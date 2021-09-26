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Постпред Украины Кислица о выступлении Лаврова на Генассамблее ООН: Зашкаливание цинизма и кощунства

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Постпред Украины Кислица о выступлении Лаврова на Генассамблее ООН: Зашкаливание цинизма и кощунства

Постоянный представитель Украины Сергей Кислица предостерег от ознакомления с выступлением министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на Генассамблее ООН.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу дипломата.

"Если бы не зашкаливание цинизма и кощунства, то стоило бы изучать, разбирать на тезисы все это ворох мыслей представителя Путина в ООН, но это реально все "пластик", если смотреть на это выступление через оптику международного права. Однако как перечень зон борьбы с Западом, США, ЕС, демократией и свободой, то тогда действительно стоит послушать… Только не забывайте о ментальной гигиене в ходе и после ознакомления с этим дурманом", - отметил Кислица.

Выступая на 76-й сессии ГА ООН 25 сентября Лавров в демагогических манере раскритиковал страны Запада за якобы установленные ими правила в международных отношениях и несоблюдение международного права, передает Укринформ. При этом вспомнил об оккупации Крыма, которую назвал "воссоединением" с Россией.

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"Что уж говорить о международном праве, когда Москва сделала попытку незаконно аннексировать Крым, оккупировала его, а пока продолжает вооруженную агрессию на Востоке Украины… Правила - ничто, международное право - все", - иронично заметил Кислица.

Постпред Украины Кислица о выступлении Лаврова на Генассамблее ООН: Зашкаливание цинизма и кощунства 01

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+14
Ну набил Усик морду Джошуа. Ну заработал своей семье денег - мне то что? Он подкацапник. Меня его судьба не интересует.
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26.09.2021 02:02
+12
А на что Кислица рассчитывал? Что говорящая угрюмая лошадь станет посыпать голову пеплом? Нет в мире подлее, беспринципнее, наглее, хамовитей, лживее и агрессивнее существа чем кацап. Это аксиома - утверждение, которое очевидно и не требует доказательств. Да если бы и требовало, то оно уже не единожды доказано самой жизнью.
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26.09.2021 02:07
+6
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26.09.2021 08:37
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Так а про Усика новость то будет?
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26.09.2021 01:38 Ответить
Не будет.
Всех с Победой!

Всем спокойной ночи.
Кислица, тебе тоже.
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26.09.2021 01:45 Ответить
Что, сученок,не хочется слышать про оккупацию Крыма и подлую развязанную войну? Расплатитесь сполна ,тотальной нищетой (уже) и дезинтеграцией Засрахи ,падлы...
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26.09.2021 14:47 Ответить
WBA Super, IBF, WBO, IBO
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26.09.2021 01:42 Ответить
На прес-конференции говорил на УКРАИНСКОМ языке, побил самого Джошуа без вопросов - тот еле выполз с ринга, стал чемпионом мира в супер-тяжелом весе, вернул пояса Кличко, закутался во флаг Украины и поцеловал его, а потом станцевал гопак.
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26.09.2021 01:45 Ответить
А про ДТП будут новости еще ночью? А то нечего почитат после победы Усика у Джошуа!
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26.09.2021 01:45 Ответить
Ну набил Усик морду Джошуа. Ну заработал своей семье денег - мне то что? Он подкацапник. Меня его судьба не интересует.
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26.09.2021 02:02 Ответить
Если человек делает хорошо свою работу , то это не означает, что он не может быть невежественным, зомбированным рабом русского мира. Испытываю к нему легкое отвращение- но талантлив , подлец....
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26.09.2021 10:34 Ответить
Це яка концентрація глибокої стурбованності або крайнонього занепокоєння,?
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26.09.2021 01:48 Ответить
А на что Кислица рассчитывал? Что говорящая угрюмая лошадь станет посыпать голову пеплом? Нет в мире подлее, беспринципнее, наглее, хамовитей, лживее и агрессивнее существа чем кацап. Это аксиома - утверждение, которое очевидно и не требует доказательств. Да если бы и требовало, то оно уже не единожды доказано самой жизнью.
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26.09.2021 02:07 Ответить
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26.09.2021 08:37 Ответить
А что вы думали, он свои тезисы толкает. Все что ему на планерке озвучило зеленое кремлевское говно и легло на бумагу. Более того, финальный текст еще зеленая тварь сама и подписала. Лошадь просто тупо ее прочитала.
Вся система маленького зеленого построена на бесконечном противостоянии с цивилизаций людей. Самих русских, просто как лошкальных лошаров используют по назначению, это страна изгой, страна - жертва, страна попавшая под осеменение другой формой жизни. Ни чего не поделаешь, пока моквореченск не изменится, не высохнет моквобадское болото в мозгах самих русских, ничего не изменится. Ну ни че го!!

Та часть системы контролируется ими. Все, как бы вы не плясали навприсядку с кокошниками до дубарей не дойдет. Система контролирует все. А вы знаете как она выглядит????
Как......пауза......взбитытый запутаный плавающий комок волос -нитей. Система сама имеет ограниченный ресурс и рано или поздно умирает. Это тот же глобстер, который вы находите на пляжах.Только ее место заняла новая, как тут же, сразу же!!!...немедленно...начинает выращиваться новая. Ее вычислительный ресурс огроменно громаден. Ну вот в двух словахъ.....
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26.09.2021 07:38 Ответить
Русский фашизм продолжает политику уничтожения Украины ,как независимого государства.Нас должно быть более 100 миллионов, но----1-я М В, Гражданская война ,КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ, 2 Я МИРОВАЯ, ПОДНЯТИЕ ЦЕЛИНЫ(КАЗАХСТАН) (ТЮМЕНЬ ), ОСЕДАНИЕ УКРАИНЦЕВ ПОСЛЕ СЛУЖБЫ В СОВ. АРМИИ В ДРУГИХ РЕГИОНАХ .....И НОВАЯ ВОЙНА.ЕСЛИ МЫ СДАДИМСЯ ТО ОНИ кацапы, НАЧНУТ ОПЯТЬ НАС САЖАТЬ В СИБИРЬ,НЕ ПУСКАТЬ НАШИХ ИЗ ЭВАКУАЦИИ И Т. Д..кацапам НУЖНА СВОБОДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ ,А НЕ СВОБОДНАЯ УКРАИНА!!! К СОЖАЛЕНИЮ США И ЕВРОПА ОКАЗЫВАЮТ НАМ НЕ АДЕКВАТНУЮ ПОМОЩЬ АГРЕССИИ кацапов.СМЕРТЬ ФАШИСТАМ россии.СЛАВА УКРАИНЕ !!!
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18.03.2022 06:17 Ответить
 
 