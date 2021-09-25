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Новости Агрессия России против Украины
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"Украина всегда будет помнить своих героев", - Зеленский в годовщину авиакатастрофы под Чугуевом

Президент Украины Владимир Зеленский выразил слова скорби в день трагедии самолета с курсантами под Чугуевом в сентябре 2020 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент Зеленский написал  в телеграмм-канале в субботу.

"Год назад в результате падения самолета у Чугуева Украина потеряла 26 достойных сыновей. У них впереди была целая жизнь и не одна боевая победа. Невозможно унять боль от этой потери. Искренние соболезнования родным и близким погибших воинов. Украина всегда будет помнить своих героев", - написал он.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября 2020 года в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

Также на Цензор.НЕТ: Спикер командования Воздушных сил ВСУ Игнат о крушении Ан-26 под Чугуевом: Руководитель полетов по всем документам не мог поступить иначе

Ранее Кучер говорил о задержке с разрешением на посадку Ан-26. По его словам, пилот якобы получил ответ на просьбу о посадке только через минуту.

Выяснилось, что в это же время на посадку заходил еще один самолет с курсантами. На этом втором борту находился сын сын командующего ВС ВСУ Дроздова.

Командование Воздушных сил обвиняет Кучера в лжи и манипуляциях. Согласно визуализации, опубликованной ВС, первым должен был сесть именно борт, на котором находился сын командующего ВС ВСУ Дроздова.

авиакатастрофа (1722) Зеленский Владимир (20268) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+6
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25.09.2021 12:37
+5
угу
мы в курсе как ты помнишь героев воинов
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25.09.2021 12:37
+2
будим бамбить!
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25.09.2021 13:01
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угу
мы в курсе как ты помнишь героев воинов
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25.09.2021 12:37 Ответить
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25.09.2021 12:37 Ответить
будим бамбить!
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25.09.2021 13:01 Ответить
Царство небесне загиблим хлопцям! Але винні на волі і далі будуть робити все безкарно...
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25.09.2021 12:38 Ответить
Какие виновные ? Что вы знаете об авиации? Там погибли не герои ,а просто молодые люди и пилоты разбившие самолёт.
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26.09.2021 08:21 Ответить
убивали русские нацисты, они ненавидят все украинское - чистый нацизм
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25.09.2021 13:00 Ответить
от зеосла я помню только эбонитовые палки
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25.09.2021 12:57 Ответить
Зрадник.
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25.09.2021 13:06 Ответить
Украина всегда будет помнить своих героев", - написал он. Источник:
Так, Зе клоуну потрібні мертві герої України, живі герої України йому не потрібні
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25.09.2021 20:16 Ответить
 
 