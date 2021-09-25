Экс-генпрокурор Рябошапка: Меня уволили за то, что мы начали очищение прокуратуры и карманные прокуроры были недовольны

Бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка утверждает, что его уволили из-за того, что он проводил кадровые чистки в прокуратуре.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.

"Этот вопрос был связан с Коломойским, поскольку мы передали в НАБУ те материалы, которые сейчас стали основанием для первых подозрений первым топ-лицам "Приватбанка". Это дела и по другим олигархам, которые находили по всей стране и восстанавливали", - пояснил на.

На уточняющий вопрос ведущего по поводу дела Порошенко Рябошапка ответил: "О деле Порошенко я говорил, это был откровенный юридический трэш. Это подозрение я не подписал и через несколько месяцев новый генеральный прокурор это подозрение тоже не подписал и производства в зале суда закрыли".

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