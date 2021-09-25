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Новости Агрессия России против Украины
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ВСК по делу "вагнеровцев" вызывает Бутусова на заслушивание из-за его поста: "Будем разбираться. Пришло время ответственности"

ВСК по делу

ВСК по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины вызывает на заслушивание главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.

Об этом, как информирует Цензор.НЕТ, на странице в Facebook написала народный депутат "Слуги народа", глава ВСК Марьяна Безуглая.

Отметим, ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов написал, что по данным источника издания, на заседении ВСК по делу "вагнеровцев" бывший начальник ГУР МО Василий Бурба официально под протокол опроверг "все лживые заявления, которыми офис Зеленского пытался более года скрыть факт предательства и помещать наследованию провала спецоперации".

Далее приводим ответ Безуглой полностью:

""Генерал" Бутусов написал свою версию, что вчера говорил на заседании ВСК В.Бурба. Информация не соответствует действительности. Источник указывается, как "по данным источников Цензор.НЕТ".

Какие источники?

Присутствовали члены ВСК и В.Бурба. Это единственные источники информации о том, что было вчера. Заседание "грифованное". Подпадает под Закон о гостайне. Это уголовная ответственность.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Bellingcat в течение двух недель обнародует текст расследования о "вагнеровцах"

Не думаю, что Василий Васильевич будет давать фейковый вариант государственной тайны.

Ренат Кузьмин? Трудно представить дружбу ОПЗЖ с Бутусовым, но почему бы и нет. Если рассматривать как большую картину попыток ослабления Украины как государственного образования, то вполне логично даже такое обьединение.

Единственная "сенсация" о "содержании" разговоров вчера вышла на телеграмм-канале Страна.UA (основной сайт пророссийского издания заблокирован решением СНБО с 20 августа 2021).

Или же просто Бутусов взял и написал свою предыдущую версию, чтобы как-то, ну хоть как-то "прилепиться" к работе ВСК?

Кто он, свидетель, инструмент или сознательный агент российской спецоперации по дезинформации в Украине?

Будем разбираться.

Вызываю Юрий Бутусов на заслушивание. Время и место будет сообщено.
Пришло время ответственности за сказанное, сделанное и сломанное".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Проект "Без цензуры": Ермак предатель. Доказано? Что рассказал экс-руководитель разведки Бурба. ВИДЕО

ВСК по делу вагнеровцев вызывает Бутусова на заслушивание из-за его поста: Будем разбираться. Пришло время ответственности 01

Автор: 

Бутусов Юрий (4351) ЧВК Вагнер (1332) Бурба Василий (81) Безуглая Марьяна (291)


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Топ комментарии
+84
как только была размещена новость про то о чем вчера говорил Бурба - сайт лег по ддос атакой
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25.09.2021 17:58
+70
Врут зелебобики.
Сначала год тянули с создание комиссии
Потом мутили с заседаниями.
Потом не приглашали главных свидетелей
Потом прервали когда запахло жаренным
Потом увезли куда-то свидетели и сняли показания тихаря.
Если бы нечего было бы скрывать. то все бы было публично.
Твари
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25.09.2021 17:55
+65
Еще не пришло, но обязательно придет, Безумная дура! Не сомневайся!
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25.09.2021 17:54
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Страница 3 из 3
«Міжнародна програма лідерства Державного Департамента США .»
На эти все программы проталкивают кацапские консервы . Посмотрите на всех депутатов и чиновников, которые хвастаются подобным обучением . Вот Ясько к примеру - сразу глава украинской делегации в ПАСЕ И СРАЗУ СДАЛА ИНТЕРЕСЫ УКРАИНЫ .
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26.09.2021 23:44 Ответить
Боятся правды, иначе зачем такая секретность
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26.09.2021 02:36 Ответить
Бутусов, СМИ, Цензор ну и т.д. не входят в компетенцию рассмотрения парламентской ВСК.

А вот как сама Безуглая получила допуск к государственной тайне - интересно было бы узнать
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26.09.2021 05:17 Ответить
Дура, что ты несешь?
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26.09.2021 07:36 Ответить
Пришло время ответственности за сказанное, сделанное и сломанное" Источник:
моя ж ты ляля , что же он вам такого поломал- сценарий по отмыванию виновных в гос.измене, написанный на Банковой. Какой слог, какой пафос, с ее IQ не иначе как подоляк настрочил , а барышня старательно переписала
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26.09.2021 07:42 Ответить
Стесняюсь спросить, в последнем слове Вашего поста, на какой слог ставить ударение???
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26.09.2021 09:14 Ответить
ставьте на 3й слева - не ошибетесь...
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26.09.2021 10:31 Ответить
Сайт и сегодня блокируют но пробиться можно. Сегодня окончательно стало ясно что незалежной Украины может не стать. У нас появился свой микросралин.
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26.09.2021 08:16 Ответить
так уже, неужели не понятен посыл власти Бутусову ?

