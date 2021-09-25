В связи с нападением на Шефира полиция проверяет оружие у ветеранов в Кропивницком, - Линько

Экс-депутатр ВР и ветеран АТО, а ныне действующий заместитель главы Кировоградского облсоветаГА Дмитрий Линько обнародовал информацию, что в связи с покушением на Шефира полиция проверяет оружие у ветеранов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Линько отметил: "Прихожу домой. Через 5 минут звонок в дверь - открывайте полиция! Не, ну если бы по мою душу, то видимо не полиция, а ГБР как минимум пришло бы - думаю я.

"Мы проверить ваше оружие и патроны, в связи с нападением на помощника президента".

Показал, проверили. Спрашиваю это так у всех. Так, говорят вот списки на 77 листках. Это только по Кропивницкому.

Заглянул - напротив участников АТО особая отметка. "Ненадежний таварищ" - как сказали бы в кгб. Ну с таким подходом будут искать долго".

Напомним, 22 сентября в 10 утра вблизи с. Лесники под Киевом был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, ранен водитель. В автомобиль было выпущено более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.

По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.