Яценюк на молодежной встрече: Власть должна опираться на профессионализм и институты, а не на соцопросы

Власть должна базироваться на знании, профессионализме, опыте, институтах, идеологии и убеждениях.

Такое мнение высказал председатель Киевского форума по безопасности Арсений Яценюк во Львове в ходе молодежной встречи "Запад-Восток, Север-Юг", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт инициативы.

"Власть должна базироваться на знании, профессионализме, опыте, институтах, идеологии и убеждениях. Она не может базироваться на социальных опросах", - подчеркнул он. Отвечая на вопросы участников, Яценюк отметил, что во всем мире сейчас ощутимый тренд популизма, и Украина не исключение.

Противодействовать этому, по его словам, может развитие институтов: "Институт - это баланс властей. Баланс властей - это невозможность манипуляции. А сегодня проходит манипуляция во многих сферах".

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Рейтинги популярности, по его словам, не важны, ведь очень быстро меняются и быстро падают: "Рейтингом популярности в историю не войдешь. В историю войдешь, только когда перед собой ставишь исторические цели и их достигаешь".

Арсений Яценюк обратился к молодежи: "Вы - основа Украины. Вы и есть то, что представляет из себя государство".