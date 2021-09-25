Расследование дела об авиакатастрофе Ан-26 под Чугуевом готово к передаче в суд, - Венедиктова

Расследование падения самолета Ан-26 возле Чугуева находится на завершающей стадии и готово к передаче в суд, однако защита экс-командующего Воздушных сил ВеСУ затягивает этот процесс, заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

"Еще 5 мая мы предоставили доступ сторонам к собранным материалам. Завершили ознакомление с ними пока все пострадавшие и их представители, четверо подозреваемых и их защитники, один подозреваемый и его защитник находятся на завершающем этапе ознакомления. Вместе с тем, подозреваемый, который уже уволен с должности командующего Воздушных сил Вооруженных сил Украины, ни разу в Государственный бюро расследований не явился и не ознакомился с материалами досудебного расследования", - написала Венедиктова.

По словам генпрокурора, его адвокаты экс-командующего Воздушных сил затягивают рассмотрение ходатайства следователя об установлении срока для ознакомления с материалами, заявляя многочисленные ходатайства и отводы следственному судье. Поэтому это ходатайство не рассмотрено уже на протяжении более полумесяца.

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"20 сентября следственным судьей оставлено без удовлетворения жалобу защитника экс-командующего Воздушных сил ВСУ на сообщение о подозрении. Поэтому только из-за ненадлежащего процессуального поведения подозреваемого обвинительный акт еще не направлен в суд", - отметила она.

Генпрокурор напомнила, что подозреваемые в нарушении правил полетов, подготовки к ним и правил эксплуатации летательных аппаратов, повлекшее катастрофу и тяжелые последствия, и в небрежном отношении к службе - шесть военных должностных лиц. Это руководитель полетами, которые 25 сентября 2020 проходили в воинской части А4014, заместитель командира этой части по летной подготовке, заместитель командира части, командир части, начальник Харьковского университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба и командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

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Как отметила Венедиктова, следствием установлено, что эти военные должностные лица допустили ненадлежащую подготовку и утверждение документов об условиях эксплуатации воздушного судна. Взлет с "конвейера" был не предусмотрен Руководством по летной эксплуатации. На борту самолета находились лица, которые вообще не должны там быть. Нарушен был порядок осуществления летной подготовки курсантов, а контроль за уровнем подготовки пилотов-инструкторов и учебным процессом и соблюдением мер безопасности осуществлялся ненадлежащим образом. Во время кризисной ситуации руководство полетов не приняло достаточных адекватных мер, чтобы избежать авиакатастрофы.

"Прокуратура делает все возможное, чтобы все причастные к системным нарушениям, которые привели к авиатрагедии под Харьковом, ответили перед законом. Установление справедливости и надлежащие выводы всех ответственных за безопасность полетов, чтобы не допустить таких катастроф - все, что мы должны сделать в память о тех, кто улетел на АН-26 в вечность 25 сентября 2020", - подытожила Венедиктова.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

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Ранее Кучер говорил о задержке с разрешением на посадку Ан-26. По его словам, пилот якобы получил ответ на просьбу о посадке только через минуту.

Выяснилось, что в это же время на посадку заходил еще один самолет с курсантами. На этом втором борту находился сын сын командующего ВС ВСУ Дроздова.

Командование Воздушных сил обвиняет Кучера в лжи и манипуляциях. Согласно визуализации, опубликованной ВС, первым должен был сесть именно борт, на котором находился сын командующего ВС ВСУ Дроздова.