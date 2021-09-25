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Новости Агрессия России против Украины
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Наемники РФ из минометов и артиллерии обстреляли позиции ВСУ возле Верхнеторецкого

Наемники РФ из минометов и артиллерии обстреляли позиции ВСУ возле Верхнеторецкого

Российско-оккупационные войска на Донбассе с начала суток, 25 сентября, уже один раз нарушили режим прекращения огня. Наемники РФ открыли огонь в направлении населенного пункта Верхнеторецкое.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу операции Объединенных сил.

Украинские позиции утром попали под обстрел из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 миллиметров и артиллерии калибра 122 миллиметров.

"Военнослужащие Объединенных сил открывали ответный огонь, применяя разрешенное минскими договоренностями вооружение, чем заставили противника прекратить огневую активность", - отметили в штабе.

Украинские военнослужащие в результате вражеского обстрела не пострадали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки зафиксировано 14 российских обстрелов, оккупанты прицельно обстреляли позиции ВСУ под Светлодарском

Автор: 

Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Говнокомандуючому зараз не до цього. Воно намагається забити статтю Бутусова і ддосить ЦН.
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25.09.2021 13:19 Ответить
Президент Владимир Зеленский после нападения на своего первого помощника Сергея Шефира усилил свою охрану - увеличен кортеж с сигнальными маячками движется на большой скорости. Между тем полиция с 25 сентября переходит на усиленный режим работы.

Источник: "Украинская правда", источники УП в правоохранительных органах

Детали: Корреспондент УП заметил обновленный кортеж президента Зеленского. Теперь он ездит с сиренами и мигалками, на большой скорости, а также увеличилось количество машин.

Кортеж видели на Обуховской трассе, он двигался в сторону государственных дач около 21 часа

Между тем УП получила документ, согласно которому глава Нацполиции Игорь Клименко предписывает с 25 сентября по 8 октября перевести личный состав криминальной полиции и следственных подразделений на усиленный режим работы "в связи с обострением криминогенной обстановки на территории государства, связанной с совершением тяжких уголовных преступлений, в том числе с применением огнестрельного оружия, и которые вызвали в обществе большой резонанс, с целью проведения профилактических мероприятий для ее стабилизации ".
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25.09.2021 13:23 Ответить
Воно обісралось. Відчуває що попередження було не просто так. Буратінка вліз в ігри для дорослих.
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25.09.2021 13:28 Ответить
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25.09.2021 13:29 Ответить
ай перестаньте - спасаем ефретора шифера!
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25.09.2021 13:36 Ответить
 
 