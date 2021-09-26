Турецкие друзья Зеленского "Онур" построят аэродром в Днепре за 5,64 млрд грн - на 30% дороже победителей предыдущих торгов

Строить аэродром в Днепре будет дружественная Владимиру Зеленскому турецкая компания "Онур" за 5,64 млрд грн, хотя за полгода до этого конкурентные торги завершились на сумме на 30% меньше.

Об этом говорится в статье Юрия Николова на ZN, информирует Цензор.НЕТ.

"Многие расценили его как денежный реверанс лично Владимиру Зеленскому. Потому что полгода назад этот контракт получила совсем другая компания - "Альтис". Она выиграла его за 3,95 млрд грн, еще когда министром инфраструктуры был Владислав Криклий, и на аэродромный тендер допустили восемь действительно мощных строительных компаний", - указывает автор.

Однако строительству сначала мешала местная власть, саботируя земельные решения, а потом Антимонопольный комитет на два месяца остановил любые выплаты подрядчику.

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В результате "Альтис" вложил в подготовительные работы собственных 100 млн грн, после чего с ним расторгли контракт.

Новый тендер объявили со старой начальной суммой - 5,7 млрд грн, с которой "Альтис" спустился 3,95 млрд. Ожидалось, что его выиграет фирма Александра Бойко "Автомагистраль-Юг" - по слухам, любимая компания группы Кирилла Тимошенко, но она даже не подавалась.

"Подряд с циничной скидкой в 1% забрало ООО "Онур Конструкцион Интернэшнл" без какого-либо сопротивления со стороны другого участника - ООО "Ростдорстрой" (да, на этот раз на торги больше никто не пришел). В этом месте напомним: на предыдущем тендере "Автомагистраль-Юг" до последнего рубилась с "Альтисом", проиграв ему буквально несколько тысяч гривен. То есть фирма Александра Бойко тоже планировала строить аэродром в Днепре за 4 млрд грн. Но на этот раз даже не пришла торговаться. И позволила забрать 1,7 млрд грн маржи турецким товарищам Зеленского, который гастролировал с "кварталом" в их отеле в Анталии, еще когда даже не был президентом. И которым он после победы на выборах публично предлагал отдавать строительные подряды вообще без тендеров. Закрепим. Строительство аэродрома в Днепре друзьями президента обойдется на 1,7 млрд грн, или на 30%, дороже, чем обещали победители настоящих конкурентных торгов. Это и есть процент "Большого крадительства" плохих бояр Зеленского в "Большом строительстве" хорошего царя Зеленского", - резюмирует Николов.

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