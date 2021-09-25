Обучение на дистанционной форме не должно влиять на зарплату учителей, - Шкарлет
Учителя не могут быть лишены оплаты труда, так же как она не может быть сокращена при дистанционном преподавании, заявляет министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на официальный сайт Министерства образования и науки, об этом Шкарлет заявил во время общения с педагогами, находясь в командировке в Мариуполе.
"Вопрос выплаты заработных плат нормирован в Кодексе законов о труде и Отраслевом соглашении между МОН и Профсоюзом работников образования и науки", - подчеркнул министр.
Также Шкарлет обсудил и вопрос вакцинации от COVID-19.
"Хочу снова и снова подчеркнуть, что, выбирая прививки, мы выбираем не только собственное здоровье, но и безопасность для всех, кто нас окружает, в том числе и детей, и их родителей тоже", - отметил министр.
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