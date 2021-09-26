Разумков заявил, что излечился от коронавируса и в понедельник 27 сентября выходит на работу
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков выздоровел от коронавируса. Он возвращается на работу со следующей недели.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Спикер написал: "Тест на коронавирус - отрицательный, настроение - положительное! С завтрашнего дня возвращаюсь к обычному режиму. Впереди много вызовов, поэтому продолжаем работать по полной!"
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Хорошо, когда люди побеждают всякую гадость.
а заболел четко под дату голосования по закону "про олигархов"..
у меня соседи переболели КОВИД в легкой форме(легкие не пострадали сильно), так они неделю встать не могли с кровати - обессилены были.. а тут Петрушка "болеет" и с экранов не слазит..
Под короной в шпагате на двух стульях
достаточно посмотреть несколько в другую сторону и увидеть, что прямо сейчас исполняет Вася Гантеля, которого зеленые взяли в парламент на должность фракционного «быка» и он уже быкует, даже не понимая, чем ему это обернется. А с другой стороны, можно посмотреть на главу нынешней ВР Разумкова, который четко понимает, где пахнет жаренным и откуда надо держаться подальше.
Если кто внимательно изучит процесс принятия «закона о деолигархизации», с точки зрения того, что и как при этом делал или не делал Разумков, четко поймет, о чем идет речь. А вчерашние фотографы, штангисты, сутенеры и парикмахеры, ничего этого не понимают, да и не могут понять, поскольку для этого у них нет ни знаний, ни интеллекта. Вася Гантеля - яркий тому пример.
https://defence-line.org/2021/09/zastolnye-rechi-poslednee-delo-chast-2/