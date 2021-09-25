РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9956 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Покушение на Шефира
5 781 33

В связи с нападением на Шефира полиция проверяет оружие у ветеранов в Кропивницком, - Линько

В связи с нападением на Шефира полиция проверяет оружие у ветеранов в Кропивницком, - Линько

Экс-депутатр ВР и ветеран АТО, а ныне действующий заместитель главы Кировоградского облсоветаГА Дмитрий Линько обнародовал информацию, что в связи с покушением на Шефира полиция проверяет оружие у ветеранов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Линько отметил: "Прихожу домой. Через 5 минут звонок в дверь - открывайте полиция! Не, ну если бы по мою душу, то видимо не полиция, а ГБР как минимум пришло бы - думаю я.

"Мы проверить ваше оружие и патроны, в связи с нападением на помощника президента".

Показал, проверили. Спрашиваю это так у всех. Так, говорят вот списки на 77 листках. Это только по Кропивницкому.

Заглянул - напротив участников АТО особая отметка. "Ненадежний таварищ" - как сказали бы в кгб.  Ну с таким подходом будут искать долго".

Напомним, 22 сентября в 10 утра вблизи с. Лесники под Киевом был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, ранен водитель. В автомобиль было выпущено более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.

По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.

оружие (10203) Линько Дмитрий (9) Шефир Сергей (120)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+34
Такое впечатление, что весь этот цирк от Зеленского был специально для этого и создан.
показать весь комментарий
25.09.2021 17:58
+24
Повний капець...
показать весь комментарий
25.09.2021 17:57
+16
в огороде бузина а в Киеве дядько ))))
а чего ж с ветеранов начали? )))
ой хунта, держись ! шмаркля за свой чифирь мстю заваривает...
показать весь комментарий
25.09.2021 18:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Повний капець...
показать весь комментарий
25.09.2021 17:57 Ответить
Очовидно Шефіру, чи шоферу?
показать весь комментарий
25.09.2021 18:21 Ответить
Такое впечатление, что весь этот цирк от Зеленского был специально для этого и создан.
показать весь комментарий
25.09.2021 17:58 Ответить
І для збільшення кортежу. Нарід платить.
показать весь комментарий
25.09.2021 20:27 Ответить
в огороде бузина а в Киеве дядько ))))
а чего ж с ветеранов начали? )))
ой хунта, держись ! шмаркля за свой чифирь мстю заваривает...
показать весь комментарий
25.09.2021 18:01 Ответить
Ну не с олигархов же начинать…
показать весь комментарий
25.09.2021 20:25 Ответить
действительно ))))
показать весь комментарий
25.09.2021 20:42 Ответить
А почему бы зебилам не проверить оружие у ветеранов из Закарпатской области или Черновецкой?
показать весь комментарий
25.09.2021 18:03 Ответить
Зеледент не дееспособен, он даже свои видосики с трудом для логики записывает. Страной руководит кремлевский ставленник Дерьмак. Ну и зелешобла трускавецкая.
показать весь комментарий
25.09.2021 18:17 Ответить
Через п'ять років волі Україною знову керує ставленик кооперативу ;Озєро;.
показать весь комментарий
25.09.2021 18:20 Ответить
Нафіга ветеранам ваш шифєр???
Шукайте поближче до банкової...
показать весь комментарий
25.09.2021 18:21 Ответить
Може в зону бойових дій поїхали "сищики".
показать весь комментарий
25.09.2021 18:30 Ответить
дебилы
т.е уточняю-Зедебилы
показать весь комментарий
25.09.2021 18:32 Ответить
тест
показать весь комментарий
25.09.2021 18:53 Ответить
Хто б сумнівався...а я вже писала, що під опис нападника з неіснуючого злочину будуть підбирати якогось атовця.
показать весь комментарий
25.09.2021 19:21 Ответить
А не надежный товарищ Порошенко каким номером в этом списке?
показать весь комментарий
25.09.2021 19:29 Ответить
зеЛю и ермАка за шкирки будет в тюрягу тянуть!дело времени
этих подонков!
показать весь комментарий
25.09.2021 20:10 Ответить
Экс-депутатр ВР и ветеран АТО, а ныне действующий заместитель главы Кировоградского облсоветаГА Дмитрий Линько обнародовал информацию, что в связи с покушением на Шефира полиция проверяет оружие у ветеранов. Источник:
Із за якойсь ГНІДИ будуть страдати патріоти України. Це норма прокремлівської Зе влади
показать весь комментарий
25.09.2021 20:12 Ответить
Напомнить сколько в ЗСУ проголосовало за зелю?
показать весь комментарий
25.09.2021 22:16 Ответить
А ну нагадай, і надалі не путай Нацгвардію і ментів з ЗСУ.
показать весь комментарий
25.09.2021 22:22 Ответить
а у депутатов не проверяют??? Их оружием можна вооружить дивизию
показать весь комментарий
25.09.2021 20:26 Ответить
А зріст не вимірювали?
показать весь комментарий
25.09.2021 20:48 Ответить
Ну от навіщо так палитись? Все одно вас вб"ють мусора при чергововому перероспоілі сфер впливу.
показать весь комментарий
25.09.2021 20:52 Ответить
https://www.facebook.com/pumamgo?__cft__[0]=AZW6nsACLzEKwytGzD296Y1hO6sufsataeiw-fhW7pz0-wxPsZuWJnEjsISsViCsE920RyWIlzuGLDvC2x1x7okT8u-gIoVHmN3-L2Yvov8ZpV0aj35myq5YaWfVPX4c6d8&__tn__=-UC%2CP-R Назар Приходько



Ну, давайте по Шефіру, якщо шум досі не стихає...

Знаєте, хто був за кермом в момент «замаху»? Олександр Іванько - знаєте.
Втім ХТО він?

По-перше - він довірена особа... АНІ ЛОРАК, з якою у Шефіра прекрасні відносини.

А по-друге - він професійний КАСКАДЕР і навіть знімався у кіно.

Себто ще раз: в момент «замаху», ледь не вперше в житті, за кермом був не Шефір, а водій, який а) професійний каскадер і б) взагалі не водій Шефіра, а довірена особа та охоронець Лорак.

Ну хіба бувають такі співпадіння...?



показать весь комментарий
25.09.2021 21:18 Ответить
Половина ЗСУ проголосовала за зелю. Теперь пожинают плоды. Грусно конечно, но повлиять на это уже никак.
показать весь комментарий
25.09.2021 22:15 Ответить
зе-уроды
показать весь комментарий
25.09.2021 22:44 Ответить
Да дебилов хватает.....
показать весь комментарий
25.09.2021 22:52 Ответить
Кто бы сомневался!
В первый же день сказали, что виноват будет очередной Рифмастер...
показать весь комментарий
26.09.2021 00:55 Ответить
Государственный деятель? Хреновый сценарист для такого государства.
показать весь комментарий
26.09.2021 09:16 Ответить
квартал 95
показать весь комментарий
26.09.2021 09:29 Ответить
серьезно? это ж насколько нужно быть деградантом, чтобы предположить, что в Украине, где даже ленивый при желании купит калаш и пару гранат буквально не выходя из дома, будут "делать заказуху" из зарегистрированного оружия?
показать весь комментарий
26.09.2021 11:48 Ответить
Так стріляли в Кропивницькому чи Києві? Чи вони вже взагалі народ за таких самих як вони держать? Ідіоти!
показать весь комментарий
26.09.2021 14:11 Ответить
 
 