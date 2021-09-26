Постпред Украины Кислица о выступлении Лаврова на Генассамблее ООН: Зашкаливание цинизма и кощунства
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Постоянный представитель Украины Сергей Кислица предостерег от ознакомления с выступлением министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на Генассамблее ООН.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу дипломата.
"Если бы не зашкаливание цинизма и кощунства, то стоило бы изучать, разбирать на тезисы все это ворох мыслей представителя Путина в ООН, но это реально все "пластик", если смотреть на это выступление через оптику международного права. Однако как перечень зон борьбы с Западом, США, ЕС, демократией и свободой, то тогда действительно стоит послушать… Только не забывайте о ментальной гигиене в ходе и после ознакомления с этим дурманом", - отметил Кислица.
Выступая на 76-й сессии ГА ООН 25 сентября Лавров в демагогических манере раскритиковал страны Запада за якобы установленные ими правила в международных отношениях и несоблюдение международного права, передает Укринформ. При этом вспомнил об оккупации Крыма, которую назвал "воссоединением" с Россией.
"Что уж говорить о международном праве, когда Москва сделала попытку незаконно аннексировать Крым, оккупировала его, а пока продолжает вооруженную агрессию на Востоке Украины… Правила - ничто, международное право - все", - иронично заметил Кислица.
Пожалуйста, подождите...
Всех с Победой!
Всем спокойной ночи.
Кислица, тебе тоже.
Вся система маленького зеленого построена на бесконечном противостоянии с цивилизаций людей. Самих русских, просто как лошкальных лошаров используют по назначению, это страна изгой, страна - жертва, страна попавшая под осеменение другой формой жизни. Ни чего не поделаешь, пока моквореченск не изменится, не высохнет моквобадское болото в мозгах самих русских, ничего не изменится. Ну ни че го!!
Та часть системы контролируется ими. Все, как бы вы не плясали навприсядку с кокошниками до дубарей не дойдет. Система контролирует все. А вы знаете как она выглядит????
Как......пауза......взбитытый запутаный плавающий комок волос -нитей. Система сама имеет ограниченный ресурс и рано или поздно умирает. Это тот же глобстер, который вы находите на пляжах.Только ее место заняла новая, как тут же, сразу же!!!...немедленно...начинает выращиваться новая. Ее вычислительный ресурс огроменно громаден. Ну вот в двух словахъ.....