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Нардеп ОПЗЖ Шуфрич купил 60% акций "Первого независимого", созданного сотрудниками "каналов Медведчука"

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Нардеп ОПЗЖ Шуфрич купил 60% акций

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь", глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич стал владельцем 60% акций телеканала "Первый независимый". Его создали бывшие сотрудники подсанкционных каналов, которые связывают с однопартийцами Шуфрича - Тарасом Козаком и Виктором Медведчуком.

Об этом 24 сентября сообщила пресс-служба Шуфрича, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Как пояснил политик, своими действиями он хочет "поддержать журналистский коллектив в его стремлении говорить правду, какой бы она ни была". Также Шуфрич подписал "соглашение о своем невмешательстве в редакционную политику журналистского коллектива".

Как уточнил сайт одного из подсанкционных телеканалов "112 Украина", Шуфричу принадлежат 60% акций "Первого независимого", остальные 40% находятся в собственности трудового коллектива.

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Также журналисты телеканала передали Шуфричу письмо с просьбой о защите. Тот, в свою очередь, пообещал, что "сделает все возможное, чтобы помочь журналистам".

За неделю до обретения Шуфричем мажоритарной доли "Первого независимого" стало известно, что Служба безопасности Украины заинтересовалась структурой собственности телеканала и попросила Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания провести проверку.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о введении санкций против Тараса Козака - народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" и соратника Виктора Медведчука.

Под санкции попали и 8 компаний, которые владеют телеканалами ZIK, "112 Украина" и NewsOne. Формально их связывали с Козаком, но неофициально также и с Медведчуком. В Офисе Президента заявляли, что основанием для блокировки каналов стали полученные СНБО от СБУ доказательства их длительного финансирования из России.

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В конце февраля стало известно, что заблокированные каналы "пула Медведчука" ZIK, Newsone и "112-Украина" создают новый канал на базе львовского "Первого независимого". Коллектив "Первого независимого" выступил против его продажи. Новый телеканал Медведчука начал вещание 26 февраля, и через час после начала вещания был отключен со спутника. Сейчас он вещает только в YouTube.

"Первый независимый" возглавили сотрудники подсанкционных телеканалов - "112 Украина", NewsOne и ZIK. Телеканал был в собственности компании "Тайм медиа", основателем и руководителем которой является Роман Любицкий.

Однако 24 февраля сменился собственник канала - им стало общество с ограниченной ответственностью "Медиахолдинг новости". Компания 18 февраля зарегистрировала 100 работников "каналов Медведчука".

Именно о нем перед этим писал министр культуры Александр Ткаченко, отметив, что "Медведчук и Ко ищут юридические способы, чтобы вновь запустить трансляцию кремлевской пропаганды в наше информационное пространство".

Также читайте: Если санкции против Медведчука и Козака будут отменены, то это подорвет доверие к решениям СНБО. Такой риск есть, - "слуга народа" Буймистер

Согласно Единому государственному реестру, размер взноса в уставный фонд канала составляет 375 тысяч гривен, хотя уставный капитал "Медиахолдинг новости" - 100 гривен.

Как пишет "Детектор.Медиа", пока непонятно, совладельцем какой именно компании станет Шуфрич - "Тайм медиа" или "Медиахолдинг новости". В реестре пока не отражены изменения структуры их собственности.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+11
А коли казав про "божий Крим", то чий був козак?
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26.09.2021 01:43
+8
заборонити кпрс; треба заборонити і опзж та інші ригопохідні.
Але для цього потрібен Пастор...
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26.09.2021 01:21
+8
Андрій Смолій



Не вболівав ні за кого.
І не кажіть, що «Усик» це за Україну.

Так, вчора була його перемога як спортсмена, але навряд це перемога України.
Бо для того, щоб перемагала Україна - мають бути українські цінності і хоч трохи української душі.

Я не знаю що українського в Усику? Можливо постійні випади проти ПЦУ чи пропаганда кремлівських попів, що знищували країну на сході? Можливо дружба з Медведчуком та Марченко чи невизнання агресії РФ проти України?

Саме тому я не вболіваю ні за кого. Бо вийти один раз з українським прапором раз в рік і потім наступний рік гидити Україну і відпрацьовувати російську пропаганду - це різні речі.

Вибачте, якщо образив чиїсь почуття. Але для мене Україна та її символи мають бути УКРАЇНСЬКИМИ. За духом, думками та діями, протягом всього життя.

