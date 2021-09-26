Турецкие друзья Зеленского "Онур" построят аэродром в Днепре за 5,64 млрд грн - на 30% дороже победителей предыдущих торгов
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Строить аэродром в Днепре будет дружественная Владимиру Зеленскому турецкая компания "Онур" за 5,64 млрд грн, хотя за полгода до этого конкурентные торги завершились на сумме на 30% меньше.
Об этом говорится в статье Юрия Николова на ZN, информирует Цензор.НЕТ.
"Многие расценили его как денежный реверанс лично Владимиру Зеленскому. Потому что полгода назад этот контракт получила совсем другая компания - "Альтис". Она выиграла его за 3,95 млрд грн, еще когда министром инфраструктуры был Владислав Криклий, и на аэродромный тендер допустили восемь действительно мощных строительных компаний", - указывает автор.
Однако строительству сначала мешала местная власть, саботируя земельные решения, а потом Антимонопольный комитет на два месяца остановил любые выплаты подрядчику.
В результате "Альтис" вложил в подготовительные работы собственных 100 млн грн, после чего с ним расторгли контракт.
Новый тендер объявили со старой начальной суммой - 5,7 млрд грн, с которой "Альтис" спустился 3,95 млрд. Ожидалось, что его выиграет фирма Александра Бойко "Автомагистраль-Юг" - по слухам, любимая компания группы Кирилла Тимошенко, но она даже не подавалась.
"Подряд с циничной скидкой в 1% забрало ООО "Онур Конструкцион Интернэшнл" без какого-либо сопротивления со стороны другого участника - ООО "Ростдорстрой" (да, на этот раз на торги больше никто не пришел). В этом месте напомним: на предыдущем тендере "Автомагистраль-Юг" до последнего рубилась с "Альтисом", проиграв ему буквально несколько тысяч гривен. То есть фирма Александра Бойко тоже планировала строить аэродром в Днепре за 4 млрд грн. Но на этот раз даже не пришла торговаться. И позволила забрать 1,7 млрд грн маржи турецким товарищам Зеленского, который гастролировал с "кварталом" в их отеле в Анталии, еще когда даже не был президентом. И которым он после победы на выборах публично предлагал отдавать строительные подряды вообще без тендеров. Закрепим. Строительство аэродрома в Днепре друзьями президента обойдется на 1,7 млрд грн, или на 30%, дороже, чем обещали победители настоящих конкурентных торгов. Это и есть процент "Большого крадительства" плохих бояр Зеленского в "Большом строительстве" хорошего царя Зеленского", - резюмирует Николов.
Пожалуйста, подождите...
Так ХТО і ЧИЮ "дупу" "вилизує?
Те, що Зеленський - ІДІОТ, розсудливі люди, які мали глузд, розуміли ще до виборів…
До тих, що «жив шлунком» і голосував по принципу «хтозавгодноабинеПорох!...», доходить стало через півроку після виборів…
До «Зедебілів» стало доходить наприкінці першого року «ЗЕ-правління»…
До «ЗЕ-батраків» дійде, коли у «Блазня» кінчаться гроші на оплату їх послуг…
Водолаз (газоопущенный, газонюх) на зоне - это специальный опущенный, который вдыхает пердёж ровных арестантов и выдувает его в окно.
Когда раздаётся команда "Пацан хочет пёрнуть" или "Бродяга к пердежу готов", он должен быстро подбежать, прижаться ртом к анусу и всосать в себя исторгнутые этим уважаемым человеком газы; после этого газоопущенный бежит к форточке и выдыхает газы туда. Если же водолаз выполняет свою работу некачественно и в помещении ощущается неприятный запах, то его могут жестоко избить или даже забить насмерть.
