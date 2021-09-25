Яценюк: Соглашение с Россией о транзите 2019 года было сдачей национальных интересов
Россия реализует комбинацию, чтобы превратить украинскую ГТС в металлолом, переделить энергетический рынок Европы и поставить нашу безопасность под удар. В этой комбинации, в частности при подписании соглашения о транзите 2019 года, присутствовали украинские чиновники.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в эфире телеканале Еспресо.TV.
По его убеждению, в 2019 году "Нафтогаз" не имел права подписывать 5-летний контракт с "Газпромом" на транзит газа на таких условиях, на которых он был подписан: "Это была сдача национальных интересов".
"Подписать контракт на транзит всего-навсего на 5 лет и только двусторонний, без европейской стороны и без дополнительных гарантий - это была игра в русскую лузу", - подчеркнул он.
"Это великая русская комбинация. Направленная, во-первых, на то, чтобы превратить украинскую газотранспортную систему в металлолом из-за запуска "Северного потока". Второе - чтобы вернуть украинский энергетический рынок Российской Федерации. Третье - чтобы полностью переделить энергетический рынок Европы, запустив "Северный поток", отрезав Украину от поставок газа", - подчеркнул Яценюк.
Таким образом РФ стремится поставить под удар нашу национальную безопасность, подчеркнул он: "Потому что поставки газа - это часть национальной безопасности. Россияне не ударят по Украине, если Европа будет знать о том, что газ идет через Украину транзитом ".
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во вторых,-что ж ты тогда в 2019 молчал как рыба?
ну и в третьих-судя по твоим последним действиям,ты мечтаешь вернуться в парламент,и похоже тебя наняли,либо Лярва,либо Слуги Урода. хотя и за теми и за другими стоит одна и та же бородатая ермолка,которой просто необходимо любым способом отобрать голоса у Пороха!
Сеня в Чечне стрелял твоих соотечественников, когда ты еще ссался под себя! Следком РФ не даст соврать!
Другие тоже не прочь заработать на транзите. С чего Украине такая монополия)