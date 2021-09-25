ВСК по делу "вагнеровцев" вызывает Бутусова на заслушивание из-за его поста: "Будем разбираться. Пришло время ответственности"
ВСК по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины вызывает на заслушивание главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.
Об этом, как информирует Цензор.НЕТ, на странице в Facebook написала народный депутат "Слуги народа", глава ВСК Марьяна Безуглая.
Отметим, ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов написал, что по данным источника издания, на заседении ВСК по делу "вагнеровцев" бывший начальник ГУР МО Василий Бурба официально под протокол опроверг "все лживые заявления, которыми офис Зеленского пытался более года скрыть факт предательства и помещать наследованию провала спецоперации".
Далее приводим ответ Безуглой полностью:
""Генерал" Бутусов написал свою версию, что вчера говорил на заседании ВСК В.Бурба. Информация не соответствует действительности. Источник указывается, как "по данным источников Цензор.НЕТ".
Какие источники?
Присутствовали члены ВСК и В.Бурба. Это единственные источники информации о том, что было вчера. Заседание "грифованное". Подпадает под Закон о гостайне. Это уголовная ответственность.
Не думаю, что Василий Васильевич будет давать фейковый вариант государственной тайны.
Ренат Кузьмин? Трудно представить дружбу ОПЗЖ с Бутусовым, но почему бы и нет. Если рассматривать как большую картину попыток ослабления Украины как государственного образования, то вполне логично даже такое обьединение.
Единственная "сенсация" о "содержании" разговоров вчера вышла на телеграмм-канале Страна.UA (основной сайт пророссийского издания заблокирован решением СНБО с 20 августа 2021).
Или же просто Бутусов взял и написал свою предыдущую версию, чтобы как-то, ну хоть как-то "прилепиться" к работе ВСК?
Кто он, свидетель, инструмент или сознательный агент российской спецоперации по дезинформации в Украине?
Будем разбираться.
Вызываю Юрий Бутусов на заслушивание. Время и место будет сообщено.
Пришло время ответственности за сказанное, сделанное и сломанное".
Пожалуйста, подождите...
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На эти все программы проталкивают кацапские консервы . Посмотрите на всех депутатов и чиновников, которые хвастаются подобным обучением . Вот Ясько к примеру - сразу глава украинской делегации в ПАСЕ И СРАЗУ СДАЛА ИНТЕРЕСЫ УКРАИНЫ .
А вот как сама Безуглая получила допуск к государственной тайне - интересно было бы узнать
моя ж ты ляля , что же он вам такого поломал- сценарий по отмыванию виновных в гос.измене, написанный на Банковой. Какой слог, какой пафос, с ее IQ не иначе как подоляк настрочил , а барышня старательно переписала
Вызовы к следователям, теперь вот на ТКГ. Глядишь так Бутусова и олигархом назовут на РНБО ))))
Справедливости ради, надо отметить что сам Бутусов перед выборами 2019 был не против президента Зеленского. Так что "За что боролся, на то и напоролся".....
А то интересно получается.
Разведчиков предал Ермак или сам зевова, что уже совершенно ясно, а вредителем вы почему-то считаете того, кто этих предателей разоблачает.
«Бред. Я об этом читал. Печально, что некоторые средства массовой информации перепечатали Комсомольскую правду (кажется, русскую), сделали из этого сенсацию в Украине. Я не знаю ни о каком "сливе" какой-то там операции», - заявил тогда президент Владимир Зеленский, комментируя обвинения в том, что спецоперацию сорвали сотрудники его Офиса.
"...Никакого совещания в Офисе президента накануне финального этапа "операции спецслужб" по задержанию воевавших против Украины наемников ЧВК Вагнера не было - это фейк врагов. На такой версии настаивает глава ОП Андрей Ермак."
"«Служба безопасности не комментирует слухи, не поддерживает медийно-информационные операции врага и не участвует в публичном обсуждении различных фантастических сценариев. Тем более, когда такой информационный «вброс» нацелен на нанесения вреда Украине», - говорится на странице СБУ в Фейсбуке.
Информацию о «вагнеровской спецоперации», о которой писала украинская пресса, цитируя собственные источники, в СБУ называют «обычным фейком».