Но ты в те годы еще под себя ссался, только щас научился коменты строчить
И еще я недавно поехал из Запорожья в Киев и проехал 5 областей Украины: Запорожскую, Днепропетровскую, Кировоградскую (тут вообще я был в шоке и все жители этой области в шоке - тут дороги капитально отремонтировали и ремонтируют впервые со времен распада союза - причем не 2 км а масштабно ), Черкасскую и Киевскую - так вот ровно 300 км из 550 я проехал по совершенно новой дороге (ВООБЩЕ НОВОЙ - НУЛЕВОЙ - ИДЕАЛЬНОЙ ДОРОГЕ) 40 в лесу плохая (в кировоградской области кстати) и потом постоянная стройка новых дорог. О чем вы вообще говорите... Гнать всех этих Петь, Юль и еже с с ними, про опблок и сателиты я вообще молчу это просто кровососы и предатели - у них всех тема: одна рассказать нам как будет хорошо когда они прийдут к власти, а потом пилить бюджет - все ... это все что они умеют - неужели вы думаете что мы настолько тупые что поверим еще раз этим ребятам ))) Я голосовал за Порошенко - но теперь вижу что был не прав и мне очень приятно что я ошибся - верим что наша страна наконец то станет жить по новому и эти времена уже наступают - удачи нам всем, прозорливости и терпения!
И еще у нас в Запорожье шо при пете шо при Вове дорог как небыло так и нет в городе - но это вопрос не к Зеленскому а к нашему "кристально чистому" меру - которы кстати при поддержке оплока и Ахметова пришел к власти в городе.
".... При предыдущей власти ремонт местных дорог и улиц никто не додумывался ставить в заслугу центральной власти, т.к. это средства местных бюджетов. Только кое-где это было долевое участие государства. Заслуга власти была в децентрализации, что у местных бюджетов появились средства на ремонт улиц и дорог. А это я специально сохранил для себя карту "большого строительства" одной из областей за 2020 год. Посмотрите что на этой карте. При прошлой власти постыдились бы публиковать такую туфту...."
Ні не знаю ... А чого?
Та того що там опозиція запропонувала змінить назву закону - назвать його прямо - «Про недопущення Порошенка до політичної діяльності»!
Ну, это люди, которые любят природу, животных, защищают экологию…
А папа говорит, что «зелёные», у нас в Украине - это ПДРСы, которые нихрена не знают, ни хрена не умеют и всё время ищут, кто в этом виноват…
гринпис всю раду в море бы побросал как умирающий вид членистоногих...
Приїжджають на підприємство "винюхують" а потім називають суму Якщо платять - їдуть з Богом А якщо ні - піднімають "гвалт" у ЗМІ
В том году плита OSB была по 240 грн - в этом по 700. Армутуру я покупал в 2019 году 12 диаметр по 11 грн - в этом году она по 26, и только вот буквально несколько дней назад начала дешеветь, и подешевела аж до 24 грн)) это по вашему ниже чем изначально? Вот лист железа - профнастил, смотрел 2 дня назад 450 грн, и это при том, что в том году они были меньше 200.
п.с. Дякую препізеденту Зеленському за картоплю по 4-ри гривні як і кавуни, та позолочені дорогі, але чомусь такі чорні, що самий загорілий африканець, буде білою плямою на них, зате кращі чим в Нью-Йорку...
И вообще,－ Ой мамо, мамо Шигидым, Шигидым.....😀
Або інший підлабузник, який мріє Зелюку "минчик отсосать"?
Де ця пєтушня під шконарями поховалася?
любим друзямзекаманді
Вопрос можно решить только сменой потребительской системы на самоуправление общества и ограничением макс. капитализации индивида.Только это поможет.
Даже эти дебилы понимают, что второй раз им не прорваться в ВР, вот и стараются урвать, что-бы хватило себе, своим детям и внукам.
Никаких гарантий никто не даёт.
И в конце будет в три раза дороже.
Вам черным по белому-шо +30% а вам зеленский лучший...
Какое-то говножурналист пернуло по ветру, и взвыли стадные животные.
Онур точно построит, а юрий николов только говно на вентилятор забрасывать может.
Ну разве это деньги?
Вот Свинарчуки то, дааа. То, ого-го... Там, ой...
Да, Зе-тыпилы?
Вот в Днепре договорились с турками метро строить - да, платим туркам 9а бугор, зато строительство идёт, пусть и со своими некоторыми ньюансами типа провалов асфальта и трещин на домах, ну тут же встает вопрос - а что было бы, если бы строили наши? не думаю что лучше!
вот вам и ответ