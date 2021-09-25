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Обучение на дистанционной форме не должно влиять на зарплату учителей, - Шкарлет

Обучение на дистанционной форме не должно влиять на зарплату учителей, - Шкарлет

Учителя не могут быть лишены оплаты труда, так же как она не может быть сокращена при дистанционном преподавании, заявляет министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на официальный сайт Министерства образования и науки, об этом Шкарлет заявил во время общения с педагогами, находясь в командировке в Мариуполе.

"Вопрос выплаты заработных плат нормирован в Кодексе законов о труде и Отраслевом соглашении между МОН и Профсоюзом работников образования и науки", - подчеркнул министр.

Также Шкарлет обсудил и вопрос вакцинации от COVID-19.

"Хочу снова и снова подчеркнуть, что, выбирая прививки, мы выбираем не только собственное здоровье, но и безопасность для всех, кто нас окружает, в том числе и детей, и их родителей тоже", - отметил министр.

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учитель (496) заработная плата (2400) дистанционное обучение (115) Шкарлет Сергей (297)


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То есть она как была нищенской, так и останется.
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25.09.2021 12:50 Ответить
дурак ти. занадто мудрi мсiцeвi кeрманичи завжди готовi зeкономити. тоbто зроbити ii щe мeншою.
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26.09.2021 05:33 Ответить
Хотя он плагиатом занимался чтобы свою кандидатскую написать, но сейчас в принципе он прав!
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25.09.2021 12:56 Ответить
То може вони і вчити повинні, хай і дистанційно, а не просто скидати номери завдань у вайбер
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25.09.2021 17:55 Ответить
ну так чому вуз навчив тe i маємо.
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26.09.2021 05:34 Ответить
 
 