов при прямом вмешательстве высших представителей российской власти с целью ослабления государственной и экономической безопасности Украины.
Венедиктова сообщила также, что лицу, обеспечивавшему поставки угля с временно оккупированных территорий и заключение украинским госпредприятием прямых контрактов с так называемыми "ЛНР" и "ДНР", объявлено подозрение в госизмене и содействии деятельности террористических организаций. Она заявила, что суд удовлетворил ходатайство прокурора об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 500 млн грн залога.
По данным генпрокуратуры, подозреваемый был связан с угольным бизнесом и вел переговоры с представителями террористов, контролировал загрузку вагонов, а потом отчитывался так называемым кураторам с обеих сторон.
"Совершенно очевидно, что вопрос поставок угля с оккупированных территорий контролировался на очень высоком уровне и не мог жить самостоятельной жизнью без привлечения или, если хотите, покровительства высших чинов в правоохранительных органах. Кто давал соответствующие инструкции этим правоохранителям, взамен на что, при каких обстоятельствах — обязательно установит следствие", — отметила генпрокурор.
"РБК-Украина", ссылаясь на источник в правоохранительных органах пишет, что речь идет о Сергее Кузяре - советнике бывшего министра энергетики Украины Эдуарда Ставицкого, который занимал пост министра до Майдана.
Накануне ряд украинских СМИ сообщил о том, что Кузяра прилетел в Киев рейсом из Стамбула в сопровождении четырех полицейских. Предполагается, что он был экстрадирован из Турции.
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ПЫСЫ: не будь "крепостных совков" не было бы и тебя. Есть смысл задуматься над этим.
Наскільки пам'ятаю,підприємства на окупованій території на той час вважалися українськими,й платили податки в український бюджет,доки терористам не допомогли блокадники-ніторгівлінакровішники Грішин,Парасюк,Соболєв...
Вчергове, через якогось Кузяру кварталівська банда підбирається до Турчинова,Порошенка,Парубія.
А ніхто не хоче судити за торгівлю з країною-окупантом теперішніх міністрів енергетики ,чи транспорту ?
https://www.5.ua/polityka/ukrainski-dorohy-z-rosii-tik-tok-bloher-pokazala-shcho-bitum-dlia-velykoho-budivnytstva-vezut-z-rf-255423.html "УКРАЇНСЬКІ ДОРОГИ З РОСІЇ": TIKTOK-БЛОГЕР ПОКАЗАВ, ЯК БІТУМ ДЛЯ "ВЕЛИКОГО БУДІВНИЦТВА" ВЕЗУТЬ З РФ - ВІДЕО
Чи ви справді вважаєте,що кошти,сплачені за вугілля,йшли на зарплати бойовиків і закупівлю озброєння ? Це,як мінімум,наївно.
А звідки теперішнє вугілля на ахметівських ТЕС ?
Так,є тупорилі дегенерати,що вважають,ніби Україна воює не з рф,а з якимись днр-лнр.Але я не з них.
і Укрзалізницю в ОРДЛО фінансувала Україна, і за електроенергію ці підприємства не платили.
І СБУ їм кеш возила.
Але в ОРДЛО вони податки платили.
І це не зрада, ні, бо Порошенко цю схему покривав.
Але по всьому, що я сказав про "вугілля з ОРДЛО" є підтвердження.
Укрзалізницю фінансували, електроенергію не відключали - щоб возити вугілля,
Кеш возили - за вугілля.
А після блокади ця "шара" раптом закінчилася.
По воді я нічого не казав, там окрема історія - частина транзитом через ОРДЛО іде на Маріуполь.
А про безкоштовну електроенергію - звідки у вас така інформація, що досі постачаєм?
Наскільки я знаю, в ОРДЛО протягнули ЛЕП з РФ, ми більше не постачаєм електроенергію
степашка сбежал в куртке за поллимона
а слуги и ермаки в новых мерсах и шмотках
мертвечук с оксаной финансируют терроризм
кива выжимает миллионы из жомовых ям...
и не самое страшное для зебила, что ... по прежнему гибнут бойцы на фронте,
а сахар по 30 и масло по 70 и т.д и т.п. и это - ппц,
зебилы, вам не кажется , что просто наступило время вернуть стране Пороха !