Белорусские силовики пытали, насиловали и убивали задержанных на массовых протестах, - ООН
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет выразила обеспеченность продолжающемся подавлением инакомыслия в Беларуси со стороны режима Лукашенко.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на русскую службу "Голоса Америки".
В отчете, представленном на сессии Совета по правам человека в ООН в Женеве, собраны данные о нарушениях прав человека в Беларуси с мая 2020 года.
По словам Бачелет, "правительство" Беларуси отказало экспертам ООН в помощи в проведении расследования, результаты которого она охарактеризовала как "обескураживающие".
"Я глубоко обеспокоена все более жесткими ограничениями основных гражданских свобод, включая продолжающиеся рейды полиции на организации, представляющие гражданское общество и независимые СМИ, а также арестами и уголовным преследованием правозащитников и журналистов", - заявила Верховный комиссар ООН по правам человека.
В отчете отмечается, что в настоящее время в Беларуси более 650 политзаключенных.
В прошлом году, по данным ООН, было задержано около 500 журналистов, по меньшей мере 68 из которых подверглись жестокому обращению.
Мишель Бачелет также выразила обеспокоенность сообщениями о жестоком обращении и пытках, которым подвергались арестованные белорусы, в том числе и несовершеннолетние. По меньшей мере четверо протестующих умерли во время содержания под стражей в милиции, говорится в отчете.
В ООН также поступали сообщения о сексуальном насилии, совершенном сотрудниками правоохранительных органов, в первую очередь, но не исключительно, в отношении женщин и девочек. По словам Бачелет, речь идет о сексуальном насилии, угрозах сексуального насилия, психологическом насилии и сексуальных домогательствах в отношении как женщин, так и мужчин.
После президентских выборов 2020 года тысячи людей бежали в соседние страны в поисках убежища.
"Посол Беларуси в ООН в Женеве Юрий Амбразевич, комментируя доклад, заявил, что эксперты проигнорировали в нем позицию правительства Беларуси", - отмечается в публикации.
Пожалуйста, подождите...
блин, я бы даже нормальную купюру в такой автомат засовывал бы
только это будет средний век. и со средним веком мы не придем куда хотим.
это как мне "переселенец" полгода назад выражал мысль на тему:" хотели бы освободить донбасс - давно бы уже освободили бы!"
я настолько обалдел, что так и не спросил:
- а кого бы потом, со временем, в гааге судили бы ? меня? моих вышестоящих командиров?
есть Закон. херовый- как про олигархов, хороший - как про восьми часовой рабочий день.... это Закон.
или ты, серёжа, способен отличить мирное население от террористов на расстоянии уверенного поражения невзирая на отсутствие/наличие оружия в руках?
разница есть! для не зебилов
блин...
вчера посмотрел наш фильм "плохая дорога" 2020 г., ранее про него не слышал.
в одной из сюжетных линий бабка пришла на улицу к внучке(лет 14), которая вроде укропа любит, действие на ОРДЛО, и между делом бабка грузит, в частности:"нас они на котлеты через мясорубку...."
внучка:
-а чего ранее на фарш не пустили?
- а им платят достойно!
(не дословно)
что делать? разговаривать!!!
с дедами ещё тяжелее...
-у меня порох пенсию украл, в три раза!
гуглю курс по гуглю таки, показываю в два раза минус к доллару по кацапии и по бульбашии, со словами:
-от блин барыга, у ***** в три раза пенсионеров опустил и у батьки! всех купил!
ну, справедливости ради, не проняло его. экземпляр дрочит на жюлю, 1948 г.р.
но разговаривать нужно. ты ведь не готов мирных дебилов убивать? я не готов.
хочется конечно... но...
за журавля, которого "списали"?
может в поддержку павловского ты вышел?
ты видимо из "снесунов", которые ждут когда детей бить будут?
так не будут. ваше маленькое ***** действует по указаниям тех, которые учли ошибки.
сейчас, с 2014 нормально. вот на себя смотри - "за детей")))
тебе плевать на тех же и на подросших детей, несмотря на слив в сторону параши.
ты как остап бендер - готов ради детей, на словах)))
реально - экономику выплачивать детям. и мне. мне - чуть-чуть.
декларировать? так твои уже надекларировались.
водки не налью, звездуй спать.
чем больше вас сдохнет - тем воздух будет чище
Коли людей вбивали і катували то ООН навіть стурбованість та занепокоєння не висловила.