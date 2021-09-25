Кулеба о том, почему риторика Украины в ООН стала более жесткой: "Нас не хотели слышать"

Риторика Украины на нынешней сессии Генассамблеи ООН стала более жесткой, поскольку просто призывать и предупреждать мир о новых вызовах, с которыми Украина столкнулась раньше других, бесполезно - вместо этого надо активно действовать и вести за собой уже сегодня.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, такое мнение высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулебаоб.

"Современный уровень глобальных вызовов не оставляет времени на промедление, не оставляет права на мягкость, не оставляет возможности "отсидеться" в стороне. Мы в Украине столкнулись со многими современными вызовами раньше других. Взять, к примеру, хотя бы дезинформацию. Мы предупреждали мир об этой угрозе еще в 2014 году, когда оказались под катком российской пропаганды. Нас не хотели слышать. А через несколько лет сами столкнулись с тем, о чем Киев уже давно говорил. Украина готова делиться опытом противодействия гибридным угрозам, который мы получили за более семи лет противостояния российской агрессии. Но мы теперь точно знаем: просто призывать и предупреждать бесполезно. Надо активно действовать и вести за собой уже сегодня. Именно поэтому изменилась риторика Украины", - отметил он.

Комментируя участие украинской делегации в работе Генассамблеи ООН, Кулеба заметил, что "бороться с изменениями климата в каком-то смысле легче, чем занять четкую позицию относительно силовой смены границ".

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"С изменениями климата удобно воевать, потому что они не дадут "сдачи". А вот для четкой позиции по Крыму нужно иметь смелость бросить вызов вполне конкретному постоянному члену Совбеза ООН ", - написал он, имея в виду Россию. При этом добавил, что на это смелости в ООН пока не хватает. "Но мы работаем над тем, чтобы стимулировать ее. И имеем на своей стороне почти полсотни государств, которые не боятся называть крымские вещи своими именами ", - отметил министр.

По его словам, ООН, как и международная политика в целом, нуждаются в изменениях. И выступление Президента показало: Украина не просто готова быть, а уже является драйвером этих изменений.

Оккупация Крыма, подчеркнул Кулеба, - это глобальная, а не исключительно украинская проблема. Она ставит под угрозу такие фундаментальные для ООН и мира принципы, как международный мир и безопасность, нерушимость границ, свобода мореплавания, защита прав человека и прав коренных народов, экологическая безопасность. В Крыму сегодня, процитировал министр слова Президента, "вместо фауны и флоры - флот и солдаты".

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"ООН должна активнее реагировать на преступные действия России", - отметил он, напомнив, что в результате российской агрессии погибли уже около 15 тыс. человек.

Как сообщалось, в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке с 21 по 27 сентября проходит неделя высокого уровня, в которой принимают участие более сотни лидеров государств. 22 сентября в общих дебатах Генассамблеи выступил Президент Украины Владимир Зеленский. Президент, в частности, призвал "оживить" ООН и ее устав, отметив, что Организация проявила слабость в борьбе с пандемией коронавируса, проигнорировала участие в Крымской платформе, а также должным образом не среагировала на раздачу Россией паспортов жителям оккупированных территорий Украины и вовлечение граждан Украины в выборы Госдумы.