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Новости Агрессия России против Украины
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Мы не фиксируем возвращения российский войск из Беларуси после учений "Запад-2021", - Залужный

Мы не фиксируем возвращения российский войск из Беларуси после учений

Украинское командование вооруженных сил не фиксирует массового возвращения российских войск в места постоянной дислокации после учений с Беларусью "Запад-2021". Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает  "Радио Свобода".

По его словам, несмотря на то, что совместные учения России и Беларуси закончились еще 16 сентября, войска РФ не спешат возвращаться назад в места постоянной дислокации.

"Несмотря на то, что 16 сентября официально по телевизору показывали, что прошло торжественное закрытия (учений "Запад-2021"- ред.), на сегодня мы не фиксируем массового возвращения в пункты постоянной дислокации тех батальонно-тактических групп, которые вышли на усиление. А их было 19 на сегодня, они появились дополнительно прежде всего во время проведения этих учений и на территории Республики Беларусь, и на территории Российской Федерации", - сказал Залужный.

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По его словам, эти батальонно-тактические группы продолжают выполнять задачи в Южном военном округе России. И каждая такая группа, по данным ВСУ, насчитывает около тысячи человек.

"Они не стоят с автоматами вдоль нашей границы. Они находятся в соответствующих районах, приближенных к государственной границе", - уточнил он.

Залужный также добавил, что некоторые военные возвращались к местам дислокации для голосования на выборах в российскую Госдуму, поэтому некоторые перемещения фиксируются. "Но расслабляться совсем мы сегодня не можем", - сказал Залужный.

Как известно, массовые военные учения России и Беларуси продолжались с 9 по 16 сентября.

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Беларусь (7888) военные учения (3457) Залужный Валерий (657)


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А этого изначально не планировалось, теперь там максимум ротации с наращиванием будут.
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25.09.2021 18:21 Ответить
А кацапи в Білорусь не для того заходили щоб повертаться! Тепер вони там "на постої"! А Лука за рахунок білорусів ще й годувать їх повинен буде
Нічого! Якщо до весни Путін не почне бойових дій проти України з теритрії Білорусі, то сябри відчують на собі, що таке "іхтамнєти", "русский мир" і "окупація" Підуть крадіжки, мордобой, згвалтування і вбивства - кацапи так себе ведуть на всіх ними захоплених територіях! По-іншому не вміють!
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25.09.2021 19:31 Ответить
там було так домовлено, раз все тихо.
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25.09.2021 20:03 Ответить
можна и не трудиться смотреть, отвода не будет....Крэпкы Картошэк отдал под военно- политическую оккупацию Беларусь, боясь за свою жопу...
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25.09.2021 20:55 Ответить
Они наверняка скоро выйдут, но наверно Лука предложил хутину придержать их на некоторое время, чтобы попугать нашу (но не совсем нашу) власть. За то что "не наша" власть очень уж азартно критиковала Луку. А критиковали Луку, пытаясь отвлечь народ от своих антинародных проделок.
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25.09.2021 22:52 Ответить
Так и планировалось
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26.09.2021 00:26 Ответить
На біса тоді такий баран нам здався?
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26.09.2021 10:13 Ответить
ну что, белорусы, тут цветами не отделаетесь. кацапов придется кормить, поить и ублажать. на цветы им плевать.
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26.09.2021 11:44 Ответить
 
 