Глава МИД РФ Лавров связал непризнание миром российских "выборов" в оккупированном Крыму с минскими соглашениями
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Заявления ряда стран о непризнании "выборов" в Госдуму, которые Россия провела в оккупированном Крыму, - "попытка отвлечь внимание от провала Киева по выполнению минских соглашений".
Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию Генассамблеи ООН, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское информагентство ТАСС.
"То, что сейчас ухватились за эту крымскую тему, включая лихорадочный созыв так называемой "Крымской платформы" в Киеве и шум по поводу голосования, я думаю, что это - попытка отвлечь внимание от того, что Киев во главе с президентом [Владимиром] Зеленским позорно провалил свои обязательства по минским договоренностям относительно преодоления внутриукраинского конфликта на востоке этой страны", - заявил он.
Лавров также вновь повторил тезис российских властей о том, что "вопрос Крыма закрыт".
"Вторая причина, почему они это делают, наверное, это просто дипломатический непрофессионализм, отсутствие внешнеполитического профессионализма, потому что профессионалы прекрасно понимают, что вопрос с Крымом закрыт раз и навсегда", - цитирует главу российского МИД информационное агентство.
Напомним, 17-19 сентября в России состоялись выборы в Госдуму. По многочисленным свидетельствам, голосование и подсчет голосов проходили с масштабными фальсификациями.
Евросоюз, США и другие страны осудили массовые нарушения. Они также заявили о частичном непризнании результатов выборов, в частности из-за участия в голосовании населения оккупированных Россией Крыма и части Донецкой и Луганской областей Украины.
Пожалуйста, подождите...
Хуцпа також визначається як «особливо цинічна, підла, зухвала брехня»[2], «верх цинізму й нахабства, що паралізує опонента»[1].
У гумористичній книзі Лео Росте висловлюється думка[3], що будь-які переклади слова «хуцпа» на інші мови неминуче неповні, тому що не відображають всіх відтінків його значення. Суддя Алекс Козинський та Юджин Волок приводять пояснення вживання цього слова в англійській мові на прикладі анекдоту: хлопець, винний у вбивстві своїх батьків, просить у судді поблажливості на тій підставі, що він сирота[4].
Атаковали дронами. Белорусские партизаны сбросили на базу ОМОНа горючую смесь
Группа "Чорны Бусел" заявляет, что все объекты белорусских силовиков могут стать "потенциальной целью для их следующих акций".
Группа "Чорны Бусел" сбросила на базу ОМОНа в Минске две емкости по 5 литров с зажигательной смесью. Об этом сообщается в Telegram-канале "Буслы ляцяць".
Заявляется, что объектом атаки стала база ОМОН в Минске по адресу ул. Героев 120-й дивизии. Сброс был совершен сегодняшним утром (25 сентября). Попадание в цель сопровождалось "громкими хлопками и вспышками". Интервал между сбросами составил около 20 секунд.
"В соседних омоновских домах проснулось все змеиное кубло. Стрелками на карте обозначены попадания. Хваленое луковское ПВО не в состоянии прикрыть даже напичканный режимными объектами район", - указывается в публикации.
Дополнительно указывается, что все ведомственные объекты Министерства внутренних дел Беларуси, недвижимость и автомобили силовиков являются потенциальными целями следующих акций. Поэтому они "настоятельно рекомендуют" не ставить свой транспорт в районе подобных объектов.
На момент написания новости белорусские силовики на своих информационных каналах не комментировали ситуацию.
Читайте также: «Это была шутка», - крымский подросток задержан из-за угроз расстрела школы
Добавим, что вероятнее всего гражданскую версию дрона переделали для сброса подобного рода веществ.
https://antikor.com.ua/articles/487209-atakovali_dronami._belorusskie_partizany_sbrosili_na_bazu_omona_gorjuchuju_smesj
Але це має сказати весь світ... І не яшкатись з цими Гебельсами і Адольфами... з ****** та уйлостаном, короче. Досвід же ж є! - що не можна допускати таким ставати на ноги!