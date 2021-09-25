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Новости ДТП
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В ДТП в Венгрии погибло пять человек, в том числе два украинца, - СМИ

В ДТП в Венгрии погибло пять человек, в том числе два украинца, - СМИ

Пять человек погибли после столкновения микроавтобуса с грузовиком вблизи венгерского города Абонь, в том числе два гражданина Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Mukachevo.net".

По данным издания, ДТП произошло 24 сентября в 16.40 на 89-м километре скоростной автострады М4 в направлении Будапешт-Солнок.

По информации венгерских СМИ, в микроавтобусе находилось трое граждан Венгрии, один гражданин Украины и еще один человек с двойным венгерско-украинским гражданством.

Все пятеро погибли на месте трагедии. Известно также, что водитель грузовика практически не пострадал.

Продолжается расследование обстоятельств катастрофы.

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http://www.mukachevo.net/ua/news/view/2906564 Подробно и с фото
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25.09.2021 21:35 Ответить
ситяйрло или куялро..соболезнование выразит...или береговое жжеч??
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25.09.2021 23:10 Ответить
 
 