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обстрел (20424) Залужный (563)

Нет никаких запретов стрелять в ответ на провокации российских террористов, - главком ВСУ Залужный

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия Война в Украине

Нет никаких запретов стрелять в ответ на провокации российских террористов, - главком ВСУ Залужный

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заверил, что украинские военные могут открывать огонь на обстрел со стороны боевиков и российских гибридных войск в Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

"ВСУ выполняют все, что им необходимо, для того, чтобы противник стрелял меньше или вообще не стрелял", - отметил Залужный.

Он добавил, что огонь - одна из причин, почему в последнее время количество обстрелов на со стороны противника уменьшилось.

"Как главнокомандующий ВСУ говорю вам: нет никаких запретов! Командиры должны применять все имеющиеся силы и средства, имеющиеся методы, которые у них есть, для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье своих подчиненных", - заявил Залужный.

По словам главнокомандующего ВСУ, решение об открытии ответного огня принимают командиры на месте, и согласовывать их с командованием в Киеве им не надо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский военнослужащий получил ранение в результате обстрела позиций вблизи Марьинки, - штаб ООС
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Топ комментарии
+42
Бутусов в немилости у зеленого клоуна, с утра сайт лежал.
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25.09.2021 19:23
+36
контрснайперские группы тоже вернули? разведку вернули? БПЛ разрешают поднимать?
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25.09.2021 19:28
+28
"Как главнокомандующий ВСУ говорю вам: нет никаких запретов! Командиры должны применять все имеющиеся силы и средства, имеющиеся методы, которые у них есть, для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье своих подчиненных", - заявил Залужный.
Один вопрос: вот уже почти год с фронта идут сообщения о наших раненых и погибших. Где информация о зашкваренных рашоорках ответным огнем?
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25.09.2021 19:26
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Правила форума Совет форумчан
У всех сегодня сайт нормально работает, у меня вообще нельзя было зайти.
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25.09.2021 18:32 Ответить
Я еле зашёл с …. раза, товарищ в Украине тоже с проблемами, хотя все остальное работает как всегда
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25.09.2021 18:39 Ответить
Бутусов в немилости у зеленого клоуна, с утра сайт лежал.
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25.09.2021 19:23 Ответить
До сих пор сайт перегружен. Очень сложно зайти....Очень много желающих почитать мои соображения....
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25.09.2021 20:27 Ответить
Я заметил,что Бутусов лично, и его команда в частнтости ,все время конкретно пукает в сторону "банды" Зе.Но ветер дует именно не в ту сторону...Кругом,со стороны Цензора,все не в попад. Вот и сейчас. Никто не запрещает стрелять в ответ, не надо "ответку согласовывать с Киевом.Бурбу допросили.Эй,Бутусов,неужели ты "брехло"?Как и все СМИ в Украине?
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26.09.2021 17:00 Ответить
Вышел минометный расчет на прицельную позицию, заранее зная что мы первыми стрелять на упреждение не будем. Положил боекомплект на наши позиции и спокойно ушел, зная что у нас начнуться согласование на открытие ответного огня. Так понятно, дебилоид?
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26.09.2021 17:23 Ответить
Нет. Диджитализаторы работают.
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25.09.2021 22:56 Ответить
До нас на зборах приїжджали агітувати на контракт і сказали трохи інше.
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25.09.2021 18:41 Ответить
Шо именно ?
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25.09.2021 19:24 Ответить
Що стрельнув- премії не побачиш.
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25.09.2021 20:05 Ответить
Ты где сейчас на сборах?
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25.09.2021 20:26 Ответить
диванные войска. группа медленного реагирования
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26.09.2021 18:39 Ответить
Ну так всё правильно, а расиських террористов можно, а в "тасторона" незья!
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26.09.2021 09:46 Ответить
"Как главнокомандующий ВСУ говорю вам: нет никаких запретов! Командиры должны применять все имеющиеся силы и средства, имеющиеся методы, которые у них есть, для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье своих подчиненных", - заявил Залужный.
Один вопрос: вот уже почти год с фронта идут сообщения о наших раненых и погибших. Где информация о зашкваренных рашоорках ответным огнем?
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25.09.2021 19:26 Ответить
должны применять все имеющиеся силы и средства стрелять с имеющегося вооружения и то с разрешения,
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25.09.2021 20:20 Ответить
Вони приміняють тільки зброю, не заборонену мінськими... це автомати і кулемети проти мінометів і гранатометів. У цього головнокомандувача очі такі приречені, як у нашої армії.
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26.09.2021 10:18 Ответить
Гусаченко,ты действительно дурак? Или провокатор?Мы не стреляем и никого не убиваем...Вс остальное,особено в сводках Ордло,домыслы наших врагов...
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26.09.2021 17:03 Ответить
Бойда, ты дебил? Поезжай на фронт и посиди под обстрелами рашистских войск, отвечая стрелковым оружием на залпы 120 и 80 калибров миномета. Задолобали диванные патриоты зеленого цвета.
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26.09.2021 17:19 Ответить
Заходите на канал NecroMancer в твиттере, и ознакамливаетесь с регулярными сводками потерь росоккупантов и коллаборантов.
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26.09.2021 18:36 Ответить
А почему я должен выискивать какие-то каналы о потерях росоккупантов и коллаборантов, а не слышать и читать это в официальных сводках?
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26.09.2021 18:45 Ответить
Мне кажется, Вам должно быть трохи стыдно, что белорус знает об этом канале, а украинец - нет.