Вызовы к следователям, теперь вот на ТКГ. Глядишь так Бутусова и олигархом назовут на РНБО ))))

Справедливости ради, надо отметить что сам Бутусов перед выборами 2019 был не против президента Зеленского. Так что "За что боролся, на то и напоролся".....
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26.09.2021 09:24 Ответить
Берутся сразу за большое - Цензор. Это ж как допекло, что Бутусов имеет своё мнение. Низко, очень низко.
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26.09.2021 09:22 Ответить
По-моему эта "безмозгла" совсем мозг потеряла. Хочется увидеть как Бутусов порвет эту лживую. Безмозглую шавку. Вообще охренела . Значит ОПЗЖопцу Кузмину допуск к гостайне есть иего предательства она не предвидит. А нормальных украинцев, как Бурба пугает ответственостью "за разглашение".Вот же гнида зеленая!!!
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26.09.2021 10:15 Ответить
БРЕХЛИВЫЕ твари! Оказывается не все в ВСК свои на 100%??? 73% идиотов, вы думали, кого выбирали??
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26.09.2021 10:16 Ответить
DDoS закончилась, или дерьмак еще себя проявит? Сайт вчера "лег" сразу после появления новостей о допросе Бурбы.
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26.09.2021 10:18 Ответить
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26.09.2021 11:11 Ответить
Батя, я стараюсь )
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26.09.2021 12:22 Ответить
Про свою відповідальність треба не забувати вам!!!!
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26.09.2021 11:53 Ответить
ты свой сначала из жопы высунь
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26.09.2021 12:47 Ответить
Вы от кого, от Миши Подоляка? Как-то уж очень жалко выглядят ваши аргументы. Каких-то более убедительных темников там никто написать вам не в состоянии, что ли?
А то интересно получается.
Разведчиков предал Ермак или сам зевова, что уже совершенно ясно, а вредителем вы почему-то считаете того, кто этих предателей разоблачает.
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26.09.2021 12:57 Ответить
Молодец зебанько. Подойди в ОПу, получишь за свой высер фанфурик боярки и 200 гр. ливерки на закусь. А особая награда тебя жрет у Дерьмака, он тебе лично разрешит соснуть писю у бубочки вне очереди. ЗЕленую.
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26.09.2021 13:18 Ответить
О! Таваріщь Іва прийшов. Як там зараз погода у Вологді?
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26.09.2021 13:56 Ответить
Юра, пошли в тухес эту идиотку, ты ей не подчиняешься. Если накосячишь, с тебя спросим мы, твои читатели, а не это стадо ЗЕбанутых идиотов.
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26.09.2021 13:14 Ответить
Чого це Ви розфамільярничались ? Вас теж викликають ?
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26.09.2021 14:36 Ответить
Стань в строй, ефрейтор, когда тебя спросят, тогда и проблеешь.
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26.09.2021 16:07 Ответить
За Вас переживаю, гер генерал ... Як би у бан на три дні Вас не відправили.
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26.09.2021 17:20 Ответить
ЧЬЯ СОСКА !?)
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26.09.2021 13:18 Ответить
...В свою очередь украинские власти заявили, что никакой спецоперации против ЧВК Вагнера спецслужбы не проводили.
«Бред. Я об этом читал. Печально, что некоторые средства массовой информации перепечатали Комсомольскую правду (кажется, русскую), сделали из этого сенсацию в Украине. Я не знаю ни о каком "сливе" какой-то там операции», - заявил тогда президент Владимир Зеленский, комментируя обвинения в том, что спецоперацию сорвали сотрудники его Офиса.

"...Никакого совещания в Офисе президента накануне финального этапа "операции спецслужб" по задержанию воевавших против Украины наемников ЧВК Вагнера не было - это фейк врагов. На такой версии настаивает глава ОП Андрей Ермак."

