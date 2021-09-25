В связи с нападением на Шефира полиция проверяет оружие у ветеранов в Кропивницком, - Линько
Экс-депутатр ВР и ветеран АТО, а ныне действующий заместитель главы Кировоградского облсоветаГА Дмитрий Линько обнародовал информацию, что в связи с покушением на Шефира полиция проверяет оружие у ветеранов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Линько отметил: "Прихожу домой. Через 5 минут звонок в дверь - открывайте полиция! Не, ну если бы по мою душу, то видимо не полиция, а ГБР как минимум пришло бы - думаю я.
"Мы проверить ваше оружие и патроны, в связи с нападением на помощника президента".
Показал, проверили. Спрашиваю это так у всех. Так, говорят вот списки на 77 листках. Это только по Кропивницкому.
Заглянул - напротив участников АТО особая отметка. "Ненадежний таварищ" - как сказали бы в кгб. Ну с таким подходом будут искать долго".
Напомним, 22 сентября в 10 утра вблизи с. Лесники под Киевом был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, ранен водитель. В автомобиль было выпущено более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.
По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.
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а чего ж с ветеранов начали? )))
ой хунта, держись ! шмаркля за свой чифирь мстю заваривает...
Шукайте поближче до банкової...
т.е уточняю-Зедебилы
этих подонков!
Із за якойсь ГНІДИ будуть страдати патріоти України. Це норма прокремлівської Зе влади
Ну, давайте по Шефіру, якщо шум досі не стихає...
Знаєте, хто був за кермом в момент «замаху»? Олександр Іванько - знаєте.
Втім ХТО він?
По-перше - він довірена особа... АНІ ЛОРАК, з якою у Шефіра прекрасні відносини.
А по-друге - він професійний КАСКАДЕР і навіть знімався у кіно.
Себто ще раз: в момент «замаху», ледь не вперше в житті, за кермом був не Шефір, а водій, який а) професійний каскадер і б) взагалі не водій Шефіра, а довірена особа та охоронець Лорак.
Ну хіба бувають такі співпадіння...?
В первый же день сказали, что виноват будет очередной Рифмастер...