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Дело на 1,5 млрд: Суд арестовал с залогом в 500 млн советника экс-министра энергетики Кузяру за организацию поставок угля из ОРДЛО

Дело на 1,5 млрд: Суд арестовал с залогом в 500 млн советника экс-министра энергетики Кузяру за организацию поставок угля из ОРДЛО

Печерский районный суд Киева арестовал украинца, участвовавшего в преступной схеме поставок угля с ОРДЛО за счет государственных предприятий Украины на общую сумму около 1,5 млрд грн. По данным СМИ, это советник экс-министра энергетики Украины Сергей Кузяра.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

Она заявила, что суд удовлетворил ходатайство прокурора об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 500 млн грн залога.

По ее словам, незаконные поставки угля происходили в конце 2014 — начале 2015 годов при прямом вмешательстве высших представителей российской власти с целью ослабления государственной и экономической безопасности Украины.

Венедиктова сообщила также, что лицу, обеспечивавшему поставки угля с временно оккупированных территорий и заключение украинским госпредприятием прямых контрактов с так называемыми "ЛНР" и "ДНР", объявлено подозрение в госизмене и содействии деятельности террористических организаций. Она заявила, что суд удовлетворил ходатайство прокурора об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 500 млн грн залога.

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По данным генпрокуратуры, подозреваемый был связан с угольным бизнесом и вел переговоры с представителями террористов, контролировал загрузку вагонов, а потом отчитывался так называемым кураторам с обеих сторон.

"Совершенно очевидно, что вопрос поставок угля с оккупированных территорий контролировался на очень высоком уровне и не мог жить самостоятельной жизнью без привлечения или, если хотите, покровительства высших чинов в правоохранительных органах. Кто давал соответствующие инструкции этим правоохранителям, взамен на что, при каких обстоятельствах — обязательно установит следствие", — отметила генпрокурор.

"РБК-Украина", ссылаясь на источник в правоохранительных органах пишет, что речь идет о Сергее Кузяре - советнике бывшего министра энергетики Украины Эдуарда Ставицкого, который занимал пост министра до Майдана.

Накануне ряд украинских СМИ сообщил о том, что Кузяра прилетел в Киев рейсом из Стамбула в сопровождении четырех полицейских. Предполагается, что он был экстрадирован из Турции.

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Автор: 

арест (10454) Венедиктова Ирина (726) Кузяра Сергей (6)