"«Служба безопасности не комментирует слухи, не поддерживает медийно-информационные операции врага и не участвует в публичном обсуждении различных фантастических сценариев. Тем более, когда такой информационный «вброс» нацелен на нанесения вреда Украине», - говорится на странице СБУ в Фейсбуке.
Информацию о «вагнеровской спецоперации», о которой писала украинская пресса, цитируя собственные источники, в СБУ называют «обычным фейком».
«А его первоисточником, подчеркиваем, больше недели назад было именно российское издание. Мы понимаем, что инициаторы таких информационных «вбросов» действуют по логике "несколько раз пересказанная ложь может кому-то показаться правдой"», - отмечают в СБУ.
На интернет-сайте Службы внешней разведки Украины отмечается, что специальная информационная операция о так называемой «группе Вагнера в Беларуси» имеет российское происхождение для - «дестабилизации ситуации в Беларуси накануне и во время президентских выборов, дискредитации руководства государства Украина с целью снижения рейтинга власти накануне местных выборов».
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак считает информацию о якобы подготовке украинскими спецслужбами операции по задержанию боевиков ЧВК Вагнера, которая была сорвана из-за вероятной утечки информации после совещания у главы государства, спланированной дезинформационной кампанией.
Об этом он заявил 19 августа в комментарии изданию «Лівий берег».
«Однако очевидно, что версия об участии украинских спецслужб в появлении российских боевиков-наемников в Беларуси накануне выборов появилась не в Украине, а в российских СМИ, а именно - в российской «Комсомольской правде» 6 августа. Это выглядит как хорошо продуманная и спланированная дезинформационная кампания. И очень удивляет, что некоторые украинские граждане публично распространяют именно эту версию событий», - сказал Андрей Ермак. "
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26.09.2021 13:35 Ответить
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26.09.2021 13:38 Ответить
После импичмента будет закон о временном введении в действие гильотины.
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26.09.2021 20:24 Ответить
В 21-му століття таємниць не буває.
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26.09.2021 13:57 Ответить
Безуглая телка конченная, совсем не понимает дура что сидеть и ей придется за фальсификации ЗЕпрезика
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26.09.2021 15:25 Ответить
Овальная, ты кто ? Следак, прокурор, судья, мент? Шо значит вызывает? Твой комитет разве наделён полномочиями вызывать и допрашивать любого украинского гражданина? Не слишком ли высоко вознеслась Ты не ошиблась в формулировках? Бутусова ты можешь только попросить и пригласить, поскольку ты для него никто и ничто. Я бы на его месте твои вызовы проигнорировал пока бы ты не извинилась и вежливо не попросила….
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26.09.2021 18:00 Ответить
Іди в пердак, курва зеленодупа!
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26.09.2021 18:25 Ответить
https://zahid.espreso.tv/golova-tsk-bezugla-ne-mae-prava-dopituvati-zhurnalistiv-mikola-knyazhitskiy "Голова ТСК Безугла не має права допитувати журналістів" - нагадує про відповідні норми законодавства парламентар від фракції "Європейська Солідарність" та журналіст Микола Княжицький https://www.youtube.com/watch?v=av_xyOZHpNY у своїй програмі "Вечір з Миколою Княжицьким" на Еспресо.TV * "Бутусов не розкриває державної таємниці, бо не може бути державною таємницею інформація про те, хто є зрадником України" - уточняє журналіст-депутат.
Він наголосив, що Юрій Бутусов тільки за наявності власної доброї волі, може прийти на комісію та розповісти про те, що знає. А знає він багато. З його точки зору, інформацію про "вагнерівців" передав хтось, хто був на нараді у президента. І про це стало відомо під час засідання слідчої комісії. "Звідки в журналіста ця інформація? Він користується власними джерелами і має на це право", - заявив Княжицький. Водночас він наголосив, що інформація про діяльність осіб, які шкодять інтересам України, - це не державна таємниця. Люди повинні про неї знати, а Безугла мала б сама вийти до людей і чесно розповісти про те, що відбувалося на тимчасовій слідчій комісії.
На думку Княжицького, влада думає, що завдяки цій комісії, їм вдасться заговорити справу "вагнерівців" та уникнути відповідальності. Яка це буде відповідальність, вирішуватиме колись закон, бо ми дійсно не знаємо, чи здача національних інтересів була випадковою, а чи пов'язана з тим, що хтось хотів загравати з Росією і відмовився проводити антиросійську операцію, в той час, коли сподівався домовитися з Путіном.
"Про це ми дізнаємося із часом, думаю, що після зміни влади", - наголосив Княжицький.
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26.09.2021 18:50 Ответить
Романе, ви також готуйте на викладайте на своєму сайті інфи з власних авторських передач; якщо в тему - то поширить чи не кожен, не тільки я.
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26.09.2021 19:08 Ответить
Дзержинский вернулся. В юбке
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26.09.2021 18:50 Ответить
Ннну.... вставлю и свои "пять копеек" по теме сабжа.
Во-первых,-
"Единственная "сенсация" о "содержании" разговоров вчера вышла на телеграмм-канале Страна.UA (основной сайт пророссийского издания заблокирован решением СНБО с 20 августа 2021)."

