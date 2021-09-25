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Режим Лукашенко использует мигрантов как гибридное оружие против ЕС, - президент Евросовета Мишель

Режим Лукашенко использует мигрантов как гибридное оружие против ЕС, - президент Евросовета Мишель

Режим захватившего власть в Беларуси Александра Лукашенко использует незаконную миграцию как гибридное оружие для дестабилизации ситуации в Европейском Союзе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Мы бы хотели укрепить положительное влияние в непосредственной близости от нас. И в этом заключается смысл нашего "Восточного партнерства", которое предусматривает сотрудничество с Украиной, Грузией, Молдовой, Арменией, Азербайджаном. И в этом также заключается смысл нашей поддержки белорусского народа и нашей твердости относительно режима Лукашенко, особенно когда он использует мигрантов как гибридное оружие для дестабилизации членов ЕС", - заявил Мишель.

Как сообщалось, в конце мая Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, которые пытаются через Беларусь попасть на территорию Евросоюза. После этого произошел резкий рост потока нелегальных мигрантов, прежде всего с Ирака, Ирана и Сирии, в соседние с Беларусью страны ЕС - Польшу и Литву.

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В начале июля Литва объявила режим общенациональной чрезвычайной ситуации, обвинив Минск в "гибридной агрессии".

В течение последних двух месяцев на польско-белорусской границе наблюдается резкое увеличение количества нелегальных мигрантов, которые пытаются попасть в РП. В Польше уверены, что создание миграционного давления - это гибридная операция Беларуси, которая содействует приезду мигрантов с Ирака, Сирии и других стран. На польско-белорусской границе установлено ограждение из колючей проволоки, а в пограничных населенных пунктах Люблинского и Подляского воеводств Польши в начале сентября введено чрезвычайное положение на 30 дней. Ожидается, что оно будет продлено на следующий период.

В августе расследование центра "Досье" и немецкого издания Der Spiegel продемонстрировало, что белорусская государственная компания "Центркурорт" с весны 2021 года координировала завоз в Беларусь нелегальных мигрантов с Ирака - их потом отправляли к границам стран ЕС, провоцируя кризис в этих странах.

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Автор: 

Беларусь (7888) Лукашенко Александр (3611) мигранты (980) Шарль Мишель (246)


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Топ комментарии
+2
Це справа *****. Лука лише виконавець його волі.
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25.09.2021 10:23
+1
опробованные методы куйла с дестабилизацией границ ЕС сирийцами, внедряет в жизнь диктатор "бульба"
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25.09.2021 10:35
+1
Кулачком ещё потрясите,щеки надуйте и ножками по полу......вечноозабоченные понторезы.Вам куйло на голову наложит а вы будете на корке ехать ив других пальцем тыкать.
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25.09.2021 10:46
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Це справа *****. Лука лише виконавець його волі.
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25.09.2021 10:23 Ответить
нехай ЄС щімить і пуйла і луку заодно
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25.09.2021 11:24 Ответить
опробованные методы куйла с дестабилизацией границ ЕС сирийцами, внедряет в жизнь диктатор "бульба"
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25.09.2021 10:35 Ответить
Кулачком ещё потрясите,щеки надуйте и ножками по полу......вечноозабоченные понторезы.Вам куйло на голову наложит а вы будете на корке ехать ив других пальцем тыкать.
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25.09.2021 10:46 Ответить
То, что фсбшная креатура тихановская победила на выборах могут считать только самые безмозглые приматы.
А поддерживающие ее идиоты получили то, чего и следовало ожидать, вплоть до обятий луки с фуйлом и напряженности на границах.
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25.09.2021 10:54 Ответить
а хто там переміг насправді по-вашому?
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25.09.2021 11:23 Ответить
Купи себе мозги, бо пояснять тебе что-то - пустая трата времени.
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25.09.2021 11:25 Ответить
ну не всі ж такі вумні як Ан)))
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25.09.2021 11:26 Ответить
Как говорила моя бабушка - дураков на свете много, но они становятся опасными, когда собираются все вместе.
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25.09.2021 12:59 Ответить
Тотальна блокада республіки Білорусь і економічні санкції -- це також гібридна агресія.
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25.09.2021 11:09 Ответить
не республіки Беларусь, а самозваного диктатора...це трохи інше
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25.09.2021 11:22 Ответить
Poka ecio ne polucil blokadi no skoro polucit polnuju blokadu vot za takoje sto delajet teper Sam naryvajetsia na eto samozvanec grazdanin lukosenka
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25.09.2021 12:48 Ответить
а що, у Європи немає ніяких засобів впливу на бульбаша?
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25.09.2021 11:21 Ответить
 
 