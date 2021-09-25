Дело на 1,5 млрд: Суд арестовал с залогом в 500 млн советника экс-министра энергетики Кузяру за организацию поставок угля из ОРДЛО

Печерский районный суд Киева арестовал украинца, участвовавшего в преступной схеме поставок угля с ОРДЛО за счет государственных предприятий Украины на общую сумму около 1,5 млрд грн. По данным СМИ, это советник экс-министра энергетики Украины Сергей Кузяра.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

Она заявила, что суд удовлетворил ходатайство прокурора об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 500 млн грн залога.

По ее словам, незаконные поставки угля происходили в конце 2014 — начале 2015 годов при прямом вмешательстве высших представителей российской власти с целью ослабления государственной и экономической безопасности Украины.

Венедиктова сообщила также, что лицу, обеспечивавшему поставки угля с временно оккупированных территорий и заключение украинским госпредприятием прямых контрактов с так называемыми "ЛНР" и "ДНР", объявлено подозрение в госизмене и содействии деятельности террористических организаций. Она заявила, что суд удовлетворил ходатайство прокурора об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 500 млн грн залога.

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По данным генпрокуратуры, подозреваемый был связан с угольным бизнесом и вел переговоры с представителями террористов, контролировал загрузку вагонов, а потом отчитывался так называемым кураторам с обеих сторон.

"Совершенно очевидно, что вопрос поставок угля с оккупированных территорий контролировался на очень высоком уровне и не мог жить самостоятельной жизнью без привлечения или, если хотите, покровительства высших чинов в правоохранительных органах. Кто давал соответствующие инструкции этим правоохранителям, взамен на что, при каких обстоятельствах — обязательно установит следствие", — отметила генпрокурор.

"РБК-Украина", ссылаясь на источник в правоохранительных органах пишет, что речь идет о Сергее Кузяре - советнике бывшего министра энергетики Украины Эдуарда Ставицкого, который занимал пост министра до Майдана.

Накануне ряд украинских СМИ сообщил о том, что Кузяра прилетел в Киев рейсом из Стамбула в сопровождении четырех полицейских. Предполагается, что он был экстрадирован из Турции.

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