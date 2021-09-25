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Новости Политика Украины
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На выборах мэра Харькова зарегистрировали шесть кандидатов, "Блок Кернеса" предлагает Терехова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

На выборах мэра Харькова зарегистрировали шесть кандидатов,

"Блок Кернеса - успешный Харьков" на конференции в субботу, 25 сентября, выдвинул кандидатом на должность городского головы секретаря горсовета, исполняющего обязанности мэра Игоря Терехова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Интерфакс-Украина.

"Игорь Александрович, думаю, что Геннадий Адольфович (Кернес - ред.) хотел бы этого. Время уже избавиться от приставки и.о., двигайтесь вперед. Мы вас поддержим", - сказал на конференции сын покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса Кирилл.

Участники конференции поддержали кандидатуру Терехова единогласно.

Кроме того, стало известно, что Харьковская городская территориальная избирательная комиссия на своем заседании приняла решение о регистрации шести кандидатов на должность городского головы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еще трое кандидатов подали документы на выборы мэра Харькова

Из шести кандидатов только один баллотируется от партии. Это бывший судья Апелляционного суда, глава фракции Партии Шария в Харьковском горсовете Владимир Плетнев.

Остальные пять кандидатов - самовыдвиженцы. Это народный депутат нескольких созывов, экс-глава Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин, который был мэром с 2006 по 2010 год, глава областной организации Нацкорпуса Константин Немичев, позиционирующий себя как единый кандидат от проукраинских сил, депутат Харьковского облсовета от ОПЗЖ, заместитель городского головы Валерий Говоров, экс-депутат Харьковского горсовета от партии регионов Дмитрий Маринин, который в последние годы позиционировал себя как непримиримый оппонент городского головы Геннадия Кернеса, и член партии "Наш край" Александр Кондрусик, который ведет в Facebook блог под именем "Саша Псих" .

Напомним, Терехова 9 декабря 2020 года избрали секретарем Харьковского горсовета.

16 декабря Кернес умер в немецкой клинике "Шарите".

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Топ комментарии
+7
Блок трупа кєрнєса випхав у мери його тінь...
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25.09.2021 18:18
+6
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25.09.2021 20:19
+5
А чё,сам Кернес не идет?
Хорьковчане с удовольствием бы проголосовали.
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25.09.2021 21:25
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Блок трупа кєрнєса випхав у мери його тінь...
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25.09.2021 18:18 Ответить
крупные промышленные города Востока Украины внаглую захвачены сепаратистскими партиями , замаскированными под патриотов, которые выкачивают ресурсы для себя и для дальнейшего развала страны , они также легко предадут Украину при первой же возможности, как в 2014 году...
неужели спецорганы этого не видят, кто им застлал очи?
поздравляю мудрый нарид, особенно его зебильную часть !
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25.09.2021 18:32 Ответить
проект "Мертвая рука Гепы"
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25.09.2021 19:26 Ответить
"Блок Кернеса - успешный Харьков" на конференции в субботу, 25 сентября, выдвинул кандидатом на должность городского головы секретаря горсовета, исполняющего обязанности мэра Игоря Терехова. Источник: https://censor.net/ru/n3290399


Знову Адольфівські щури хочуть керувати містом
Патріота України в мери Харкова
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25.09.2021 20:18 Ответить
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25.09.2021 20:19 Ответить
Хорошо!

Но не пухом, а бетоном!
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25.09.2021 20:30 Ответить
Это - гнида ещё похлеще своего бывшего хозяина - гепы
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25.09.2021 20:36 Ответить
Буду, конечно, голосовать за Немичева, но место это прОклятое, засранное быдлом...
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25.09.2021 20:52 Ответить
Пасынок от имени отчима, но как сын пожелал что мол *он* хотел бы этого. Ну вот где так дешево и гнусно изощрённо такое могло быть? Сомали не попадает. И шобла совковая----всхлипнув с надрывом завыла---*иди на царство*! И все пошли в зоопарк.
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25.09.2021 20:54 Ответить
А чё,сам Кернес не идет?
Хорьковчане с удовольствием бы проголосовали.
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25.09.2021 21:25 Ответить
сюр какой то "Блок Кернеса" - предлагает Терехова....
може уже пора блок переименовать ну или там все таки кернеса внести после проверки вентиляциии
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25.09.2021 23:08 Ответить
Складається враження, що проукраїнським силам Харків до дупи.
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26.09.2021 15:38 Ответить
Ото вибір у харків'ян, треба ще розбиратися в тих сортах лайна. Немічеву лише 25 років, навряд чи його сприймають серйозно.
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26.09.2021 18:11 Ответить
 
 