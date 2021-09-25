Украинский военнослужащий получил ранение в результате обстрела позиций вблизи Марьинки, - штаб ООС

Один украинский военнослужащий получил ранение в результате обстрела российскими наемниками позиций Объединенных сил вблизи Марьинки (Донецкая область) в субботу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Вблизи Марьинки российские наемники совершили прицельный обстрел наших позиций из стрелкового оружия. В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Ему оказали неотложную домедицинскую помощь и эвакуировали в госпиталь. Состояние здоровья – удовлетворительное".

Отмечается, что с начала суток российские наемники два раза нарушили режим прекращения огня, из них один раз – с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

"В направлении Верхнеторецкого противник вел огонь из запрещенных минометов калибра 120 мм и артиллерийских систем калибра 122 мм", - сообщили в штабе.

Украинские защитники подавляли огневые средства противника, применяя разрешенное Минскими договоренностями вооружение.

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