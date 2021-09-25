РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15297 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
4 817 27
депутат (3235) олигарх (1014) Президент (4405) Рябошапка Руслан (409) Офис Президента (1693)

Президент, глава его Офиса и нардепы не будут отвечать за неподачу декларации о контактах с олигархами, - Рябошапка о принятом законе

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент, глава его Офиса и нардепы не будут отвечать за неподачу декларации о контактах с олигархами, - Рябошапка о принятом законе

Одним из ключевых инструментов в борьбе с олигархами закон о "деолигархизации" определяет необходимость информировать общество о встрече между олигархами и политиками или чиновниками.

На это указывает в facebook-публикации экс-генпрокурор Руслан Рябошапка, передает Цензор.НЕТ.

"Но есть 4 категории лиц, которые не будут нести ответственности за то, что не будут подавать декларации о контактах между политиками/чиновниками и олигархами:

1) президент,

2) руководитель Офиса Президента и его заместители, помощники президента и его советники;

3) народные депутаты;

4) олигархи.

Таким образом закон не помешает президенту, руководителю его Офиса, народным депутатам "решать" с олигархами. Никому из этих лиц ничего за нарушение закона о "деолигархизации" не будет", - подчеркнул Рябошапка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Никакой коллизии нет, - Стефанчук о принятии закона об олигархах

Он также приводит скриншот с цитатой из указанного законопроекта, размещенный на сайте "Слуги народа".

Президент, глава его Офиса и нардепы не будут отвечать за неподачу декларации о контактах с олигархами, - Рябошапка о принятом законе 01
Президент, глава его Офиса и нардепы не будут отвечать за неподачу декларации о контактах с олигархами, - Рябошапка о принятом законе 02

Также читайте: Во время голосования было объявлено председательствующим, что моя поправка №395 в "закон об олигархах" учтена, но в тексте закона ее нет, - нардеп "Батькивщины" Крулько

Напомним, 23 сентября Рада приняла закон об олигархах.

"Слуга народа" решила рассматривать законопроект об олигархах "быстрым путем" и отказалась рассматривать подданные к законопроекту правки: "Как говорится, терпение лопнуло". В ответ оппозиция заявила о нарушении Регламента ВР, заблокировала трибуну ВР и потребовала отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента. В итоге Рада отказалась отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента и продолжила постатейное голосование за законопроект о деолигархизации под крики оппозиционеров: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".

24 сентября Разумков поблагодарил Раду за поддержку его правки к закону об олигархах: "Теперь НАПК по обращению спецкомиссии будет вносить лицо в реестр олигархов". Однако выяснилось, что закон об олигархах будут переголосовывать, так как при его принятии учли три правки (396, 398, 406), в том числе и правку Разумкова (398), которые противоречат друг другу.

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+14
Шах і мат, зебіли...
Готуйте кишені, незабаром туди залізуть зелені лапіщи.
показать весь комментарий
25.09.2021 22:17
+11

показать весь комментарий
25.09.2021 22:34
+10
Безумная как обычно делает только хуже в тупой попытке отбрехаться.
показать весь комментарий
25.09.2021 22:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шах і мат, зебіли...
Готуйте кишені, незабаром туди залізуть зелені лапіщи.
показать весь комментарий
25.09.2021 22:17 Ответить
показать весь комментарий
25.09.2021 22:23 Ответить
шоцемамо?
показать весь комментарий
26.09.2021 11:03 Ответить
зебилы еще не поняли эту фишку))
Та и не поймут.. что ни депутатам (да-да, зебилы, и Порошенко тоже - вы снова обделались) по закону вислюка оманського не нужно сообщать о встречах с олигархаим))
Не то чтобы ему ои были нужны, НО сам факт - красноречиво демонстрирует весь идиотизм зебилов и "закона" зеЛоха)
А уж то что олигархам, презЕденту и его чиновникам не нужно было подавать декларации.. так обоссать зебилов нужно уметь)

п.с. так кто же будет "подавать декларации"?
да НИКТО.. разве что баба Клава, уборщица в офисе преЗЕка.. когда встретит там коломойшу, ахметова, пинчука и новинского
показать весь комментарий
25.09.2021 22:28 Ответить
А чому це шах і мат? Ви, наприклад дуже звітуєте кому про свої контакти? Взагалі у людини є права. І одне з них не звітувати з ким спілкуєшся, що робиш, або що збираєшся робити. Чи у Вас особисто все не так - Ви особисто всім звітуєте? У нас поки що презумпція невинності діє. Не я повинен доводити що я чогось не робив - мені повинні довести, що я це таки зробив. І щодо кішень, то до них лізли всі можновладці - Зеленський, а до нього Петро, а до нього всі інші президенти. Бо так створена держава. Всі вони не власним коштом вели свою діяльність у державі, а коштом платників податків.
показать весь комментарий
26.09.2021 01:25 Ответить
Якщо Порошенко такий розумний, як вважають «порохоботи», то чому він програв вибори?

