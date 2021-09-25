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Кулеба о том, почему риторика Украины в ООН стала более жесткой: "Нас не хотели слышать"

Кулеба о том, почему риторика Украины в ООН стала более жесткой:

Риторика Украины на нынешней сессии Генассамблеи ООН стала более жесткой, поскольку просто призывать и предупреждать мир о новых вызовах, с которыми Украина столкнулась раньше других, бесполезно - вместо этого надо активно действовать и вести за собой уже сегодня.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, такое мнение высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулебаоб.

"Современный уровень глобальных вызовов не оставляет времени на промедление, не оставляет права на мягкость, не оставляет возможности "отсидеться" в стороне. Мы в Украине столкнулись со многими современными вызовами раньше других. Взять, к примеру, хотя бы дезинформацию. Мы предупреждали мир об этой угрозе еще в 2014 году, когда оказались под катком российской пропаганды. Нас не хотели слышать. А через несколько лет сами столкнулись с тем, о чем Киев уже давно говорил. Украина готова делиться опытом противодействия гибридным угрозам, который мы получили за более семи лет противостояния российской агрессии. Но мы теперь точно знаем: просто призывать и предупреждать бесполезно. Надо активно действовать и вести за собой уже сегодня. Именно поэтому изменилась риторика Украины", - отметил он.

Комментируя участие украинской делегации в работе Генассамблеи ООН, Кулеба заметил, что "бороться с изменениями климата в каком-то смысле легче, чем занять четкую позицию относительно силовой смены границ".

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"С изменениями климата удобно воевать, потому что они не дадут "сдачи". А вот для четкой позиции по Крыму нужно иметь смелость бросить вызов вполне конкретному постоянному члену Совбеза ООН ", - написал он, имея в виду Россию. При этом добавил, что на это смелости в ООН пока не хватает. "Но мы работаем над тем, чтобы стимулировать ее. И имеем на своей стороне почти полсотни государств, которые не боятся называть крымские вещи своими именами ", - отметил министр.

По его словам, ООН, как и международная политика в целом, нуждаются в изменениях. И выступление Президента показало: Украина не просто готова быть, а уже является драйвером этих изменений.

Оккупация Крыма, подчеркнул Кулеба, - это глобальная, а не исключительно украинская проблема. Она ставит под угрозу такие фундаментальные для ООН и мира принципы, как международный мир и безопасность, нерушимость границ, свобода мореплавания, защита прав человека и прав коренных народов, экологическая безопасность. В Крыму сегодня, процитировал министр слова Президента, "вместо фауны и флоры - флот и солдаты".

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"ООН должна активнее реагировать на преступные действия России", - отметил он, напомнив, что в результате российской агрессии погибли уже около 15 тыс. человек.

Как сообщалось, в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке с 21 по 27 сентября проходит неделя высокого уровня, в которой принимают участие более сотни лидеров государств. 22 сентября в общих дебатах Генассамблеи выступил Президент Украины Владимир Зеленский. Президент, в частности, призвал "оживить" ООН и ее устав, отметив, что Организация проявила слабость в борьбе с пандемией коронавируса, проигнорировала участие в Крымской платформе, а также должным образом не среагировала на раздачу Россией паспортов жителям оккупированных территорий Украины и вовлечение граждан Украины в выборы Госдумы.

Автор: 

ООН (4163) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+11
Слушать мошенников - остаться без портков. В ООН это понимают даже старые деды. Потому и послали на...ер Великого Идиота Современности вместе с его теориями.
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25.09.2021 10:51
+7
А какие понты были в 2019

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25.09.2021 10:54
+7
странно, 5 лет с 2014 по 2019 нас слышали во всем мире, на всех внешнеполитических площадках, а с 2019 г. вдруг перестали "слышать"... нужно просто уметь говорить где нужно, что нужно и кому нужно, а не превращать любое выступление в убогие флеш-мобы с которых угорает весь мир... тогда может вас, зеленые мерзавцы, начнут слышать...
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25.09.2021 11:05
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Правила форума Совет форумчан
"вместо фауны и флоры - флот и солдаты"