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Топ комментарии
+8
Цікавий виверт.
Наскільки пам'ятаю,підприємства на окупованій території на той час вважалися українськими,й платили податки в український бюджет,доки терористам не допомогли блокадники-ніторгівлінакровішники Грішин,Парасюк,Соболєв...
Вчергове, через якогось Кузяру кварталівська банда підбирається до Турчинова,Порошенка,Парубія.
А ніхто не хоче судити за торгівлю з країною-окупантом теперішніх міністрів енергетики ,чи транспорту ?
https://www.5.ua/polityka/ukrainski-dorohy-z-rosii-tik-tok-bloher-pokazala-shcho-bitum-dlia-velykoho-budivnytstva-vezut-z-rf-255423.html "УКРАЇНСЬКІ ДОРОГИ З РОСІЇ": TIKTOK-БЛОГЕР ПОКАЗАВ, ЯК БІТУМ ДЛЯ "ВЕЛИКОГО БУДІВНИЦТВА" ВЕЗУТЬ З РФ - ВІДЕО
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25.09.2021 10:20
+4
А разве ОРДЛО - это уже не наши люди и не Украина? Украина торгует с Украиной - это признак измены. С Москвой можно(шефиру, например), а с Украиной нельзя. Правильно, зебобики?
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25.09.2021 10:01
+4
преступность состоит в уклонении от уплаты налогов бамбазятами, провокатор ты галимый
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25.09.2021 10:03
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А разве ОРДЛО - это уже не наши люди и не Украина? Украина торгует с Украиной - это признак измены. С Москвой можно(шефиру, например), а с Украиной нельзя. Правильно, зебобики?
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25.09.2021 10:01 Ответить
преступность состоит в уклонении от уплаты налогов бамбазятами, провокатор ты галимый
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25.09.2021 10:03 Ответить
То есть если Шефир(советник зеленского), валенок ты галимый, торгует с Москвой продавая ей своих скотов и платит налоги, это нормально?
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25.09.2021 10:09 Ответить
так. bо офiцiйно заbорона торгiвлi з парашою хibа є?
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25.09.2021 11:03 Ответить
тогда за что арестовали этого типа? Торговал с Россией и ОРДО. А куда идут налоги - не его дело. Я правильно понимаю?
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25.09.2021 11:12 Ответить
вiн отримав чорну мiтку. i тут як раз є закончик i є причина його примiнити. зiрки так стали. цe ж продукти укр.школи. он разумков як захищається щоb нe узяли за яйця: олiгарх.закон на вeнeцiю послав. зараз про грошi у конвeртах за голосування говорити почав начe вiн про то усi 2 роки нe знав.
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25.09.2021 11:24 Ответить
Шахты в дыре были национализированы ещё захарченком. И куда шло бабло от этого угля , никто даже и не скрывал.
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25.09.2021 10:07 Ответить
А куда? Крым, примеру, был захвачен без всякого бабла с шахт. Что решают эти деньги? Думаешь без этих денег что-либо изменилось бы? Нет.
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25.09.2021 10:12 Ответить
моя бабуся 2 світову прожила на окупованій німцями території. Щось вона не розповідала, щоб з окупованими територіями торгували чи то совєти, чи американці, чи англійці
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25.09.2021 10:18 Ответить
Как ни странно, и я о том же. Одного чиновника хватают за торговлю с оккупированными территориями, а ради другого, который торгует с ними же, поднимают армию(!!!) полиции в поисках мнимого убийцы. У зеленского недвижимость не только в Европе, но и в Крыму, и он за нее платит России. Это по каким-то причинам не измена. То же делает Шефир и это нормально. Да и про других молчу, там их тьма тьмущая этих барыг зеленых. А вот этому бедняге не повезло, при том, что его действия ничем не отличаются от действий вышеперечисленных. Он что, рожей не вышел? В связи с этим и возник вопрос: где грань лицемерия у властей и дно глупости у народа, который не желает этого замечать?
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25.09.2021 10:33 Ответить
ну так. Очевидна нєдоработочька. Треба щоб сіли усі, хто в цьому замазаний. Бо у мене склерозу немає, я пам'ятаю, як вся Україна кричала, що має бути припинена будь-яка торгівля з окупантами.
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25.09.2021 10:46 Ответить
ну так цe ж норма дiючоi влади. цe кажe лишe про тe. що нe тi у владi. з ними толку нe bудe. вони використовують дeржапарат у своiх цiлях - приbирання нeугiдних.
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25.09.2021 11:10 Ответить
Тут не только уборка неугодных. Тут и личное обогащение, тут и возврат под влияние России. Здесь формируется система полная копия российской. По факту мы становимся московской губернией. Это очень облегчит будущую интеграцию в СССР-2. Зеленые - это по сути сменившие окраску красные, которые декларируя одно, делают совершенно другое.
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25.09.2021 11:19 Ответить
так от питання трохи нe по тeмi: тe самe вiдbувається у школах. освiтi. так д починається ц зло? з вчилок нeдоклeпаних за ********* стандартами свiту чи цe так систeма дeржави на школу впливає?
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25.09.2021 11:28 Ответить
Я вижу громадную разницу в поведении людей сейчас и скажем в конца 70 (я оттуда) или 80-х. Человек обратно превращается в обезьяну и это становится массовым. А что обезьяне нужно? Немного, например 1+1. И обезьяна счастлива и делает то, что ей скажут с экрана. На нашего министра юстиции глянуть, это же ппц: розочки в ушах и под столом. И ведь даже не стесняется своего скотства. Тут много можно написать. Я бы предположил, что оболванивание население делается централизованно и не только в Украине. Но это только мое предположение, я ведь вижу картинку изнутри, а значит она не является полной.
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25.09.2021 12:59 Ответить
Это ты крепостных совков 70-80-х называешь "не оболваненными" и "не обезьянами"? Да худших зомби хер сыщешь! Кто по твоему сейчас голосует за опзж и рашку?
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26.09.2021 12:34 Ответить
А ты попробуй и поймешь, что все не так плохо. По поводу голосующих за опзж и иже с ними. Мне не шибко интересно откровенно говоря этот контингент, идиоты не интересуют. Но к власти пришли зеленые обезьяны, которые на порядок хуже всего того, что было за последние 30 лет.
