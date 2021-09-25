Президент, глава его Офиса и нардепы не будут отвечать за неподачу декларации о контактах с олигархами, - Рябошапка о принятом законе
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Одним из ключевых инструментов в борьбе с олигархами закон о "деолигархизации" определяет необходимость информировать общество о встрече между олигархами и политиками или чиновниками.
На это указывает в facebook-публикации экс-генпрокурор Руслан Рябошапка, передает Цензор.НЕТ.
"Но есть 4 категории лиц, которые не будут нести ответственности за то, что не будут подавать декларации о контактах между политиками/чиновниками и олигархами:
1) президент,
2) руководитель Офиса Президента и его заместители, помощники президента и его советники;
3) народные депутаты;
4) олигархи.
Таким образом закон не помешает президенту, руководителю его Офиса, народным депутатам "решать" с олигархами. Никому из этих лиц ничего за нарушение закона о "деолигархизации" не будет", - подчеркнул Рябошапка.
Он также приводит скриншот с цитатой из указанного законопроекта, размещенный на сайте "Слуги народа".
Напомним, 23 сентября Рада приняла закон об олигархах.
"Слуга народа" решила рассматривать законопроект об олигархах "быстрым путем" и отказалась рассматривать подданные к законопроекту правки: "Как говорится, терпение лопнуло". В ответ оппозиция заявила о нарушении Регламента ВР, заблокировала трибуну ВР и потребовала отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента. В итоге Рада отказалась отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента и продолжила постатейное голосование за законопроект о деолигархизации под крики оппозиционеров: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".
24 сентября Разумков поблагодарил Раду за поддержку его правки к закону об олигархах: "Теперь НАПК по обращению спецкомиссии будет вносить лицо в реестр олигархов". Однако выяснилось, что закон об олигархах будут переголосовывать, так как при его принятии учли три правки (396, 398, 406), в том числе и правку Разумкова (398), которые противоречат друг другу.
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Готуйте кишені, незабаром туди залізуть зелені лапіщи.
Та и не поймут.. что ни депутатам (да-да, зебилы, и Порошенко тоже - вы снова обделались) по закону вислюка оманського не нужно сообщать о встречах с олигархаим))
Не то чтобы ему ои были нужны, НО сам факт - красноречиво демонстрирует весь идиотизм зебилов и "закона" зеЛоха)
А уж то что олигархам, презЕденту и его чиновникам не нужно было подавать декларации.. так обоссать зебилов нужно уметь)
п.с. так кто же будет "подавать декларации"?
да НИКТО.. разве что баба Клава, уборщица в офисе преЗЕка.. когда встретит там коломойшу, ахметова, пинчука и новинского
Тому що він прекрасно знав, що робить з зовнішніми ворогами, але не знав, що робить з «внутрішніми ДЛБЙБами»
Это своих лишаем мупьтиков на ночь а чужих в дисциплинарный батальон и на фронт?