«А его первоисточником, подчеркиваем, больше недели назад было именно российское издание. Мы понимаем, что инициаторы таких информационных «вбросов» действуют по логике "несколько раз пересказанная ложь может кому-то показаться правдой"», - отмечают в СБУ.
На интернет-сайте Службы внешней разведки Украины отмечается, что специальная информационная операция о так называемой «группе Вагнера в Беларуси» имеет российское происхождение для - «дестабилизации ситуации в Беларуси накануне и во время президентских выборов, дискредитации руководства государства Украина с целью снижения рейтинга власти накануне местных выборов».
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак считает информацию о якобы подготовке украинскими спецслужбами операции по задержанию боевиков ЧВК Вагнера, которая была сорвана из-за вероятной утечки информации после совещания у главы государства, спланированной дезинформационной кампанией.
Об этом он заявил 19 августа в комментарии изданию «Лівий берег».
«Однако очевидно, что версия об участии украинских спецслужб в появлении российских боевиков-наемников в Беларуси накануне выборов появилась не в Украине, а в российских СМИ, а именно - в российской «Комсомольской правде» 6 августа. Это выглядит как хорошо продуманная и спланированная дезинформационная кампания. И очень удивляет, что некоторые украинские граждане публично распространяют именно эту версию событий», - сказал Андрей Ермак. "
Він наголосив, що Юрій Бутусов тільки за наявності власної доброї волі, може прийти на комісію та розповісти про те, що знає. А знає він багато. З його точки зору, інформацію про "вагнерівців" передав хтось, хто був на нараді у президента. І про це стало відомо під час засідання слідчої комісії. "Звідки в журналіста ця інформація? Він користується власними джерелами і має на це право", - заявив Княжицький. Водночас він наголосив, що інформація про діяльність осіб, які шкодять інтересам України, - це не державна таємниця. Люди повинні про неї знати, а Безугла мала б сама вийти до людей і чесно розповісти про те, що відбувалося на тимчасовій слідчій комісії.
На думку Княжицького, влада думає, що завдяки цій комісії, їм вдасться заговорити справу "вагнерівців" та уникнути відповідальності. Яка це буде відповідальність, вирішуватиме колись закон, бо ми дійсно не знаємо, чи здача національних інтересів була випадковою, а чи пов'язана з тим, що хтось хотів загравати з Росією і відмовився проводити антиросійську операцію, в той час, коли сподівався домовитися з Путіном.
"Про це ми дізнаємося із часом, думаю, що після зміни влади", - наголосив Княжицький.
Во-первых,-
"Единственная "сенсация" о "содержании" разговоров вчера вышла на телеграмм-канале Страна.UA (основной сайт пророссийского издания заблокирован решением СНБО с 20 августа 2021)."
Ахаха. Сайт так "заблокирован",что его читают все,кому не лень.
Вопрос- а что ж так заблокировали,что читать можно,ась ?
Вопрос ? ))) Вопрос. )))
Во-вторых.
Кто он, свидетель, инструмент или сознательный агент российской спецоперации по дезинформации в Украине?
Будем разбираться.
Вызываю Юрий Бутусов на заслушивание. Время и место будет сообщено.
Пришло время ответственности за сказанное, сделанное и сломанное".
Нну,я не знаю,кто там, кому и что сломал, но сайт ,который занимает первые места в рейтинге интернет-ресурсов Украины,и который посещают одномоментно 25 тысч читателей Украины, его главреда записывать в агенты российской спецоперации, мягко говоря , вкрай неразумно. Это ,-мягко говоря...
Не пускают - плохо.
Зовут - плохо.
Вызывают - снова плохо.
Всё было написано с уважением и с расчётом на объективную оценку...
Не убьют же его там.
Дать показания Бутусову, конечно, надо. Даже этим ублюдкам. Но с учетом, что они попытаются все переврать. Поэтому - под запись и с обнародованной копией вопросов-ответов. Слуги урода и так крутятся как говно в ополонке, надо зажимать изх и дальше.
Что он может рассказать про эту секретную операцию?
Его вызвали для участия в ВСК.
Прийшов час відповідальності за сказане, зроблене і зламане". Джерело:
"Заслуховувати" будут Бурбу.
Ты же за закрытие каналов.
Якось так ...
Якось так...