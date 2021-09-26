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Новости Политика Украины Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Глава МИД РФ Лавров связал непризнание миром российских "выборов" в оккупированном Крыму с минскими соглашениями

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Глава МИД РФ Лавров связал непризнание миром российских

Заявления ряда стран о непризнании "выборов" в Госдуму, которые Россия провела в оккупированном Крыму, - "попытка отвлечь внимание от провала Киева по выполнению минских соглашений".

Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию Генассамблеи ООН, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское информагентство ТАСС.

"То, что сейчас ухватились за эту крымскую тему, включая лихорадочный созыв так называемой "Крымской платформы" в Киеве и шум по поводу голосования, я думаю, что это - попытка отвлечь внимание от того, что Киев во главе с президентом [Владимиром] Зеленским позорно провалил свои обязательства по минским договоренностям относительно преодоления внутриукраинского конфликта на востоке этой страны", - заявил он.

Лавров также вновь повторил тезис российских властей о том, что "вопрос Крыма закрыт".

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"Вторая причина, почему они это делают, наверное, это просто дипломатический непрофессионализм, отсутствие внешнеполитического профессионализма, потому что профессионалы прекрасно понимают, что вопрос с Крымом закрыт раз и навсегда", - цитирует главу российского МИД информационное агентство.

Напомним, 17-19 сентября в России состоялись выборы в Госдуму. По многочисленным свидетельствам, голосование и подсчет голосов проходили с масштабными фальсификациями.

Евросоюз, США и другие страны осудили массовые нарушения. Они также заявили о частичном непризнании результатов выборов, в частности из-за участия в голосовании населения оккупированных Россией Крыма и части Донецкой и Луганской областей Украины.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+12
Свежая фотка Лошади...


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26.09.2021 00:04
+6
на скачки мерина выставить - ставлю сигару оно не доскачет до финиша...
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26.09.2021 00:00
+6
Знімайте з дохлої коняки підкови. Вона вже - все...
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26.09.2021 00:07
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25.09.2021 23:59 Ответить
на скачки мерина выставить - ставлю сигару оно не доскачет до финиша...
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26.09.2021 00:00 Ответить
Та посыпать эту лошадь коксом и она сама себя загоняет в чистом поле.
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26.09.2021 00:53 Ответить
ну или два ведра мельдония нечесаному похлебать...
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26.09.2021 00:56 Ответить
Свежая фотка Лошади...


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26.09.2021 00:04 Ответить
Знімайте з дохлої коняки підкови. Вона вже - все...
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26.09.2021 00:07 Ответить
Не признать выборы в Крыму - пустая болтовня на уровне озабоченностей . Вместо того , чтобы полностью не признать выборы из-за Крыма . На такое пойти и не охота и страшно . Деньги не пахнут .
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26.09.2021 00:07 Ответить
************ на це не піде.
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26.09.2021 00:20 Ответить
Эй ребята, снимите-ка с него шкуру! (с)

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26.09.2021 00:09 Ответить
Эта шкура побита молью и опарышем и ни на что не годится . Эту дохлую лошадь нужно просто вывезти на скотомогильник.
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26.09.2021 00:55 Ответить
Выдали паспорта на оккупированных территориях в нарушение всех международных норм., и обвиняют Украину . Мрази .
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26.09.2021 00:26 Ответить
це Хуцпа.


Хуцпа також визначається як «особливо цинічна, підла, зухвала брехня»[2], «верх цинізму й нахабства, що паралізує опонента»[1].

У гумористичній книзі Лео Росте висловлюється думка[3], що будь-які переклади слова «хуцпа» на інші мови неминуче неповні, тому що не відображають всіх відтінків його значення. Суддя Алекс Козинський та Юджин Волок приводять пояснення вживання цього слова в англійській мові на прикладі анекдоту: хлопець, винний у вбивстві своїх батьків, просить у судді поблажливості на тій підставі, що він сирота[4].
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26.09.2021 12:29 Ответить
Хуцпа- это на каком языке ? В украинском есть такое слово ?
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26.09.2021 12:37 Ответить
це їдиш, значення - безсоромне нахабство
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26.09.2021 12:39 Ответить
Атаковали дронами. Белорусские партизаны сбросили на базу ОМОНа горючую смесь

Атаковали дронами. Белорусские партизаны сбросили на базу ОМОНа горючую смесь
Группа "Чорны Бусел" заявляет, что все объекты белорусских силовиков могут стать "потенциальной целью для их следующих акций".