ПЫСЫ: не будь "крепостных совков" не было бы и тебя. Есть смысл задуматься над этим.
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26.09.2021 12:52 Ответить
як раз нeугодних. мeнe на 15 хвилин приbрали щойно. i нe дають фотки сюди постити.
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25.09.2021 12:36 Ответить
хаха. штазi фiльтр опрeдiлив слово "********" як матюк. от диbiли!
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25.09.2021 12:39 Ответить
можe досить дивитись у минулe? тодi свiт iнший bув. зараз biльшe зв"язкiв завдяки транспoрту i тeхнологiям.
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25.09.2021 11:06 Ответить
Нашли козла отпущения ( и то как обычно , скоро выпустят или дадут сбежать ). Этот уголь шел составами Укрзализныци , шел через таможню , потом шел на государственные ТЭС и ТЕЦ (где прекрасно знали его происхождение ) , всё это сотни чиновников , которые все прекрасно знали. Знали (и не только знали , а содействовали и были в доле ) это все министры и первые лица государства. А вяжут какого то Кузяру ?
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25.09.2021 10:03 Ответить
свечку держал?
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25.09.2021 10:04 Ответить
на бутылку насаживал
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26.09.2021 12:35 Ответить
Во, советники пошли в Украине! Об одном весь мир узнал с высокой трибуны ООН! А другого "оценили" в полмиллиарда гривень! Учитесь!
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25.09.2021 10:05 Ответить
Тот советник, о котором узнали с высокой трибуны ООН мало того, что нигде не работал, но ещё и получал зарплату в конверте от зели.
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25.09.2021 10:21 Ответить
Возьмите меня на эту работу. Я не буду много воровать. Мне будет достаточно 0.5% от сделки....
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25.09.2021 10:19 Ответить
Мне бы хватило и половины того "спасибо" которым расплачивались каждый месяц с шефирем.
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25.09.2021 10:23 Ответить
Нашли козла отпущения, уголь шел до 2017, и там виновны люди сидевшие намного выше этого советника.
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25.09.2021 10:19 Ответить
Значит будут "существенные дополнения".
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25.09.2021 10:24 Ответить
Цікавий виверт.
Наскільки пам'ятаю,підприємства на окупованій території на той час вважалися українськими,й платили податки в український бюджет,доки терористам не допомогли блокадники-ніторгівлінакровішники Грішин,Парасюк,Соболєв...
Вчергове, через якогось Кузяру кварталівська банда підбирається до Турчинова,Порошенка,Парубія.
А ніхто не хоче судити за торгівлю з країною-окупантом теперішніх міністрів енергетики ,чи транспорту ?
https://www.5.ua/polityka/ukrainski-dorohy-z-rosii-tik-tok-bloher-pokazala-shcho-bitum-dlia-velykoho-budivnytstva-vezut-z-rf-255423.html "УКРАЇНСЬКІ ДОРОГИ З РОСІЇ": TIKTOK-БЛОГЕР ПОКАЗАВ, ЯК БІТУМ ДЛЯ "ВЕЛИКОГО БУДІВНИЦТВА" ВЕЗУТЬ З РФ - ВІДЕО
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25.09.2021 10:20 Ответить
Плохая у тебя память. Захарченко объявил о национализации всех предприятий Украины (включая наши шахты ) ещё в декабре 2014г https://www.epravda.com.ua/rus/news/2014/12/26/518360/ Блокада была позже. И как раз основным лозунгом блокады было то , чтобы деньги не шли на войну против Украины. А о налогах в бюджет Украины тебе вешали лапшу как раз те , кто сидел на схемах поставки этого угля. Кстати на пленках прослушки Медведчука с Сурковым он там открыто ржет с Украины , что мы якобы лохи и сами частично финансируем боевиков этой торговлей , облегчая задачу рашке.
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25.09.2021 11:05 Ответить
Та нормальна пам'ять.Підприємства не перестали перебувати поза межами правового поля України від того,що якийсь терорист щось там проголосив.
Чи ви справді вважаєте,що кошти,сплачені за вугілля,йшли на зарплати бойовиків і закупівлю озброєння ? Це,як мінімум,наївно.
А звідки теперішнє вугілля на ахметівських ТЕС ?
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25.09.2021 11:14 Ответить
А известно ли тебе,макаренко юра,что это все туфта про "налоги в Украину".Еще в 14-ом году бандюки все "национализировали" и вся документация у них шла по привязке к ДыНыРы.Именно этим и займется следствие.А по "ниторговлинакровишникам":пока ты,перекрашенное рыговское чмо ,тогда прикрывало торговлю с террористами "ониплатятналоги",туда и обратно шла куча товара и сырья абсолютно без государственного контроля.И ,если подобная тебе мразь,считает нормальным торговать(да еще и нелегально)с убийцами наших сыновей,то становится все на свои места:дружба Питраликсеича с Медведчуком крепла бы и дальше,если бы оба не получили под сраку.И что ж ты усераешься,что битум везут с РФ,а не усырался,что кучу товара везди с ДыЛыНыРы и той же РФ в 14-ом-19-ом годах?Только не начни про "нашипредприятия": кондитерка "сделано в лнр"-уж точно не наша
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25.09.2021 11:26 Ответить
Тобто,в тебе немає пояснення,чому уряд Шмигаля досі торгує з убивцями твоїх синовєй ?
Так,є тупорилі дегенерати,що вважають,ніби Україна воює не з рф,а з якимись днр-лнр.Але я не з них.
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25.09.2021 12:41 Ответить
Там чудова була схема:
і Укрзалізницю в ОРДЛО фінансувала Україна, і за електроенергію ці підприємства не платили.
І СБУ їм кеш возила.
Але в ОРДЛО вони податки платили.
І це не зрада, ні, бо Порошенко цю схему покривав.
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26.09.2021 09:27 Ответить
Поняв.Це ви Порошенку кеш в тих мішках возили,які він літаком в 2019-му на Мальдіви вивозив.
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26.09.2021 12:42 Ответить
ХЗ що він вивозив на Мальдіви.
Але по всьому, що я сказав про "вугілля з ОРДЛО" є підтвердження.
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26.09.2021 14:28 Ответить
Але ж про "вугілля з ОРДЛО" ви нічого не сказали ! А воду й електроенергію Україна безкоштовно й досі постачає,цьому факту й справді є підтвердження.То кого арештовувати-саджати будемо ? Надворі вже не 15-й рік...
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26.09.2021 16:58 Ответить
_Все_ що я сказав має відношення до "вугілля з ОРДЛО":