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26.09.2021 10:53
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Зловити цих "нєзавісімих журналістів" за язика і закрити чергову кацапську клоаку. Зеленський не Петро, бавитися не буде з сепарами.
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26.09.2021 01:15 Ответить
заборонити кпрс; треба заборонити і опзж та інші ригопохідні.
Але для цього потрібен Пастор...
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26.09.2021 01:21 Ответить
А СН не треба забороняти ? Якщо ми не могли зробити в 1991 р. мораторій на членів КПСС, то тепер треба робити мораторій на СН, ОПЗЖ, та ПР. найменш на 5 років.
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26.09.2021 12:49 Ответить
не олигарх, не падло ни разу...
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26.09.2021 01:23 Ответить
В жопу и опзж и шуфрича! Цензор где новость о победе Усика? Отмечаем?
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26.09.2021 01:25 Ответить
пусть лучше "Саша-молодец" вразумительно ответит чей Крым? ватник, даже обмотанный с ног до головы украинским флагом и даже танцующий гопак на людях, остается ватником не зависимо от его фамилии...
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26.09.2021 11:26 Ответить
Кто хотел, тот нашёл способ посмотреть.
Отличный бой.
Саша, МОЛОДЕЦ!
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26.09.2021 01:31 Ответить
Дякую Олександру Усику за цей бій та перемогу в ньому. Наш козак!
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26.09.2021 01:36 Ответить
А коли казав про "божий Крим", то чий був козак?
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26.09.2021 01:43 Ответить
В нього часом проскакують якісь приколи, як і у Кличка і в Ломаченка...
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26.09.2021 01:47 Ответить
Думаю ты услышишь ответ: "А какая разница"
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26.09.2021 01:48 Ответить
Андрій Смолій



Не вболівав ні за кого.
І не кажіть, що «Усик» це за Україну.

Так, вчора була його перемога як спортсмена, але навряд це перемога України.
Бо для того, щоб перемагала Україна - мають бути українські цінності і хоч трохи української душі.

Я не знаю що українського в Усику? Можливо постійні випади проти ПЦУ чи пропаганда кремлівських попів, що знищували країну на сході? Можливо дружба з Медведчуком та Марченко чи невизнання агресії РФ проти України?

Саме тому я не вболіваю ні за кого. Бо вийти один раз з українським прапором раз в рік і потім наступний рік гидити Україну і відпрацьовувати російську пропаганду - це різні речі.

Вибачте, якщо образив чиїсь почуття. Але для мене Україна та її символи мають бути УКРАЇНСЬКИМИ. За духом, думками та діями, протягом всього життя.

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26.09.2021 10:53 Ответить
Невероятно, на одном дыхании! Весь бой как одна секунда. Всех с Победой! Просто нет слов
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26.09.2021 01:37 Ответить
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26.09.2021 01:41 Ответить
Получил удовольствие от боя. Поздравляю Усика, заслужил!
Фьюри и ещё Уайдера надо победить.
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26.09.2021 01:38 Ответить
WBA Super, IBF, WBO, IBO
Всех поздравляю! Что что, а бокс - это прям наш национальный вид спорта получается. С победой !
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26.09.2021 01:39 Ответить
путин *****
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26.09.2021 01:43 Ответить
и все таки пересмотрите линк - вы не в церкви, вас не обидят...
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26.09.2021 01:59 Ответить
)(уйло путин
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26.09.2021 05:58 Ответить
Быть Шуфричу в очередной раз битым. Сам нарывается.
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26.09.2021 01:48 Ответить
тебе главное о ***** не забыавть - Бутусов тут точно не причем...
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26.09.2021 01:52 Ответить
Иди к тем, кому твоё мнение интересно.
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26.09.2021 01:55 Ответить
Если не собирается вмешиваться в редакционную политику, то зачем ему контрольный пакет?
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26.09.2021 02:12 Ответить
вот чем заканчиваются "типа санкции" СНБО
Теперь посмотрим на действие фейкового "типа закона об олигархах"
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26.09.2021 05:56 Ответить
пора трясти и репу чистить цыгану шуфричу...откуда этот олигофрен стока бабок то зеленых поимел, наверняка коней по селам пи..дил и продавал?
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26.09.2021 08:27 Ответить
жаль падлу в Одессе не добили.....
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26.09.2021 09:48 Ответить
Шуфрич теперь олигарх или ещё нет?
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26.09.2021 10:04 Ответить
А шо там по олігархах?
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26.09.2021 10:26 Ответить
Зажопники придбали 60% жомової ями.
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26.09.2021 11:21 Ответить
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26.09.2021 12:31 Ответить
И какая разница Медведчук или Шуфрич? There is not much choice `tween `em.
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26.09.2021 12:45 Ответить
ОПЗЖ единственная вменяемая партия.
зебилы и порохоботы выласте на тык и оттуда кукарекайте.
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26.09.2021 17:06 Ответить
К рашистскому канал " Наш" добавился теперь и еще один . Как говорится " ну нет у нас методов против Кости Сапрыкина, Медведчуков, Шуфричей, Рабиновичей.."
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26.09.2021 19:22 Ответить
 
 