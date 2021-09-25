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Новости Газовая война
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"Я бы не стала его давать", - кандидат в канцлеры Германии Бербок о разрешении на транзит газа по "Северному потоку-2"

Кандидат в канцлеры Германии от "зеленых" Анналена Бербок заявила, что не позволит поставку газа из России по достроенному газопроводу "Северный поток-2".

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, об этом она рассказала новостному порталу The Pioneer.

"Я бы не стала его давать", – сказала политик, говоря о разрешении по запуску трубопровода. 

Бербок заметила, что такой запуск будет фатальным. Поскольку Россия использует сырье в качестве средства давления на Европу и особенно на Восточную Европу. В то же время обещаниям России, что транспортировка газа через Украину после запуска "ПП-2" продолжится, верить нельзя.

Бербок призвала федеральное правительство к более жесткому подходу к России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кандидаты в канцлеры Германии ответили на вопросы Зеленского о членстве Украины в ЕС и НАТО: Такое можно легкомысленно пообещать. Реальность выглядит иначе

"Россия очень неохотно поставляет газ в Европу. Режим Путина хочет усилить политическое давление, чтобы быстрее получить разрешение на запуск "потока" и, таким образом, ввести трубу в эксплуатацию", – пояснила кандидат от "зеленых".

Более того, Бербок считает, что Германия сейчас находится под давлением шантажа, о котором страну предупреждали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кандидат в канцлеры Германии Лашет: "Северный поток - 2" остановят, если Путин будет использовать его против Украины

газопровод (831) Северный поток (1449) Анналена Бербок (347)


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Топ комментарии
+20
после статьи Бутусова о Бурбе и его показаниях, в которых он разоблачил ложь вислюка оманського и слуг урода - на Цензоре начались проблемы с дос-атаками.
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25.09.2021 12:41
+8
п.с. 25.‎09.‎2021

Ермак передал распоряжение приостановить работу ВСК Безуглой по теме "вагнеровцев" после показаний Бурбы.
Кроме того ОПЗЖ было передано, что малейшая утечка информации по показаниям Бурбы и Медведчук получит "убойные" результаты по своему вопросу.
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25.09.2021 12:44
+6
Так, схоже, що люто досять.
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25.09.2021 12:44
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после статьи Бутусова о Бурбе и его показаниях, в которых он разоблачил ложь вислюка оманського и слуг урода - на Цензоре начались проблемы с дос-атаками.
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25.09.2021 12:41 Ответить
п.с. 25.‎09.‎2021

Ермак передал распоряжение приостановить работу ВСК Безуглой по теме "вагнеровцев" после показаний Бурбы.
Кроме того ОПЗЖ было передано, что малейшая утечка информации по показаниям Бурбы и Медведчук получит "убойные" результаты по своему вопросу.
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25.09.2021 12:44 Ответить
Так, схоже, що люто досять.
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25.09.2021 12:44 Ответить
Агонія влади?
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25.09.2021 12:55 Ответить
вот это реальный когнитивный диссонас -
умная женщина из партии Зельоных
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25.09.2021 13:06 Ответить
Тому треба розрізняти дві абсолютно різні речі: партія зелених і партія зеленських.
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25.09.2021 18:38 Ответить
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25.09.2021 23:21 Ответить
Таки да. Цензор пише ПТН-ПНХ. Зеля намагається забити цю інформацію.
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25.09.2021 13:12 Ответить
Цензору нужно актуализировать информацию при дос-атаках..
Современный тренд:
ПТН-ПНХ!
ЗЛХ -ХЙЛ!
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25.09.2021 13:28 Ответить
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25.09.2021 13:37 Ответить
ла-ла-ла-ла !!!!
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25.09.2021 23:22 Ответить
Вчера весь день не мог войти...
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26.09.2021 11:41 Ответить
Шансов у неё нет, по однимопросам она на 3 месте а по другим на 4.
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25.09.2021 12:39 Ответить
Проголосую за нее
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25.09.2021 12:43 Ответить
Де?
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25.09.2021 13:07 Ответить
Прекрасно помню как пришла к власти Меркель, и какой воинственной она была по отношению к рашке. Очень быстро немецкий бизнес объяснил тётеньке, что это неправильно.
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25.09.2021 12:50 Ответить
"Я бы не стала его давать" .Пока не у власти
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25.09.2021 13:07 Ответить
На Меркельшу у ***** вагон компромату. Шо тут не ясно?
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25.09.2021 13:16 Ответить
ХДС на вторых ролях.СДПГ по опросам лидирует.И она будет формировать власть.Но окончательно по СП2 решение примет США.Конгресс настроен крайне агрессивно.
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25.09.2021 12:58 Ответить
германцы - ваше мнение?
мы облажались - "не плачте мамо", шо уже тут...
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25.09.2021 13:07 Ответить
Немцы плохо живут? Им есть дело до проблем Украины? Или им важно процветание своей страны? И если Меркель или кто другой, делает хорошо для них , то им насрать какова будет наша дальнейшая судьба. Только бизнесс, а громкое слово дружба, для нищих стран.
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25.09.2021 13:52 Ответить
завтра в Германии прийдут зелёные и СП-2 придёт гаплык,
можно будет устраивать подводные экскурсии для желающий посмотреть на большую трубу
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25.09.2021 13:18 Ответить
цурук
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25.09.2021 13:19 Ответить
*...я бы не стала давать...*. Ухты какая Анналена! Я давала, я давала---сидя на скамеечке, а теперь моё давало стало уже семечки*. Из избранного давнего. Читается от женского лица.
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25.09.2021 17:55 Ответить
Не вірю.
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25.09.2021 21:06 Ответить
Меньше воруйте денег хватит на все в украйне есть свой газ есть свой светесть все но вы продайте за границу и деньги идут у ваш карман зачем вы обманываете людей думаете люди дурные тупые а вы очень умные
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25.09.2021 22:35 Ответить
 
 