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Разумков заявил, что излечился от коронавируса и в понедельник 27 сентября выходит на работу

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Разумков заявил, что излечился от коронавируса и в понедельник 27 сентября выходит на работу

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков выздоровел от коронавируса. Он возвращается на работу со следующей недели.

Как передает Цензор.НЕТ, об  этом он написал в Фейсбуке.

Спикер написал: "Тест на коронавирус - отрицательный, настроение - положительное! С завтрашнего дня возвращаюсь к обычному режиму. Впереди много вызовов, поэтому продолжаем работать по полной!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков повторно заразился коронавирусом
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Топ комментарии
+19
ага.. излечился..
а заболел четко под дату голосования по закону "про олигархов"..
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26.09.2021 11:52
+9
Многоходовочка разумкова

Под короной в шпагате на двух стульях
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26.09.2021 11:55
+6
- а торопиться не надо ))) не надо торопиться )))

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26.09.2021 12:03
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Ну и слава Богу.
Хорошо, когда люди побеждают всякую гадость.
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26.09.2021 11:51 Ответить
Почему-то всегда перед локдауном, перед карантинными мероприятиями с закручиванием гаек, перед незаконным лишением людей всех прав появляются такие вот высокопоставленные больные, которые быстро выздоравливают.
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26.09.2021 12:38 Ответить
Да, забыла написать, что естественно и вакцинироваться Разумков не будет, он же " переболел".
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26.09.2021 12:40 Ответить
№90
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26.09.2021 13:32 Ответить
Уже выписали? ))
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27.09.2021 10:49 Ответить
Нам эту зельоную гадость только предстоит побеждать.
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26.09.2021 13:58 Ответить
ага.. излечился..
а заболел четко под дату голосования по закону "про олигархов"..
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26.09.2021 11:52 Ответить
Смотри какие синяки под глазами. Похоже не врет и этот короновирус ему тяжко достался.
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26.09.2021 12:18 Ответить
все время пока "болел воспалением хитрости", Разумков в режиме конференции из дома давал какие-то интервью по скайпу.. так вот, у него даже голос не охрип, и он не кашлянул не разу..
у меня соседи переболели КОВИД в легкой форме(легкие не пострадали сильно), так они неделю встать не могли с кровати - обессилены были.. а тут Петрушка "болеет" и с экранов не слазит..
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26.09.2021 12:25 Ответить
Просто гримьор хороший. Майже натуральний вигляд ватнік разумков має з оцими синцями під очима. Я аж розплакалася .

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26.09.2021 14:03 Ответить
Многоходовочка разумкова

Под короной в шпагате на двух стульях
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26.09.2021 11:55 Ответить
аферист.....
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26.09.2021 11:58 Ответить
не погоджусь...
достаточно посмотреть несколько в другую сторону и увидеть, что прямо сейчас исполняет Вася Гантеля, которого зеленые взяли в парламент на должность фракционного «быка» и он уже быкует, даже не понимая, чем ему это обернется. А с другой стороны, можно посмотреть на главу нынешней ВР Разумкова, который четко понимает, где пахнет жаренным и откуда надо держаться подальше.
Если кто внимательно изучит процесс принятия «закона о деолигархизации», с точки зрения того, что и как при этом делал или не делал Разумков, четко поймет, о чем идет речь. А вчерашние фотографы, штангисты, сутенеры и парикмахеры, ничего этого не понимают, да и не могут понять, поскольку для этого у них нет ни знаний, ни интеллекта. Вася Гантеля - яркий тому пример.
https://defence-line.org/2021/09/zastolnye-rechi-poslednee-delo-chast-2/
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26.09.2021 12:21 Ответить
Ось такий страшний вірус.....
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26.09.2021 12:01 Ответить
- а торопиться не надо ))) не надо торопиться )))

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26.09.2021 12:03 Ответить
не логика, скорее всего, а инстинкт самосохранениия...))) (хотя дураком Разумкова не назовешь... )
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26.09.2021 12:13 Ответить
Хитрая болезнь, этот ковид. Такая же, как и Разумков.
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26.09.2021 12:03 Ответить
У него особенный штамм короны был. Он им еще в рыгоаналах заразился. Поэтому до сих пор на плаву.
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26.09.2021 12:17 Ответить
Таран ,помнится,тоже четыре дня ковидировал,когда зелупа какую то совсем уже подлость намечал ...чувство самосохранения ещё никто не отменял,если больше двух извилин)
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26.09.2021 12:08 Ответить
Вылечился он, пиз.абол ))) Они и правда думаю что народ вокруг такой тупой ?
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26.09.2021 12:14 Ответить
Мне тоже кажется, что он ещё не вылечился.
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26.09.2021 12:19 Ответить
хитрий малорос
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26.09.2021 12:57 Ответить
Разумков, не бреши, в нас вже давненько така ковідла закінчується автоматично за 2 тижні без тестів. Ну, може, ти не знав.
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26.09.2021 13:02 Ответить
Правильно . Хрущёв в Пицунде расслабился и нет Хрущёва-соратники сожрали. Воры в ВР барыгой недовольны. Могут сожрать. / Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
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26.09.2021 13:14 Ответить
Ніхто ніколи не хворійте с одуженям
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26.09.2021 17:47 Ответить
А как же две недели самоизоляции..
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26.09.2021 19:18 Ответить
Стефанчук без нього обісрався - й то добре! Ворог ворога - тимчасовий попутник
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26.09.2021 20:27 Ответить
То болеет, то не болеет) Корона!! скормить бы эту корону, да потом заставить вы**рать. Если вы**рет, тогда поверю.
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26.09.2021 20:53 Ответить
Гос-упыренок
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26.09.2021 22:05 Ответить
 
 