Юра Бутусов, к слову, часто его указывает в своих статьях.
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26.09.2021 18:55 Ответить
Еще раз повторяю, я украинец, должен искать на белорусских каналах инфу о нашей войне? Повторю еще раз: Один вопрос: вот уже почти год с фронта идут сообщения о наших раненых и погибших. Где информация о зашкваренных рашоорках ответным огнем?
Я не должен это выискивать, это на всех телеканалах и интернет ресурсах быстрее всех других источников должно звучать.
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26.09.2021 19:41 Ответить
Каких "белорусских каналах"? NecroMancer украинец. Если Вам не интересно, это не означает, что всем пофиг.
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26.09.2021 20:08 Ответить
Ну так киньте ссылочку на этот чудо какнал, а то у меня только сепарские находятся гуглом.
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26.09.2021 20:15 Ответить
У меня по этому запросу в поисковике твиттера сепарские почему-то не находятся.

https://twitter.com/666_mancer
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26.09.2021 20:28 Ответить
Открылось, спасибо. Но повторюсь, надеюсь что наконец-то поймете: Один вопрос: вот уже почти год с фронта идут сообщения о наших раненых и погибших. Где информация о зашкваренных рашоорках ответным огнем?
Я не должен это выискивать, это на всех телеканалах и интернет ресурсах быстрее всех других источников должно звучать.
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26.09.2021 20:38 Ответить
Пожалуйста.

Этот вопрос надо адресовать МО/СНБО и прочим ответственным за сводки. Которые они даже в 14-15 давали на уровне "...вчера уничтожены 100500 российских террористов...", а потом и вовсе прекратили хоть что-то говорить.

