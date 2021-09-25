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Экс-генпрокурор Рябошапка: Меня уволили за то, что мы начали очищение прокуратуры и карманные прокуроры были недовольны

Экс-генпрокурор Рябошапка: Меня уволили за то, что мы начали очищение прокуратуры и карманные прокуроры были недовольны

Бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка утверждает, что его уволили из-за того, что он проводил кадровые чистки в прокуратуре.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.

"Этот вопрос был связан с Коломойским, поскольку мы передали в НАБУ те материалы, которые сейчас стали основанием для первых подозрений первым топ-лицам "Приватбанка". Это дела и по другим олигархам, которые находили по всей стране и восстанавливали", - пояснил на.

На уточняющий вопрос ведущего по поводу дела Порошенко Рябошапка ответил: "О деле Порошенко я говорил, это был откровенный юридический трэш. Это подозрение я не подписал и через несколько месяцев новый генеральный прокурор это подозрение тоже не подписал и производства в зале суда закрыли".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рябошапка: Прослушку премьера Гончарука организовало окружение одного из олигархов

Автор: 

Шустер Савик (681) Рябошапка Руслан (409)


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Топ комментарии
+7
Это было очевидно, поэтому думающие люди за марионетку зе не голосовали в 19 году
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25.09.2021 12:51
+5
зебобы, скандируем:

"барыга всех купил!"
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25.09.2021 12:52
+4
Даже первый кабмин-генпрокуратура зелоха, выглядит как образец доброчестночти по сравнению с нынешним кабмином-генпрокуратурой.
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25.09.2021 13:18
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25.09.2021 12:50 Ответить
Это было очевидно, поэтому думающие люди за марионетку зе не голосовали в 19 году
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25.09.2021 12:51 Ответить
зебобы, скандируем:

"барыга всех купил!"
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25.09.2021 12:52 Ответить
Обиженные пытаются взять реванш.Нероба на своем посту.
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25.09.2021 12:54 Ответить
Даже первый кабмин-генпрокуратура зелоха, выглядит как образец доброчестночти по сравнению с нынешним кабмином-генпрокуратурой.
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25.09.2021 13:18 Ответить
Коррупцию нельзя победить, ее можно возглавить и они это сделали)))))
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25.09.2021 13:01 Ответить
Поговаривают, что папа римский Франциск в ближайшее время собирается канонизировать Рябошапку...
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25.09.2021 13:15 Ответить
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25.09.2021 19:26 Ответить
Руслан, звездный час что-бы вернуться.
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25.09.2021 13:38 Ответить
Рябошпці важко позаздрити, а його наступник Луценко запив і ледве не з'їхав з глузду. Зараз Зеленський просто плює на конституцію, паралізував КС, збирається усе наскрізь політизувати та зливати, займатися аферами і варити брудні гроші в каламутній воді.
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25.09.2021 13:39 Ответить
Антоненко особенно был рад твоему "очищению прокуратуры", мразина.
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25.09.2021 13:53 Ответить
Тебя не уволили...тебя выкинули...использовали и выкинули...как выкидывают использованный гандон...
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25.09.2021 14:36 Ответить
Бідолаха. Важка його доля. Може хоч на своїй віллі у Франції знайде спокій і затищок.
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25.09.2021 19:29 Ответить
Все крадут не могут нажраться все им мало когда это кончиться когда они нажраться дать им пенсию депутатам две с половиной тысячи гривень пусть снимут квартиру или свою имеют пуст ь заплатят газ свет вода кон домино мусор и все остальное и куплят пожрать обувь одежда и все остальное таблетки
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25.09.2021 22:54 Ответить
 
 