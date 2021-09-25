Режим Лукашенко использует мигрантов как гибридное оружие против ЕС, - президент Евросовета Мишель

Режим захватившего власть в Беларуси Александра Лукашенко использует незаконную миграцию как гибридное оружие для дестабилизации ситуации в Европейском Союзе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Мы бы хотели укрепить положительное влияние в непосредственной близости от нас. И в этом заключается смысл нашего "Восточного партнерства", которое предусматривает сотрудничество с Украиной, Грузией, Молдовой, Арменией, Азербайджаном. И в этом также заключается смысл нашей поддержки белорусского народа и нашей твердости относительно режима Лукашенко, особенно когда он использует мигрантов как гибридное оружие для дестабилизации членов ЕС", - заявил Мишель.

Как сообщалось, в конце мая Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, которые пытаются через Беларусь попасть на территорию Евросоюза. После этого произошел резкий рост потока нелегальных мигрантов, прежде всего с Ирака, Ирана и Сирии, в соседние с Беларусью страны ЕС - Польшу и Литву.

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В начале июля Литва объявила режим общенациональной чрезвычайной ситуации, обвинив Минск в "гибридной агрессии".

В течение последних двух месяцев на польско-белорусской границе наблюдается резкое увеличение количества нелегальных мигрантов, которые пытаются попасть в РП. В Польше уверены, что создание миграционного давления - это гибридная операция Беларуси, которая содействует приезду мигрантов с Ирака, Сирии и других стран. На польско-белорусской границе установлено ограждение из колючей проволоки, а в пограничных населенных пунктах Люблинского и Подляского воеводств Польши в начале сентября введено чрезвычайное положение на 30 дней. Ожидается, что оно будет продлено на следующий период.

В августе расследование центра "Досье" и немецкого издания Der Spiegel продемонстрировало, что белорусская государственная компания "Центркурорт" с весны 2021 года координировала завоз в Беларусь нелегальных мигрантов с Ирака - их потом отправляли к границам стран ЕС, провоцируя кризис в этих странах.

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