Яценюк на молодежной встрече: Власть должна опираться на профессионализм и институты, а не на соцопросы
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Власть должна базироваться на знании, профессионализме, опыте, институтах, идеологии и убеждениях.
Такое мнение высказал председатель Киевского форума по безопасности Арсений Яценюк во Львове в ходе молодежной встречи "Запад-Восток, Север-Юг", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт инициативы.
"Власть должна базироваться на знании, профессионализме, опыте, институтах, идеологии и убеждениях. Она не может базироваться на социальных опросах", - подчеркнул он. Отвечая на вопросы участников, Яценюк отметил, что во всем мире сейчас ощутимый тренд популизма, и Украина не исключение.
Противодействовать этому, по его словам, может развитие институтов: "Институт - это баланс властей. Баланс властей - это невозможность манипуляции. А сегодня проходит манипуляция во многих сферах".
Рейтинги популярности, по его словам, не важны, ведь очень быстро меняются и быстро падают: "Рейтингом популярности в историю не войдешь. В историю войдешь, только когда перед собой ставишь исторические цели и их достигаешь".
Арсений Яценюк обратился к молодежи: "Вы - основа Украины. Вы и есть то, что представляет из себя государство".
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результаты не озвучены, как и затраты с происхождением финансов на них
А ще зеленку. Вам же зеленка до вподоби?
і гострий сморід нафталіну»®
«Людоньки! Електоратці ріднесенькі! Я же ж ще ж не здох же! Я же ж живий же! А можна же ж уже ж балотуватися ж? Ну зовсім же ж ніякого життя нема - навіть на мать Терезу не бубнявиться - забувся, коли вже й гицав на ній, отак мені кортить у мандатоносці! Хоча б який мандат завалящий ... Чи що? Знову лізти у дупу і не смердіти? Та скільки ж можна же ж уже ж в тій же ж дупі сидіти ж? Я ж вам не гострик! (Йов! Вийшло, що тупеник).
Так он які ви мстиві - тільки-но й запам'ятали - що куля мені в лоб і матір мою @@@*!
Залишається йти проповідувати у дитячій садок, бо може хоча б там мені не штрикатимуть в очі мою кляту кулю з мого клятого лоба».
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@@@* - дієслово, що означає дію, здійснювану в процесі інтимної близькості, в одне нецензурне слово з ідеоматичного вислову тюрко-татарського походження.
Деятельность и права ЛГБТ, кого признавать коренными народами, вопрос о смертной казни для коррупционеров, вопрос о люстрации, курсе в ЕС и НАТО, вопрос об ответственности за Голодомор и так далее и тому подобное. Если у нас декларируется народовластие - то будьте любезны, долой тиранию, даешь народовластие!