Укрзалізницю фінансували, електроенергію не відключали - щоб возити вугілля,

Кеш возили - за вугілля.

А після блокади ця "шара" раптом закінчилася.

По воді я нічого не казав, там окрема історія - частина транзитом через ОРДЛО іде на Маріуполь.

А про безкоштовну електроенергію - звідки у вас така інформація, що досі постачаєм?

Наскільки я знаю, в ОРДЛО протягнули ЛЕП з РФ, ми більше не постачаєм електроенергію
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27.09.2021 10:06 Ответить
Не турбуйтеся: сядуть усі!
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25.09.2021 10:26 Ответить
Это советник министра что был еще до Майдана, а как насчет тех кто занимал кресла во пвремя поставок угля.
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25.09.2021 10:26 Ответить
Мы покажем Кузяре кузькину мать!
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25.09.2021 10:27 Ответить
Эдуарда Ставицкого/ МВД Израиля незаконно дало гражданство бывшему министру Украины Ставицкому. Об этом стало известно в ходе расследования коррупции в израильском правительстве. Одним из главных его фигурантов является замминистра внутренних дел Киршенбаум. Ставицкий занимал должность министра энергетики и угольной промышленности с 2012 по 2014 гг. При обыске его квартир правоохранители изъяли 4,8 миллиона долларов и-пилите, Шура, пилите- 42 килограмма золота.

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25.09.2021 10:31 Ответить
В Израиле Коломойский разработал довольно сложную схему отъёма земли у украинцев. Фигурантами схемы были Андрей Богдан и Розенберг, который Ставицкий. Потом эта схема была существенно упрощена с помощью буратины Коломойского и его обезьянника-ВР.
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25.09.2021 10:49 Ответить
Как арестовали, так и разорестуют...
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25.09.2021 11:07 Ответить
кузяра набивает пузяру
степашка сбежал в куртке за поллимона
а слуги и ермаки в новых мерсах и шмотках
мертвечук с оксаной финансируют терроризм
кива выжимает миллионы из жомовых ям...
и не самое страшное для зебила, что ... по прежнему гибнут бойцы на фронте,
а сахар по 30 и масло по 70 и т.д и т.п. и это - ппц,
зебилы, вам не кажется , что просто наступило время вернуть стране Пороха !
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25.09.2021 12:59 Ответить
Эх! Посадить бы эту лощеную падлу в одну камеру с торнадовцами. А заодно туда же соевого холуя Юрца Макаренко, который тут гадит под чешским флажком.
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25.09.2021 13:19 Ответить
Проще тебя насадить на бутылку, зелебобик
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26.09.2021 12:38 Ответить
 
 