Тому що він прекрасно знав, що робить з зовнішніми ворогами, але не знав, що робить з «внутрішніми ДЛБЙБами»
показать весь комментарий
26.09.2021 06:18 Ответить
Гитлер со Сталиным Мао и Ким Ин Ченом в гробах перевернулись а шо так можно булу..вот она лядивська житрооппость..написать законы под себя и вывести себя за рамки любых законов только вовчик ты хоть убогий и клоун но от пули не убежишь никак тебе Шефирыч расскажет как сие прикольно...
показать весь комментарий
25.09.2021 22:18 Ответить
показать весь комментарий
25.09.2021 22:19 Ответить
Безумная как обычно делает только хуже в тупой попытке отбрехаться.
показать весь комментарий
25.09.2021 22:24 Ответить
показать весь комментарий
25.09.2021 23:08 Ответить
Повторюсь. Что и требовалось доказать. Речь идет о захвате власти в стране определенной группой олигархов и их холуев под видом борьбы с олигархами. Существующих законов и антимонопольных механизмов вполне хватает чтобы бороться с влиянием олигархов. Но им нужно совершенно другое. Кто еще верит что кукла Бени, Пинчука и Ахметки хочет реальной борьбы с олигархами?
показать весь комментарий
25.09.2021 22:22 Ответить
Тю...Черговий раз пробують втюхати людям якусь фуйню для олігофренів. Ню-ню. Осінь тільки почалась. Треба було ще в 2014 гірлянди порозвішувать на каштанах. Може і війни не було б.
показать весь комментарий
25.09.2021 22:22 Ответить
Правильно. А вот, если кассир из АТБ попробует свои вопросы с Коломойским порешать - тут давай отчитывайся.
показать весь комментарий
25.09.2021 22:33 Ответить
Так коломойский не олигарх.
показать весь комментарий
25.09.2021 22:55 Ответить
А кого будут интересовать отношения Коломойкого с кассиром АТБ? Это первое. А второе - кассир, как и любой другой человек, не обязан никому сообщать о своих контактах с кем бы то ни было. Или Вы сообщаете?
показать весь комментарий
26.09.2021 01:30 Ответить

показать весь комментарий
25.09.2021 22:34 Ответить
Отак зебіли подивляться на ці фотки і ще раз зроблять це разом на наступних виборах президента. А Петро в черговий раз схопить облизня.
показать весь комментарий
26.09.2021 01:28 Ответить
Ну и поживут еще 5 лет как Зебилы - не привыкать
показать весь комментарий
26.09.2021 09:11 Ответить
Ачешуеть!! А шо за зверь такой - дисциплинарная ответственность?*Кто ее определять будет?
Это своих лишаем мупьтиков на ночь а чужих в дисциплинарный батальон и на фронт?
показать весь комментарий
25.09.2021 22:48 Ответить
На кой ляд олигарху встречаться с пересичным зебобиком с какого-нибудь гардона на палке совершенно непонятно.
показать весь комментарий
25.09.2021 22:57 Ответить
слов нет!!! это просто треш... эта свиноподобная туша Стефанчук все это время тупо брехал на сайте "слуг", обманывая общество... этих скотов нужно судить за обман общества и утаивание важных существенных деталей с целью повлиять на общественное мнение. Иными словами это манипуляция в масштабе государства государственными чиновниками - всей этой зеленой шоблой...
показать весь комментарий
25.09.2021 23:17 Ответить
Вони добували електрику *********** паличками під час Майдану.
показать весь комментарий
25.09.2021 23:45 Ответить
Зебандиты
показать весь комментарий
26.09.2021 00:49 Ответить
этих тварей стрелять надо.....
показать весь комментарий
26.09.2021 09:41 Ответить
ничего... терпэц нарида - подходит к концу......
показать весь комментарий
26.09.2021 09:42 Ответить
 
 