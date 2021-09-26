Нет никаких запретов стрелять в ответ на провокации российских террористов, - главком ВСУ Залужный
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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заверил, что украинские военные могут открывать огонь на обстрел со стороны боевиков и российских гибридных войск в Донбассе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью Радио Свобода.
"ВСУ выполняют все, что им необходимо, для того, чтобы противник стрелял меньше или вообще не стрелял", - отметил Залужный.
Он добавил, что огонь - одна из причин, почему в последнее время количество обстрелов на со стороны противника уменьшилось.
"Как главнокомандующий ВСУ говорю вам: нет никаких запретов! Командиры должны применять все имеющиеся силы и средства, имеющиеся методы, которые у них есть, для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье своих подчиненных", - заявил Залужный.
По словам главнокомандующего ВСУ, решение об открытии ответного огня принимают командиры на месте, и согласовывать их с командованием в Киеве им не надо.
Пожалуйста, подождите...
Один вопрос: вот уже почти год с фронта идут сообщения о наших раненых и погибших. Где информация о зашкваренных рашоорках ответным огнем?
Юра Бутусов, к слову, часто его указывает в своих статьях.
Я не должен это выискивать, это на всех телеканалах и интернет ресурсах быстрее всех других источников должно звучать.
https://twitter.com/666_mancer
Я не должен это выискивать, это на всех телеканалах и интернет ресурсах быстрее всех других источников должно звучать.
Этот вопрос надо адресовать МО/СНБО и прочим ответственным за сводки. Которые они даже в 14-15 давали на уровне "...вчера уничтожены 100500 российских террористов...", а потом и вовсе прекратили хоть что-то говорить.
Так то я полностью согласен: государство ответственно за информирование граждан о ходе событий!
б) если разрешено, то где потери врага?!
То, виходить, що хлопці ліниві і не хочуть відстрілюватися, чи як?
Чи, просто, немає тої зброї, з якої вони б могли дати адекватну відповідь? Контрснайперських груп, наприклад, або гармат? Про вогонь, на упередження, й говорити не варто.
ага, там до першої хвилини дивитись