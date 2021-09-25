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Новости Агрессия России против Украины
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Украинский военнослужащий получил ранение в результате обстрела позиций вблизи Марьинки, - штаб ООС

Украинский военнослужащий получил ранение в результате обстрела позиций вблизи Марьинки, - штаб ООС

Один украинский военнослужащий получил ранение в результате обстрела российскими наемниками позиций Объединенных сил вблизи Марьинки (Донецкая область) в субботу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Вблизи Марьинки российские наемники совершили прицельный обстрел наших позиций из стрелкового оружия. В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Ему оказали неотложную домедицинскую помощь и эвакуировали в госпиталь. Состояние здоровья – удовлетворительное".

Отмечается, что с начала суток российские наемники два раза нарушили режим прекращения огня, из них один раз – с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

"В направлении Верхнеторецкого противник вел огонь из запрещенных минометов калибра 120 мм и артиллерийских систем калибра 122 мм", - сообщили в штабе.

Украинские защитники подавляли огневые средства противника, применяя разрешенное Минскими договоренностями вооружение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ из минометов и артиллерии обстреляли позиции ВСУ возле Верхнеторецкого

обстрел (26995) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Швидкого одужання нашому захиснику. Бережи вас Господь
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25.09.2021 18:17 Ответить
а где рожа клоуна? как с шифером?
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25.09.2021 18:20 Ответить
пораненому найшвидшого одужання і повного відновлення... тримайся !!!
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25.09.2021 19:23 Ответить
Винторогих надо только отстреливать, "режим тишины" надо кое-кому в задницу засунуть.

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25.09.2021 21:22 Ответить
Быстрого выздоровления нашему славному защитнику, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, убей расеянскую тварь, очисти землю Украины!
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25.09.2021 21:27 Ответить
 
 