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Яценюк на молодежной встрече: Власть должна опираться на профессионализм и институты, а не на соцопросы

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Яценюк на молодежной встрече: Власть должна опираться на профессионализм и институты, а не на соцопросы

Власть должна базироваться на знании, профессионализме, опыте, институтах, идеологии и убеждениях.

Такое мнение высказал председатель Киевского форума по безопасности Арсений Яценюк во Львове в ходе молодежной встречи "Запад-Восток, Север-Юг", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт инициативы.

"Власть должна базироваться на знании, профессионализме, опыте, институтах, идеологии и убеждениях. Она не может базироваться на социальных опросах", - подчеркнул он. Отвечая на вопросы участников, Яценюк отметил, что во всем мире сейчас ощутимый тренд популизма, и Украина не исключение.

Противодействовать этому, по его словам, может развитие институтов: "Институт - это баланс властей. Баланс властей - это невозможность манипуляции. А сегодня проходит манипуляция во многих сферах".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Молодежная встреча Киевского форума по безопасности "Запад-Восток, Север-Юг" во Львове. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Рейтинги популярности, по его словам, не важны, ведь очень быстро меняются и быстро падают: "Рейтингом популярности в историю не войдешь. В историю войдешь, только когда перед собой ставишь исторические цели и их достигаешь".

Арсений Яценюк обратился к молодежи: "Вы - основа Украины. Вы и есть то, что представляет из себя государство".

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+5
Нещодавно показували його стіну. Військові нею користуються.
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25.09.2021 21:05
+4
У вас постійно чиряки? Мийтиеся часттіше.
А ще зеленку. Вам же зеленка до вподоби?
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25.09.2021 22:30
+4
У Кроліка гроші скінчились? Знов хоче пролізти до капусти?
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25.09.2021 23:47
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Это не об этих отбросах.
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25.09.2021 21:00 Ответить
А как же "еженедельное вече"? Уже не нужно?
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25.09.2021 21:02 Ответить
Нещодавно показували його стіну. Військові нею користуються.
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25.09.2021 21:05 Ответить
ты ошибся, он от самолетов...уже не летают
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25.09.2021 22:45 Ответить
В нас немає влади. В нас карнавал самодурів і популістів. Після того як вони розграбують країну, долар точно коштуватиме 100 грн.
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25.09.2021 21:04 Ответить
Канєшна!!! А оцінки виборців будуються на принципі: про що говорить політик до корита і при ньому. Потім - то такоє. Можна базікати що завгодно . Збитий моджахєд. Не цікаво.
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25.09.2021 21:11 Ответить
Звісно, на троні зелений вилупок.
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25.09.2021 22:28 Ответить
мы помним опросы президента с мешками для мусора на выборах...
результаты не озвучены, как и затраты с происхождением финансов на них
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25.09.2021 22:47 Ответить
Кацапи - нафуй. Ми теж завжди пам"ятаємо ваші вибори. І прагнемо що б у нас такої фуйні не було.
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25.09.2021 22:55 Ответить
видно - встаєш і прагнеш
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25.09.2021 22:58 Ответить
У власти сейчас подонки, мародёры, коллаборанты и кацапские шпионы.
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25.09.2021 21:25 Ответить
Чергове кошерне лайно,таке враження що українців в Україні немає.
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25.09.2021 21:26 Ответить
Разборки кошерных.
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25.09.2021 21:34 Ответить
Сеня завжди якось так раптово вискакує, як чиряк на сраці )
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25.09.2021 22:23 Ответить
У вас постійно чиряки? Мийтиеся часттіше.
А ще зеленку. Вам же зеленка до вподоби?
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25.09.2021 22:30 Ответить
Мені до вподоби як песики скавулять останнім часом )
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25.09.2021 23:01 Ответить
Я розумію, що ви є альтернативно обдарованою особою, тому, можливо, не підпадаєте під певні види покарань. Проте, майте на увазі, що в Україні навіть для вас за знущання над тваринами передбачена адміністративна відповідальність до арешту включно. А ще можуть набити пику небайдужі громадяни, які не будуть розбиратись, від чого в вас чиряки на сраці.Тому, коли в наступний раз будете мучити бідного цуцика, ретельно озирайтесь навколо. Ми за вами стежимо.
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25.09.2021 23:15 Ответить
Надо же, обс--ть Яценюка стала Россия, как участника войны в Чечне. До сих пор, любители ,,русского мира,, продолжают такую же, хрень.
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25.09.2021 23:01 Ответить
Любит он по москалям пострелять!
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26.09.2021 08:13 Ответить
У Кроліка гроші скінчились? Знов хоче пролізти до капусти?
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25.09.2021 23:47 Ответить
Какие соцопросы ? Это сплошная ложь не на чём не основанная. Лишь бы остаться у власти до конца каденции, а там ещё что-о новое нахомутают, типа военного положения, как это хотел сделать ещё Порошенко.
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26.09.2021 08:11 Ответить
«Пролунав "зойк волаючого в пустелі"©
і гострий сморід нафталіну»®
«Людоньки! Електоратці ріднесенькі! Я же ж ще ж не здох же! Я же ж живий же! А можна же ж уже ж балотуватися ж? Ну зовсім же ж ніякого життя нема - навіть на мать Терезу не бубнявиться - забувся, коли вже й гицав на ній, отак мені кортить у мандатоносці! Хоча б який мандат завалящий ... Чи що? Знову лізти у дупу і не смердіти? Та скільки ж можна же ж уже ж в тій же ж дупі сидіти ж? Я ж вам не гострик! (Йов! Вийшло, що тупеник).
Так он які ви мстиві - тільки-но й запам'ятали - що куля мені в лоб і матір мою @@@*!
Залишається йти проповідувати у дитячій садок, бо може хоча б там мені не штрикатимуть в очі мою кляту кулю з мого клятого лоба».
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@@@* - дієслово, що означає дію, здійснювану в процесі інтимної близькості, в одне нецензурне слово з ідеоматичного вислову тюрко-татарського походження.
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26.09.2021 09:07 Ответить
Соцопросы - действительно фигня, а вот референдумы - это уже сила. Давайте вынесем все остросоциальные вопросы - на всеобщее голосование?

Деятельность и права ЛГБТ, кого признавать коренными народами, вопрос о смертной казни для коррупционеров, вопрос о люстрации, курсе в ЕС и НАТО, вопрос об ответственности за Голодомор и так далее и тому подобное. Если у нас декларируется народовластие - то будьте любезны, долой тиранию, даешь народовластие!
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26.09.2021 10:53 Ответить
 
 