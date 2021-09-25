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Яценюк: Соглашение с Россией о транзите 2019 года было сдачей национальных интересов

Яценюк: Соглашение с Россией о транзите 2019 года было сдачей национальных интересов

Россия реализует комбинацию, чтобы превратить украинскую ГТС в металлолом, переделить энергетический рынок Европы и поставить нашу безопасность под удар. В этой комбинации, в частности при подписании соглашения о транзите 2019 года, присутствовали украинские чиновники.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в эфире телеканале Еспресо.TV.

По его убеждению, в 2019 году "Нафтогаз" не имел права подписывать 5-летний контракт с "Газпромом" на транзит газа на таких условиях, на которых он был подписан: "Это была сдача национальных интересов".

"Подписать контракт на транзит всего-навсего на 5 лет и только двусторонний, без европейской стороны и без дополнительных гарантий - это была игра в русскую лузу", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В российской Госдуме отреагировали на заявление экс-премьера Украины Яценюка о "Северном потоке-2"

"Это великая русская комбинация. Направленная, во-первых, на то, чтобы превратить украинскую газотранспортную систему в металлолом из-за запуска "Северного потока". Второе - чтобы вернуть украинский энергетический рынок Российской Федерации. Третье - чтобы полностью переделить энергетический рынок Европы, запустив "Северный поток", отрезав Украину от поставок газа", - подчеркнул Яценюк.

Таким образом РФ стремится поставить под удар нашу национальную безопасность, подчеркнул он: "Потому что поставки газа - это часть национальной безопасности. Россияне не ударят по Украине, если Европа будет знать о том, что газ идет через Украину транзитом ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Транзит газа через Украину можно сохранить, если совместно с ЕС и США противостоять монополии "Газпрома", - Зеркаль

Автор: 

Яценюк Арсений (8006) Народный фронт (1332) Транзит газа (371)


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Топ комментарии
+12
если бы только это...
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25.09.2021 10:43
+8
а какая разница, если за безразницу, своим "слугам " в Украине рашист платит ?
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25.09.2021 10:47
+8
А меня задолбало откровенное прокацапское быдло -воровитое и тупое,которое уже третий год в политике...
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25.09.2021 11:11
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если бы только это...
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25.09.2021 10:43 Ответить
А той хто підписував цей договір він заарештований, він сидить...?Чи його підвищили на посаді з подачі Кремля? Хто це..? А скільки йому заплатила РФ, за зраду державних інтересів7 Ціна зради..*?ДБР, СБУ, ГПУ, Лук'янівка -де Ви ...?
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25.09.2021 12:56 Ответить
не мели хєрні, чува
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25.09.2021 13:32 Ответить
Яценюку верб,зеленому говну нет,повільно дебилы,недоумки и предатели.
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25.09.2021 10:47 Ответить
а какая разница, если за безразницу, своим "слугам " в Украине рашист платит ?
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25.09.2021 10:47 Ответить
Why are you here russian?
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25.09.2021 11:26 Ответить
если бы контракт не подписали,то х/з к чему бы это привело в 2019 году.-это во первых.

во вторых,-что ж ты тогда в 2019 молчал как рыба?

ну и в третьих-судя по твоим последним действиям,ты мечтаешь вернуться в парламент,и похоже тебя наняли,либо Лярва,либо Слуги Урода. хотя и за теми и за другими стоит одна и та же бородатая ермолка,которой просто необходимо любым способом отобрать голоса у Пороха!
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25.09.2021 10:58 Ответить
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25.09.2021 10:59 Ответить
Опять эта куля в лоб в политику лезет. Конченная он скотина
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25.09.2021 11:00 Ответить
А меня задолбало откровенное прокацапское быдло -воровитое и тупое,которое уже третий год в политике...
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25.09.2021 11:11 Ответить
"в политику лезет" - кацап детектед

Сеня в Чечне стрелял твоих соотечественников, когда ты еще ссался под себя! Следком РФ не даст соврать!
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26.09.2021 11:34 Ответить
ЗеБабада прогнулось и подписало
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25.09.2021 11:04 Ответить
Не просто прогнулось і підписало. Текст договору, маніпулятивний і принизливий для України. Україна не лише втратила десятки млрдів доларів, а й гідність.
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25.09.2021 13:04 Ответить
У Украины,остаются газовые хранилища в которых будет храниться американский газ с СПГ в Польше.Так же в Украине могут хранить свой газ и другие страны НАТО.Таким образом Украинская ГТС обретает вторую жизнь.Як вариант
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25.09.2021 11:19 Ответить
Сеня лучший премьер за всю историю независимость. Поняв это, наша прокацапленная часть всех властных структур начала работать против его снятия. Придумали байку о стене (потому как другого ничего придумать не могли, мозгов не хватало) и с помощью тупорылых депудятлов таких как Барна и ему подобные + самолюбие Порошенко сыграли роковую роль. На жаль...
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25.09.2021 11:20 Ответить
Интересная страна Украина - Россия оккупировала у нее часть территории и семь лет ведёт войну на Донбассе, а наше руководство думает не об энергетической безопасности (что делает уже Польша), а как скачать бабло с агрессора за прокачку его энергоносителей через нашу территорию.
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25.09.2021 11:22 Ответить
Да забудьте уже северный поток, не надоело столько лет мусолить. Ето их газ, и построен газопровод через другие страны. Ето россиянам было возмущаться, с их налогов строили, чтоб удовлетворить путенские амбиции.
Другие тоже не прочь заработать на транзите. С чего Украине такая монополия)
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25.09.2021 11:25 Ответить
Не можу не погодитись.
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25.09.2021 13:00 Ответить
"куля в лоб" из нафталина вынырнула! ты когда нам отчитаешся про "стену"??????
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25.09.2021 13:47 Ответить
Бідолаха, вже не знає як про себе нагадати
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25.09.2021 20:34 Ответить
 
 