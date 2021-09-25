Наемники РФ из минометов и артиллерии обстреляли позиции ВСУ возле Верхнеторецкого
Российско-оккупационные войска на Донбассе с начала суток, 25 сентября, уже один раз нарушили режим прекращения огня. Наемники РФ открыли огонь в направлении населенного пункта Верхнеторецкое.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу операции Объединенных сил.
Украинские позиции утром попали под обстрел из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 миллиметров и артиллерии калибра 122 миллиметров.
"Военнослужащие Объединенных сил открывали ответный огонь, применяя разрешенное минскими договоренностями вооружение, чем заставили противника прекратить огневую активность", - отметили в штабе.
Украинские военнослужащие в результате вражеского обстрела не пострадали.
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Источник: "Украинская правда", источники УП в правоохранительных органах
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