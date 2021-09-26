Разумков заявил, что излечился от коронавируса и в понедельник 27 сентября выходит на работу

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков выздоровел от коронавируса. Он возвращается на работу со следующей недели.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Спикер написал: "Тест на коронавирус - отрицательный, настроение - положительное! С завтрашнего дня возвращаюсь к обычному режиму. Впереди много вызовов, поэтому продолжаем работать по полной!"

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