ну до чего же длббы зе-клоуны с ихними быдлопочитателями...
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25.09.2021 10:50 Ответить
Слушать мошенников - остаться без портков. В ООН это понимают даже старые деды. Потому и послали на...ер Великого Идиота Современности вместе с его теориями.
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25.09.2021 10:51 Ответить
Знайде виправдання дій свого шефа палюбому.
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25.09.2021 10:52 Ответить
ой нe нада. iз зажраними iнколи так i трebа. а Європа зажрана.
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25.09.2021 10:56 Ответить
Кулеба-патріот і високого рівня профі. Ніколи ще МЗС не реагувало на події так чітко і професійно.
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25.09.2021 11:20 Ответить
Комментируя участие украинской делегации в работе Генассамблеи ООН, следует отметить , что "друг "зе преза" по которому стреляли согласно "рашистско-зеленого сценария" в прямом смысле для "зе" важнее , чем четкая позициия относительно силовой смены границ ,оккупацией украинского Крыма и части Донбасса рашистом ".
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25.09.2021 10:53 Ответить
А какие понты были в 2019

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25.09.2021 10:54 Ответить
И реальность 2021

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25.09.2021 11:05 Ответить
тут ясно "Кулеба о том, почему риторика Украины в ООН стала более жесткой".
не будет кулеба контрабасом подбубнивать в зеленое? - завтра кулебы не будет в МИДе - ну или шофер.
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25.09.2021 11:05 Ответить
странно, 5 лет с 2014 по 2019 нас слышали во всем мире, на всех внешнеполитических площадках, а с 2019 г. вдруг перестали "слышать"... нужно просто уметь говорить где нужно, что нужно и кому нужно, а не превращать любое выступление в убогие флеш-мобы с которых угорает весь мир... тогда может вас, зеленые мерзавцы, начнут слышать...
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25.09.2021 11:05 Ответить
Нужно не отводить войска на своей территории и запрещать открывать огонь своим войскам. Тогда мир увидит что мы боремся. А если наш зеледент хочет договорится с тупиным, убийцей 15 тыс. граждан Украины, то хоть орите, хоть пляшите. Вместо нас никто драться не будет.
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25.09.2021 11:18 Ответить
Вы не понимаете. Это выступает "величайший лидер современности" Сам Ермак так сказал

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25.09.2021 11:18 Ответить
Кулеба -подхалим!
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25.09.2021 11:07 Ответить
мля бесит когда ета зеленая сволочня и криворогатые гопники говорят от имени Украины.
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25.09.2021 11:07 Ответить
У Мира есть проблема серьезнее ***** - коммунистический Китай!
Китайцы по всему Миру скупают землю, предприятия, воруют технологии ...
Такими темпами через 50 лет вся Земля станет Китаем.
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25.09.2021 11:13 Ответить
от Евергранде грохнеться і тоді подивимось на той Китай...
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25.09.2021 11:20 Ответить
Не станет.Китай-это исскуственно созданный репликант копирования живых клеток.Там уже несколько поколений, кроме копирования чужих проектов и идей,ничего не производят.Такой себе геополитический актёр,который войдя в образ потерял своё Я,и живёт образами копируя других.Но стоит его лишить такого образа и его ждёт саморазрушение
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25.09.2021 12:32 Ответить
глас вопіющего в пустелі
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25.09.2021 11:19 Ответить
кулеба, вы, пдорасы ничего не делаете для страны. уйбки сраные.
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25.09.2021 12:44 Ответить
Украине нужна ни риторика ООН - а риторика ОУН !!! Крапка !!!!
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25.09.2021 13:23 Ответить
Україна - пішак в світовій геополітиці, буферна зона між Європою і кацапами. Ніхто за нас не буде звільняти окуповані території.
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25.09.2021 20:41 Ответить
Всі, хто дотичні до "ЗЕленої" влади - покидьки. Чекаємо на розплату.
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25.09.2021 22:59 Ответить
 
 