Так то я полностью согласен: государство ответственно за информирование граждан о ходе событий!
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27.09.2021 00:22 Ответить
контрснайперские группы тоже вернули? разведку вернули? БПЛ разрешают поднимать?
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25.09.2021 19:28 Ответить
ніззя
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25.09.2021 20:21 Ответить
а) пусть эти слова подтвердят бойцы с передовой - их словам веры БОЛЬШЕ.
б) если разрешено, то где потери врага?!
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25.09.2021 19:28 Ответить
Сводка ситуации за 25 сентября 2021 года Обстрелов 14 Ответный огонь 11 Ранено 2
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25.09.2021 20:27 Ответить
а чем отвечают наши воины, когда по ним хреначат из запрещенных калибров ?
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25.09.2021 20:02 Ответить
Отак:
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26.09.2021 01:12 Ответить
Контрбатарейні радари працюють і арта відразу валить у відповідь???
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25.09.2021 20:06 Ответить
Які наявні сили та засоби? На російську арту відповідають артою? Через 2 хвилини після початку обстрілу позицій ВСУ?
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25.09.2021 20:13 Ответить
а як=же все охоплююче перемиріє?
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25.09.2021 20:23 Ответить
Верховный главнокомадующий и его ОП, министр обороны и его министерство, начальник генерального штаба и его штаб, главнокомандующий вооруженными силами и его штаб, главнокомандующий ООС и его штаб, начальник штаба ООС и его штаб... штабы, штабы, телефонистки, главнокомандующие, на главнокомандующем. Саморазмножающаяся военная бюрократия, прям как в СССР.
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25.09.2021 20:26 Ответить
Зрада зрадная, і командирів на всіх ділянках змінили на "своїх".
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26.09.2021 10:22 Ответить
А шо есть кроме стрелкотни-а нифуя!
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25.09.2021 20:57 Ответить
То есть можно бить ромашкой по голове? Или каску на дерево закинуть?
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25.09.2021 21:06 Ответить
Не верю!
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26.09.2021 01:07 Ответить
А на упреждение...???!!! БПЛА засек минометную батарею120мм во время развертывания....и что ждать когда откроют огонь
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26.09.2021 08:17 Ответить
При Порохе не ждали. И чем это закончилось для него - нарид выбрал миротворца с запретом информации с фронта - там мир. Так хотели все и шоу бизнес, и танцы с зиркамы, и рассмеши комика и лига смеха и главное - зрители и обожатели кв95.
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26.09.2021 11:21 Ответить
БПЛА заборонені зеленими покидьками
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26.09.2021 16:50 Ответить
Що з людьми влада робить?
То, виходить, що хлопці ліниві і не хочуть відстрілюватися, чи як?
Чи, просто, немає тої зброї, з якої вони б могли дати адекватну відповідь? Контрснайперських груп, наприклад, або гармат? Про вогонь, на упередження, й говорити не варто.
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26.09.2021 12:03 Ответить
А где система ПВО - где операторы на РЛС, которые должны видеть, как только самолёты рф встали на курс к госгранице Украины должны по тревоге поднять наших перехватчиков? Короче, раша проверила, что её, украинской ПВО просто нет. Мрак.
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26.09.2021 14:08 Ответить
Раша ? Что-то подозрительно изъясняетесь
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26.09.2021 18:35 Ответить
ху..й..лостан так лучше.
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26.09.2021 21:03 Ответить
ПВО в Украине нет! Российские БПЛА не достает! Оборонные заказы провалены - чтоб Путину было удобно! Россия "ругает" Зеленского, на чем свет стоит - думаю, для прикрытия. В Украине разворачивается драма предательства.
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27.09.2021 10:54 Ответить
Скабеева очень возмущалась, что наши военые стреляют и не выполняют приказа Зеленского не стрелять, что Зеля не контролирует украинских военных. Значит, наше ВСУ хорошую ответку им дает.
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26.09.2021 16:28 Ответить
Это верное утверждение, а ботня,здесь срущая, пусть с бутылок не встаёт
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26.09.2021 18:37 Ответить
Предполагаю, что многим строчащим здесь всякую куйню платят за это. Регулярно такую дичь задвигают, что сложно поверить в их искренность.
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26.09.2021 18:39 Ответить
Свободен! Чем думаешь и что видишь? На грубость нарываешься, понимаю, по недоумию. Прощаю!
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27.09.2021 10:58 Ответить
Светлана, Залужный конечно страшно лукавит, потому что в ответ на стрельбу сепаров из 122 мм артгаубиц, 120 и 82 мм минометов нашим разрешают стрелять из автоматов и пулемётов а это ответ не равнозначен. Отсюда и наши потери. Если бы на каждый чих мы отвечали артиллерией и градами сепаратор бы дважды подумали перед чиханием. Но увы.. боятся наши керивныки..
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26.09.2021 20:20 Ответить
Не верю!, желание ермака-Козыря выслужится перед .уйлом, и использование идиотской идеи "надА простА перестать стрелять" никчемного Зе привело к унижению нашей армии и потери ею боевого духа . Вот поэтому, орки безнаказанно убивают наших воинов, руки которых связали ермаком-Козырь и его ОПа, залужный и таран.
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27.09.2021 02:35 Ответить
Запрета как такового нет, но есть согласование. И чем отвечать против минометов, артиллерии? Автоматами и саперными лопатками? Ребят как мясо используют.
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27.09.2021 09:47 Ответить
Цікаво зі мною разрахувались а я про це незнаю) відпустку відгуляв щє в січні
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27.09.2021 10:13 Ответить
 
 