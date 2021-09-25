"Я бы не стала его давать", - кандидат в канцлеры Германии Бербок о разрешении на транзит газа по "Северному потоку-2"
Кандидат в канцлеры Германии от "зеленых" Анналена Бербок заявила, что не позволит поставку газа из России по достроенному газопроводу "Северный поток-2".
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, об этом она рассказала новостному порталу The Pioneer.
"Я бы не стала его давать", – сказала политик, говоря о разрешении по запуску трубопровода.
Бербок заметила, что такой запуск будет фатальным. Поскольку Россия использует сырье в качестве средства давления на Европу и особенно на Восточную Европу. В то же время обещаниям России, что транспортировка газа через Украину после запуска "ПП-2" продолжится, верить нельзя.
Бербок призвала федеральное правительство к более жесткому подходу к России.
"Россия очень неохотно поставляет газ в Европу. Режим Путина хочет усилить политическое давление, чтобы быстрее получить разрешение на запуск "потока" и, таким образом, ввести трубу в эксплуатацию", – пояснила кандидат от "зеленых".
Более того, Бербок считает, что Германия сейчас находится под давлением шантажа, о котором страну предупреждали.
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