Группа "Чорны Бусел" сбросила на базу ОМОНа в Минске две емкости по 5 литров с зажигательной смесью. Об этом сообщается в Telegram-канале "Буслы ляцяць".

Заявляется, что объектом атаки стала база ОМОН в Минске по адресу ул. Героев 120-й дивизии. Сброс был совершен сегодняшним утром (25 сентября). Попадание в цель сопровождалось "громкими хлопками и вспышками". Интервал между сбросами составил около 20 секунд.

"В соседних омоновских домах проснулось все змеиное кубло. Стрелками на карте обозначены попадания. Хваленое луковское ПВО не в состоянии прикрыть даже напичканный режимными объектами район", - указывается в публикации.

Дополнительно указывается, что все ведомственные объекты Министерства внутренних дел Беларуси, недвижимость и автомобили силовиков являются потенциальными целями следующих акций. Поэтому они "настоятельно рекомендуют" не ставить свой транспорт в районе подобных объектов.

На момент написания новости белорусские силовики на своих информационных каналах не комментировали ситуацию.

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Добавим, что вероятнее всего гражданскую версию дрона переделали для сброса подобного рода веществ.

https://antikor.com.ua/articles/487209-atakovali_dronami._belorusskie_partizany_sbrosili_na_bazu_omona_gorjuchuju_smesj
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26.09.2021 00:29 Ответить
Дай Бог сябрам всех тараканов передавить!
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26.09.2021 00:37 Ответить
Теперерь за любой дрон незарегестрированный в милиции и кгб будут 20 лет давать
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26.09.2021 07:43 Ответить
Там другая реальность, правда из газеты ПРАВДА
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26.09.2021 00:29 Ответить
Якого біса Московити лізуть сюди що мало відгебли можна повторити Українська зимля їх усіх прийме якщо вони її так хочуть ласкаво просимо
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26.09.2021 00:38 Ответить
ошиблись вы ребята на 5 лет так точно - исправляйте косяк...
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26.09.2021 00:52 Ответить
я не розумію, нафіга обговорювати маячню цих шарлатанів-фуфлометів Шарікових, якщо це обговорення на них не впливає? Хіба не можна сказати одразу: "оближним брехунам в цивілізованому суспільстві місця нема!"
Але це має сказати весь світ... І не яшкатись з цими Гебельсами і Адольфами... з ****** та уйлостаном, короче. Досвід же ж є! - що не можна допускати таким ставати на ноги!
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26.09.2021 00:56 Ответить
унылую лошадь на скотобойню !
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26.09.2021 06:20 Ответить
Унылая лошадь всякий раз убеждает сам себя в том, что вопрос Крыма закрыт, а он и не думает закрываться. Гггг. В конечном итоге он закроется тогда, ворованное вернётся хозяину
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26.09.2021 07:21 Ответить
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26.09.2021 08:53 Ответить
Когда какой-то вопрос действительно окончательно закрыт, никто не повторяет это, как мантру, восьмой гол подряд.))
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26.09.2021 10:20 Ответить
Как у Булгакова,, косящиеся от постоянного вранья глаза,,Разглядывая рожу лошади - единственная мысль:,,дебил.......*****,, Кто или что живет на территории , которая когда-то называлась страной трудно даже предположить- включён обратный процесс , движение к андрофагам.
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26.09.2021 10:52 Ответить
"Вторая причина, почему они это делают, наверное, это просто дипломатический непрофессионализм, отсутствие внешнеполитического профессионализма, потому что профессионалы прекрасно понимают, что вопрос с Крымом закрыт раз и навсегда" - только рашистские внешнеполитические бараны не понимают,что закрывая вопрос оккупированого украинского Крыма ,они ,тем самым закрывают рабсею от остального мира(2050 год.Заявление МИД Китая -"Вопрос с Сибирью и Дальним Востоком закрыт раз и навсегда")
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26.09.2021 11:40 Ответить
ТУПОЙ КОНЬ !) ЧЕГО ЕГО НЕ УБИЛИ ВМЕСТО ПОСЛА В ТУРЦИИ !?)
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26.09.2021 13:14 Ответить
 
 