Ахаха. Сайт так "заблокирован",что его читают все,кому не лень.
Вопрос- а что ж так заблокировали,что читать можно,ась ?
Вопрос ? ))) Вопрос. )))
Во-вторых.

Кто он, свидетель, инструмент или сознательный агент российской спецоперации по дезинформации в Украине?

Будем разбираться.

Вызываю Юрий Бутусов на заслушивание. Время и место будет сообщено.
Пришло время ответственности за сказанное, сделанное и сломанное".

Нну,я не знаю,кто там, кому и что сломал, но сайт ,который занимает первые места в рейтинге интернет-ресурсов Украины,и который посещают одномоментно 25 тысч читателей Украины, его главреда записывать в агенты российской спецоперации, мягко говоря , вкрай неразумно. Это ,-мягко говоря...
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26.09.2021 19:34 Ответить
Go away russian pig.
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27.09.2021 00:18 Ответить
************* зеублюдочные вы ,не на московии , возомнили из себя путлера и сралина ! Усохните , мрази !
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26.09.2021 21:40 Ответить
Я тоже не могу понять...
Не пускают - плохо.
Зовут - плохо.
Вызывают - снова плохо.
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26.09.2021 22:36 Ответить
Мда, а мой комент уже удален. И что же в нем такого было, ответьте "уважаемая" редакция /реплика к редакции, а не к Максим Максимычу/
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26.09.2021 22:47 Ответить
Я тоже не понял...
Всё было написано с уважением и с расчётом на объективную оценку...
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26.09.2021 22:51 Ответить
Два ідівленніх кацапа.
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27.09.2021 00:20 Ответить
Юрий Евгеньевич обязан пойти и во всём разобраться!
Не убьют же его там.
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26.09.2021 22:37 Ответить
Первое, что должен сделать гражданин Украины - это послать нах зебилов и их рекомендации. В том числе и мудилу, который косит под полковника Исаева из небеизвестеноно фильма. Второе, вся эта мишпуха сделана с той же целью - затянуть и утопить вопрос предательства.
Дать показания Бутусову, конечно, надо. Даже этим ублюдкам. Но с учетом, что они попытаются все переврать. Поэтому - под запись и с обнародованной копией вопросов-ответов. Слуги урода и так крутятся как говно в ополонке, надо зажимать изх и дальше.
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27.09.2021 00:44 Ответить
Какой допрос?
Что он может рассказать про эту секретную операцию?
Его вызвали для участия в ВСК.
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27.09.2021 07:49 Ответить
Викликаю Юрія Бутусова на заслуховування. Час і місце буде повідомлено.
Прийшов час відповідальності за сказане, зроблене і зламане". Джерело:
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27.09.2021 16:09 Ответить
И что?
"Заслуховувати" будут Бурбу.
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27.09.2021 19:09 Ответить
Бутусова ...
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29.09.2021 10:27 Ответить
Чи ця курка розуміє зо таке «носій інформації», «джерело інформації», «свобода преси» і.т.д і.т.п. Журналіст має повне право не розкривати джерела інформації-це захищено законом, а якщо влада буде бикувати про «пора відповідати»-ризикує нарватися на санкції за утиски свободи ЗМІ.
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27.09.2021 00:16 Ответить
Про "свободу прессы" очень смешно.
Ты же за закрытие каналов.
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27.09.2021 07:50 Ответить
... які ведуть антиукраїнську пропаганду і підтримують дії країни-загарбника (РФ) ...
Якось так ...
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27.09.2021 16:10 Ответить
Доказательства и решения суда в студию.
Якось так...
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27.09.2021 19:10 Ответить
Хм ... Рішення суду нема. Є рішення РНБО. Гібридна війна, гібридні методи, сер ...
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29.09.2021 10:26 Ответить
Эту зебилку с такой страшной мордой давно с Кичеево выпустили?
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27.09.2021 03:22 Ответить
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